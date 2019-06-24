2019-06-24T18:01:24+03:00
Общество

«Это нужно, чтобы никогда не повторить»: в Кирове прошла реконструкция боя Великой Отечественной войны

Участники воссоздали события сражения 1944 года в деревне Йыхви
Евгений ДЕМИХОВ
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Фото: администрация города КироваФото: администрация города Кирова
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Лязг бронированной техники, выстрелы, взрывы и громогласные распоряжения командиров раздавались в Порошино 23 июня. Так вели «боевые» действия реконструкторы. Они воссоздали одно из сражений Великой Отечественной войны.

Фото: Ольга АГАФОНОВА

Фото: Ольга АГАФОНОВА

На межрегиональный фестиваль прибыли 375 участников из 15 областей России. Все они были одеты в форму советских войск и вермахта. Более того, реконструкторы привезли с собой исторически достоверное вооружение. К счастью, все выстрелы в этот день были холостыми.

Фото: администрация города Кирова

Фото: администрация города Кирова

Посмотреть на реконструкцию боя прибыло порядка десяти тысяч зрителей. Гости смогли увидеть образцы техники тех времен: противотанковое орудие PAK-36, бронетранспортер SDKFZ 250, 76-мм дивизионную пушку ЗИС-3 и бронеавтомобиль БА-64. Они не только выставлялись для демонстрации, некоторые приняли участие и в сражениях.

Фото: Сергей ПАНАГУШИН

Фото: Сергей ПАНАГУШИН

Для того, чтобы бой выглядел реалистично, участники не жалели пиротехники.

Фестиваль организовал военно-исторический клуб «Фронт» при поддержке администрации Кирова в рамках проекта «Живая история». В социальных сетях зрители и участники делились своими впечатлениями от увиденного. Одна из кировчанок рассказала, что никогда не пела песен военных лет, не участвовала в парадах, но очень жалеет об этом. «Подобные мероприятия нужно проводить, чтобы в реальности такое никогда не повторилось. К тому же - это наша история».

Фото: Сергей ПАНАГУШИН

Фото: Сергей ПАНАГУШИН

Кстати, к участникам «боев» предъявлялись строгие требования - все должно быть аутентичным. Реконструкторы прибыли на «поле боя» в униформах и со снаряжением РККА, НКВД, Вермахта и войск СС.

Фото: Проект «Живая история» город Киров

Фото: Проект «Живая история» город Киров

Конечно, сражение было центральным событием мероприятия, но для посетителей организовали и множество других интересных локаций. Гости смогли сфотографироваться в ретрофотозоне, увидеть военную технику, посмотреть короткометражный фильм о войне, а также написать фронтовое письмо «в треугольнике».

ИСТОЧНИК KP.RU

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