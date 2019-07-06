Афиша мероприятий на 6 и 7 июля 2019 в Кирове: химическое шоу, фестиваль «Взлетная полоса» и общегородской семейный праздник

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В субботу кировчан будут ждать в Александровском саду. Там состоится общегородской семейный праздник. Мероприятие, приуроченное к Дню семьи, любви и верности, начнется с награждения кировских семей медалями «За любовь и верность». Затем в Александровском саду выступят музыкальные коллективы и солисты города. Праздник продолжится розыгрышами, викторинами и конкурсами. Кроме того, на мероприятии будут работать творческие мастерские.

Где: г. Киров, Александровский сад

Когда: 6 июля с 12.00 до 15.00

Вход свободный

ШОУ ПРОФЕССОРА НИКОЛЯ

В парке Победы в воскресенье пройдут сразу два праздника. Один из них будет посвящен Дню семьи, любви и верности, другой - Дню молодежи. Для кировчан выступят Show-band SISTER`S и другие творческие коллективы города.

Детей в этот день будут удивлять шоу профессора Николя. Малыши смогут понаблюдать за научными экспериментами и стать участниками занятий по основам химии и физика. Также маленьких кировчан порадуют ростовые куклы и мимы.

Кроме того, для жителей города организуют мастер-классы самых различных направлений. На мероприятии будет работать фотозона.

Где: г. Киров, парк Победы

Когда: 7 июля в 15.00

Вход свободный

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА

В выходные на территории аэродрома «Кучаны» прогремит уже ставший традиционным фестиваль «Взлетная полоса». Мероприятие проводится в Кирове с 2010 года и объединяет на своей площадке как известных музыкантов, так и молодых исполнителей. На этот раз на фестивале планируют выступить более 20 коллективов. Среди них: «План Ломоносова», «первый официальный трибьют в России AC/DC», «LOUNA», «СЕТИ». Также выйдут на сцену такие легенды как: «Ногу Свело», «Манго-Манго».

Помимо масштабного концерта гости «Взлетной полосы» смогут увидеть показательные выступления лучших российских и зарубежных мастеров мотоспорта и показать свои навыки в классе «Любитель» на легкой мототехнике.

Также все желающие смогут поиграть в пейнтбол, пострелять в тире из лука, прокатиться на квадроциклах. Кроме того, запланирован чемпионат на мотоциклах с колясками.

Где: г. Киров, 4 км. автодороги Стрижи-Пасегово, аэродром Кучаны.

Когда: 6 и 7 июля

Вход свободный

ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ

В воскресенье кировчанам предлагают прогуляться по улице Свободы вместе с проектом «Пешком по Вятке». Все желающие смогут пройтись по старым дворикам, заглянуть в городской овраг, поискать в типовых советских домах отголоски старинных вятских особняков, и узнать, кто делал в городе лучшую лепнину на фасадах зданий. На экскурсию необходимо предварительно записаться в группе проекта.

Где: сбор на улице Свободы, 64 у роддома №1

Когда: 7 июля в 17.00

Вход: рекомендуемый размер вознаграждения - 100-200 рублей.