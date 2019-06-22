Сильный аромат и яркий вкус: как купить свежую клубнику

Дачно-огородный сезон уже в разгаре, и некоторые кировчане успели побаловать себя первыми овощами, выращенными на своих участках. А вот прилавки магазинов и уличных рынков ломятся от ярких, спелых фруктов и ягод. Одним из главных лакомств стала клубника. В Роскачестве и областном Роспотребнадзоре рассказали, как нужно правильно выбирать эти ягоды.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Вкус и аромат клубники, наверняка, знают и любят многие. А еще у этой ягоды имеются и полезные качества.

- Она содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Употребление всего лишь пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода.

В клубнике достаточно сахарозы и еще больше фруктозы. Поэтому в небольших количествах ягоду можно рекомендовать людям, страдающим сахарным диабетом.

НАШЕ И ПРИВОЗНОЕ

Ежегодно, в последние дни мая, клубника в огромных количествах начинает поступать на прилавки. Зимой ее гораздо меньше, в этот период в основном продается привозная ягода. Как сообщают в Роскачестве, клубнику импортируют из Греции, Сербии и Польши. Там ее выращивают в тепличных и полутепличных условиях. Такие ягоды жестче привычных нам сортов, да и вкус у них не настолько насыщенный.

Поставки из южных частей России и бывших Советских республик начинаются во вторую неделю июня. Там урожай вызревает под солнцем в грунте, из-за чего становится особенно вкусным.

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

1. В магазине или на рынке стоит поинтересоваться, откуда привезли лакомство. Так можно будет понять, каким оно будет на вкус.

2. В теплицах ягоды выращивают в подвешенном состоянии, из-за чего они могут быть слегка вытянутыми. А хвостики срезают ножницами, поэтому они бывают длиннее, чем у ягод с грядки. Но форма зависит еще и от сорта.

3. Стоит оценить аромат ягод. Приятный и насыщенный запах сразу даст понять, что плоды будут вкусными.

4. Нужно оценить и внешние качества плодов. Ягоды должны быть без вмятин и повреждений, блестящими, гладкими, а их цвет - насыщенным. Тогда можно быть уверенным, что клубника зрелая и качественная.

ПЕРЕД ЕДОЙ

Ягоды, купленные в магазине, на рынке или даже у соседки следует помыть. Ведь на них могут оставаться частички земли, через которые передаются паразиты или инфекции.

Кроме того, клубнику, привезенную издалека, обычно обрабатывают антибиотиками, чтобы задержать размножение бактерий, попавших с рук сборщиков. В любом случае, промыть плоды под проточной водой не будет лишним.

После этого специалисты советуют промокнуть бумажным полотенцем лишнюю влагу.

КСТАТИ

Несмотря на полезные свойства клубники (невысокая калорийность, большое количество витаминов), нужно помнить о том, что на пустой желудок ее лучше не употреблять. Ведь в ягодах содержатся кислоты. При употреблении клубники натощак они способны повредить стенки желудка. Кроме того, на плодах может содержаться небольшое количество пыльцы, которая вредна для аллергиков