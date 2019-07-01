Стало известно, в каких районах Кировской области самые плохие дороги

В Кировстате рассказали о состоянии дорог в области за 2018 год. Как выяснилось, положительная динамика есть, однако 80,5% местного дорожного покрытия не соответствовало нормам.

НЕ ХВАТАЕТ ДОРОГ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

Специалисты отметили, что на конец года протяженность дорог в области составляла 24758,7 километра. Из них более 86,5% - местные дороги, чуть больше 10% - региональные, и еще 3% дорожного покрытия принадлежит федералам.

Что касается муниципальных дорог, то с твердым покрытием их насчитывается 48%, с гравийным и щебеночным - еще 45,9%. Остальные дороги - грунтовые, в непогоду их может размыть, и местные жители на некоторое время окажутся отрезанными от цивилизации.

Большая часть дорог с твердым покрытием сосредоточена в городских округах и уступает по своей протяженности среднему значению как по России, так и по Приволжскому федеральному округу. Наиболее густая сеть сосредоточена в Вятскополянском, Кирово-Чепецком и Советском районах. Меньше всего дорог с твердым покрытием приходится на Лузский, Даровской и Верхнекамский районы.

Процент не соответствующих требованиям дорог в области - один из самых высоких в Приволжском федеральном округе. Фото: kirovstat.gks.ru

БЬЕМ РЕКОРДЫ ПО НЕСООТВЕТСТВИЮ ТРЕБОВАНИЯМ

В прошлом году состояние 80,5% муниципальных дорог в Кировской области не соответствовало нормативам. А в восьми муниципальных образованиях доля дорог, не отвечающих требованиям, превысила даже 90%. Дела с дорожным покрытием плохи в Омутнинском, Мурашинском, Богородском, Зуевском, Даровском, Унинском, Арбажском и Афанасьевском районах.

Меньше всего дорог, не соответствующих нормативам, расположено в Вятских Полянах, Кирове, Кирово-Чепецке, Котельниче, Слободском, Шабалинском, Юрьянском, Опаринском и Сунском районах.

Однако, по словам специалистов, доля «ненормативных» дорог в Кировской области постепенно сокращается. По сравнению с 2018 годом десять лет назад требованиям не отвечали 91,4% дорожного покрытия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году на местных дорогах эксплуатировались 580 мостов, две паромные переправы, автозимники и ледовые переправы общей протяженностью 34 километра.

Для жителей области функционировали 2473 автобусные остановки и восемь подземных и надземных переходов.

Заправить автомобили водители могли на 142 автозаправочных станциях.