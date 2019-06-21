2019-06-21T12:34:54+03:00
Общество

«Понимают с полуслова»: кинологи УИС рассказывают о четвероногих сослуживцах

21 июня они отмечают свой профессиональный праздник
Евгений ДЕМИХОВ
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Сэнди уже пять лет. Большую часть из них она служит в УФСИН. По меркам человека - это немного, но среди своих сородичей она может считаться опытным специалистом. Вместе с хозяином Вячеславом они ежедневно патрулируют территорию колонии.Сэнди уже пять лет. Большую часть из них она служит в УФСИН. По меркам человека - это немного, но среди своих сородичей она может считаться опытным специалистом. Вместе с хозяином Вячеславом они ежедневно патрулируют территорию колонии.Фото: Евгений ДЕМИХОВ
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В уголовно-исправительной системе собаки - не домашние питомцы. Они настоящие сослуживцы и товарищи.

СЛУЖАТ, КАК ВСЕ

И работать им приходится как всем остальным сотрудникам УФСИН. Служба в колонии для них практически на всю жизнь, как и специализация. Они также как люди сдают экзамены и зачеты, выходят с почетом на пенсию. Собак в Кировской УФСИН списывать не принято. Как только из-за возраста ей становится сложно выполнять боевые задачи ее отдают в «хорошие руки» или же, если это личная собака, ее забирает домой кинолог. Расставание- это самый тяжелый момент для обоих…

В Кировской области собаки помогают разыскивать беглых преступников (благо, такого давно не случалось), участвуют в обысках, стоят в карауле или занимаются патрулированием местности. Профессиональные качества собак развиваются при помощи регулярных тренировок, хотя есть и общие навыки, которые должны получить четвероногие сотрудники.

Кинологи выбирают себе напарников самостоятельно, под свой характер. Через несколько лет совместной работы они начинают понимать друг друга с полуслова, с одного взгляда. Но начинается все с тренировки на послушание. Собака должна выучить команды «Сидеть», «Лежать», «Место» и «Рядом». Кстати, воспитанная одним кинологом собака может отказаться работать с другим человеком.

На тренировках отрабатываются различные нормативы. Собака должна слушаться хозяина, даже когда он находится на расстоянии Фото: Евгений ДЕМИХОВ

На тренировках отрабатываются различные нормативы. Собака должна слушаться хозяина, даже когда он находится на расстоянииФото: Евгений ДЕМИХОВ

- Патрульно-розыскные и розыскные собаки берут след, ищут человека, при необходимости задерживают его до прибытия подмоги, - рассказала начальник кинологического отделения отдела охраны ИК-11 УФСИН России по Кировской области Виктория Кулакова. - Они не боятся выстрелов, и готовы обезвредить вооружённого преступника. Чтобы выработать в псах такую отвагу, кинологи берут их с собой на стрельбы, а потом используют оружие во время тренировок.

Кроме того, служебные собаки занимаются охраной учреждений, конвоированием, они обеспечивают правопорядок, участвуют в обысках, досмотрах, разыскивают и задерживают бежавших осужденных. А некоторые виды собак могут искать наркотические средства, взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Кстати, всего в УФСИН России по Кировской области служат 295 собак.

Собаки не только своим видом могут успокоить преступника Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Собаки не только своим видом могут успокоить преступникаФото: Евгений ДЕМИХОВ

БЫВАЮТ СЛУЧАИ

До 2008 года Вячеслав Кулинич работал электриком на заводе. А потом знакомые посоветовали устроиться в УФСИН. Сначала он был часовым на вышке. Но все поменял один случай.

Вячеслав купил собаку - жене на 8 Марта. И неожиданно для него самого руководство ИК-17 предложило перейти в кинологическую службу. Так Сэнди превратилась из домашнего питомца в сослуживца.

Кстати, иногда собак и их хозяев привлекают для поисков пропавших людей.

- 16 апреля 2016 года по тревоге подняли все наше отделение, - вспоминает Вячеслав. - В Афанасьевском районе пропал подросток. Нас распределили по разным участкам. Должны были прочесывать лес. Около леса нашли. Вместе собакой и своей группой практически доехали до места, когда увидели паренька, похожего по описанию. Спросили - он.

А могло все закончиться гораздо хуже. В памяти кинолога остался еще один случай, когда в поисках обычного человека потребовалась помощь кинологов. Жил в Омутнинске молодой человек. Работал таксистом. Как-то раз он после ночной смены пошел в лес за грибами. А потом пропал. Через сутки спохватились. Вызвали спасателей и кинологов. Тогда уже по городу слушок ходил, что в ближайших лесах ходит медведица с медвежатами. Одна из групп наткнулась на растерзанное тело. Потом предположили, что молодой человек по неосторожности решил сфотографироваться с животными.

Такие трагические истории случаются редко. Чаще всего кинологам удается найти пропавших целыми и невредимыми. И все это благодаря четвероногим сотрудникам УФСИН.

СПРАВКА «КП»

Собаки на службе у человека уже тысячи лет. Первые упоминания «работы» четвероногих на людей датируются аж 525 годом до нашей эры. Тогда персы ходили вместе с собаками в бой на египтян. Позднее и в Египте появились служебные псы. Правда они занимались охраной крепостей.

А вот в России кинологическая служба появилась 21 июня 1909 года по инициативе Петра Столыпина. Тогда была открыта первая школа-питомник «Российского общества поощрения и применения собак к полицейской сторожевой службе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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