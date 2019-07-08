Два дня терапии от рутины: в Кучанах прошел байк-рок фестиваль «Взлетная полоса»

На аэродроме Кучаны в эти выходные вновь было многолюдно. На мотоциклах, кроссоверах, поездах и самолетах люди со всей страны приехали в Кировскую область, чтобы оторваться на полную катушку на байк-рок фестивале.

На девятый опен-эйр приехали настоящие поклонники русского рока. Фото: Михаил СОКОЛОВ

Гостям подарили тридцать часов музыки - две ночи и три дня настоящего рока! На сцене выступали группы «План Ломоносова», «Easi Dizzy» (первый официальный российский трибьют AC/DC), «LOUNA», «СЕТИ», а также легенды русского рока – «Ногу Свело» и «Манго-Манго».

Музыканты выкладывались по полной, заражая своей безудержной энергией слушателей. Фото: Михаил СОКОЛОВ

- Огромное спасибо организаторам «Взлетной полосы»! – написала отзыв в официальной группе Светлана Стародумова. - Это была настоящая терапия от повседневной рутины! Перезагрузка талантливыми, крутейшими и настоящими музыкантами! Отдельный поклон и рукоплескания группам «Манго-Манго» и «План Ломоносова» за позитив вселенского масштаба!

На «Взлетной полосе» прошли показательные выступления лучших российских и зарубежных мастеров мотоспорта. Фото: Юлия КОРСАКОВА

Невзирая на дождь, грозовые тучи и нетипичную для июля прохладу, поклонники «Взлетной полосы» продолжали танцевать и петь. Никакие погодные неурядицы не смогли сломить кировских и приезжих фанатов тяжелого рока.

Музыканты выкладывались по полной, заражая своей безудержной энергией слушателей. Фото: Михаил СОКОЛОВ

— На фестивале мы были в первый раз, – написала в группе Марина. – Все прошло отлично! Впечатления очень-очень хорошие. Мы безумно счастливы, что увидели вживую группы, ради которых приехали. На следующий год мы обязательно вернемся на фестиваль. «Взлетная полоса» заставляет шевелиться сердца и трепетать души!

Гости open air в один голос твердят: музыканты были искренними и настоящими! Фото: Михаил СОКОЛОВ

Еще больше фотографий смотрите в нашей фотогалерее и на сайте кировского фотографа Михаила Соколова.