«Игра на слабостях людских»: за полгода 1400 кировчан стали жертвами мошенников

Кражи с отмычками и взломом оконных рам уже не в моде. Классики преступного мира тихо уходят на отдых, уступая место мастерам бесконтактного воровства.

Ежедневно мошенники совершают свои преступления, обворовывая наивных граждан. И если вчера вас могли обокрасть на улице, то теперь жертвы сами отдают преступникам свои деньги, сообщая им данные своих банковских счетов.

О новых ухищрениях, уловах и приманках дистанционных мошенников рассказал начальник 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области Павел Шмыров.

Только в первом полугодии на удочку мошенников попалось 1400 человек. Как признался Павел Васильевич, рост дистанционных преступлений – огромный. В прошлом году жертв было всего 660 человек. Но это лишь зарегистрированные данные. А скольким людям потом стыдно признать свои ошибки, свою наивность и глупость, из-за которой они потеряли деньги, залезли в долговую яму и кредитную кабалу?

— Мошенники играют на слабостях, — подчеркивает Павел Валентинович. — Заходит преступник на сайт объявлений, видит, что какой-то гражданин полгода не может продать свою машину, звонит ему и говорит: «Я готов ее купить, только я живу в другом регионе – не отдавайте никому! Меня все устраивает! Назовите ваши персональные данные карты…” И жертва, ведется на эту уловку!

Цель у всех дистанционных мошенников одна: любыми способами выманить данные о банковской карте: номер, срок действия, ФИО держателя и даже CVV-код, который для переводов вовсе не нужен. Заполучив реквизиты, преступник переподключает мобильный банкинг и переводит деньги на свои счета. Бывают и более “театральные” способы обмана граждан. Например, продажа вещей через интернет-сайты, когда вместо дорогостоящего телефона покупателю приходит пачка соли, СМС-рассылки с вирусами, замаскированными под дружеское сообщение «Привет! Посмотри нашел старую фотку, перейди по ссылке», многочисленные тревожные звонки из банков-владельцев карт, или будоражащие сообщения от следователей полиции.

При мониторинге социальных сетей, взломе телефонов и компьютеров преступники узнают о нас все самое важное, а дальше профессионально начинают играть на струнах души.

Среди таких преступников есть «экстрасенсы», которые готовы выслушать, помочь, излечить, наставить на путь истинный и… взять за эту символическую сумму. Или же мошенники прикидываются следователями, выяснившими, что биологически-активные добавки, которыми лечился покойный муж жертвы, на самом деле приносят только вред и вдове полагается многомиллионная компенсация.

Процент раскрываемости таких преступлений ничтожно мал: за полгода сотрудники полиции нашли 150 злоумышленников (хотя в 2018 году было раскрыто всего пятьдесят!). Полицейским не попался ни один мошенник-кировчанин. Обычно мошенники действуют из других городов, чаще всего северных, куда нужно долго ехать, что, по мнению преступников, затруднит их поимку. Однако полицейские все равно разыскивают мошенников по оставленным зацепкам: звонкам, выходам в сеть, снятию денег. Эти маркеры-следы - редкие, еле уловимые, но единственные зацепки, способные вывести стражей порядка на преступника.

Как не стать жертвой дистанционного мошенника? Казалось, эту избитую фразу может повторить каждый: «Никому не сообщайте персональные данные банковских карт!» Но преступники, будучи хитрыми психологами, ставят перед своими жертвами временные рамки. Да так искусно, что потерпевший берет кредиты и переводит несколько сотен тысяч неизвестному парню.

Помимо этого, Павел Шмыров советует пользоваться интернет-банкингом с телефона, у которого нет свободного выхода в интернет. И быть внимательным. Нужно задавать «сотрудникам банков», «следователям», «обеспокоенным покупателям» простые вопросы, после которых они испугаются разоблачения и перестанут писать вам: «Где находится ваш офис?», «Как я могу связаться с вашим руководством», «В какие часы вы работаете?»