2019-06-21T18:47:54+03:00
Звезды

Афиша на 22 и 23 июня 2019 в Кирове: образовательный пикник, фестиваль исторической реконструкции и много живой музыки

«Комсомолка» узнала, как провести время в теплые июльские выходные
Анна КРЮКОВА
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На фестивале «Живая история» участие в реконструкции примут 375 человек. Фото: vk.com/livehistory43На фестивале «Живая история» участие в реконструкции примут 375 человек. Фото: vk.com/livehistory43
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РОК НАД ВЯТКОЙ

В ближайшие дни в Кирове пройдет сразу несколько фестивалей на открытом воздухе. Так, 21, 22 и 23 июня жителей города будут ждать на атмосферном и колоритном мероприятии «Рок над Вяткой 2019». За это время все желающие смогут насладиться отдыхом на природе с палатками, побывать на выставке мотоциклов и, конечно, услышать любимые рок-композиции: ожидается Глеб Самойлов и группа Matrixx с хитами «Агаты Кристи», Артур Беркут и вечные произведения «Арии» и еще более 35 групп со всей России.

Кроме того, на фестивале отдыхающие смогут сыграть в пляжный волейбол и футбол, принять участие в караоке-шоу и оценить выступление черлидеров. На берегу Вятки будет организована программа и для маленьких посетителей.

Где: загородный комплекс «Рыба Пила»

Когда: 21-23 июня

Вход: 1000 рублей за три дня. Дети до 14 лет - бесплатно.

БАРКЕМП

Рады кировчанам будут и на баркемпе. Большой образовательный пикник пройдет за городом. Создатели мероприятия сообщают, что на баркемпе будут организованы дискуссии и мастер-классы, лекции, читка пьессы и концерт.

В этом году на пикнике жителям города предлагают обсудить такую тему, как доверие. Спикерами баркемпа станут создатель вольного сетевого общества «Диссернет» Андрей Ростовцев, исполнительный директор фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков, координатор проекта МОСПЕШКОМ Павел Гнилорыбов и многие другие.

Где: Поселок программистов (Слободской район)

Когда: 22-23 июня

Вход: бесплатно

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Еще одним крупным мероприятием на природе в эти выходные станет Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Живая история». С самого утра в Порошино начнут работу интерактивные тематические площадки: VR-кинотеатр с просмотром короткометражного фильма «Война говорит на одном языке», бои на радиоуправляемых танках, ретро фотоателье и танцплощадка, мастер-класс по историческим танцам.

В 13.00 на фестивале пройдет масштабная реконструкция боя Великой Отечественной войны с использованием аутентичной техники, формы и вооружения. Участие в реконструкции примут 375 человек из более чем 15 регионов России.

Кроме того, на фестивале будет работать полевой госпиталь. Там все желающие смогут познакомиться с работой бойцов медицинской роты. Также на фестивале будет работать отделение полевой почты.

Где: аэродром в Порошино

Когда: 23 июня

Вход: бесплатно

ИСТОЧНИК KP.RU

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