«Не знаешь - не бери»: какие грибы можно собирать и как правильно выбрать их в магазине

Издавна, отправляя детей в лес за его дарами, взрослые говорили одну простую фразу, которая многим запомнилась надолго: «Не знаешь - не бери». Этим принципом можно пользоваться как в лесу, так и в магазине, выбирая грибы или иные продукты.

В ПРИРОДЕ

В природе встречаются десятки тысяч различных видов грибов, а съедобными считаются примерно около 200. Большинство из них растет в Кировской области. Однако не все знают о том, какие грибы можно собирать и как потом правильно их готовить.

Из года в год специалисты Управления Роспотребнадзора по Кировской области сообщают о случаях отравлениях грибами, а также напоминают основные правила их сбора.

1. Не собирать неизвестные и сомнительные на вид грибы;

2. Не пробовать на вкус сырые грибы;

3. Не собирать старые, переросшие и червивые грибы;

4. Собирать грибы следует вдали от дорог;

5. Переносят грибы в плетеных корзинах — это позволит сохранить их свежесть;

6. Следует срезать гриб с целой ножкой.

Для похода в лес стоит заранее подготовиться: узнать, какие грибы произрастают в той местности, где будет производиться сбор. Кроме того, нужно обратиться к справочникам, чтобы уточнить, как отличить несъедобные грибы от съедобных.

В МАГАЗИНЕ И НА РЫНКЕ

Добыть продукты можно и более коротким путем - купив их. У бабушек с улицы грибы брать не советуют, - вряд ли они отправляют свою продукцию на экспертизу. На рынках тоже следует быть осторожными и выбирать целые, крепкие, без червоточин грибы.

В магазине все намного проще, поскольку вся продукция там прошла необходимую сертификацию. Однако посмотреть на упаковку и внешний вид товара все же следует. Упаковка должна быть без дефектов, на ней указываются дата фасовки и вид грибов. Сами грибы должны быть только одного вида.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

На кухне нужно перебрать все принесенное из леса - вдруг какой-то мухоморчик случайно попался. Не следует обделять вниманием и продукцию из магазина. Каждый вид грибов требует определенной готовки. Одни нужно вымачивать или долго отваривать, чтобы устранить все ядовитые вещества, другие - сушат. Так поступают с волнушками, груздями, сыроежками и многими другими грибами.

Если после употребления готового блюда вы все же почувствовали недомогание, обязательно стоит обратиться за медицинской помощью. Кроме того, человеческие желудки довольно долго переваривают грибы, поэтому не стоит их есть слишком много.

Найти и собрать - не самое трудное дело. Сложнее определить, что можно употреблять в пищу. Многие люди знают о съедобных грибах с детства, поэтому неопытным сборщикам даров леса лучше обратиться за помощью к ним.