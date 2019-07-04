Раздельный сбор мусора в Кировской области не приведет к экономии

С момента запуска в Кировской области «мусорной реформы» прошло полгода. По словам чиновников, в целом регион спокойно пережил переход на новую систему. Однако время от времени контейнеры все-таки оставались переполненными, а откуда-то мусор просто не могли вывозить. В чем причина таких проблем, и как их решали, рассказали в региональном правительстве.

НЕ МОГЛИ ПРОЕХАТЬ В ЗАСНЕЖЕННЫЕ ДВОРЫ

Первым с докладом выступил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. Он рассказал, что за полгода реформы услугой по сбору и вывозу ТКО удалось охватить Киров с пригородам и частным сектором, все городские округа, районные центры и крупные населенные пункты. Трудности при реализации реформы носили, в основном, сезонный характер. Так, зимой из-за некачественной работы управляющих компаний операторы по транспортированию ТКО не могли проехать в заснеженные дворы, чтобы вывезти мусор. Во время весеннего паводка тяжелая ситуация сложилась в поселке Затон Котельничского района.

- В населенном пункте отсутствует круглогодичная транспортная доступность, - отметил Игорь Юрьевич. - Летом туда можно добраться на пароме, а зимой - по ледяной переправе. Кроме того, сбор мусора осложняет и тот факт, что территория поселка относится к охраняемой природной территории и является подтопляемой. Из-за этого организовать площадку временного накопления отходов там нельзя.

Для того, чтобы решить проблему, чиновники создадут площадку временного накопления отходов за пределами Затона. Сейчас с жителей поселка плату за вывоз ТКО не берут.

ПОЛИГОНЫ НЕ ПРИНИМАЮТ МУСОР ПО ВЫХОДНЫМ

Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова отметила, что в регионе также есть проблемы и с приемом мусора. Это связано с тем, что операторы полигонов установили свой график приема, хотя, по ее словам, должны работать круглосуточно. Так, отходы не принимают в выходные, праздники и по будням после 17 часов.

- Ярким примером является полигон в Просницком сельском поселении, - пояснила министр. - Оператор «Новый Экогород» пытается под любым предлогом уйти от приема бытовых отходов, чтобы сосредоточиться на коммерческих, так как это более выгодно. Министерство будет решать этот вопрос с надзорными органами.

Также министр заострила внимание на том, что одной из основных целей «мусорной реформы» остается переход к раздельному сбору отходов. Для этого в регионе создадут два крупных завода по сортировке мусора и 12 мусоросортировочных станций. Для этого планируется привлекать средства федерального бюджета.

Систему раздельного сбора мусора будут вводить поэтапно с 1 января 2020 года. Однако, по словам Аллы Албеговой, к экономии затрат на вывоз отходов это не приведет.

- Сбор смешанного и раздельного мусора - это две совершенно разные системы со своими источниками финансирования, - пояснила министр. - Если отходы были собраны раздельно, то они уже не считаются коммунальными. Это вторичные материальные ресурсы.

Министр отметила, что пока порядок обращения с такими отходами законодательством не предусмотрен. Если нет законодательства, то нет и механизмов оплаты услуги гражданами, сортирующими мусор.