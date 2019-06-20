«То ли тарифы слишком высоки, то ли доходы слишком низкие»

Ежегодный рост тарифов и что с этим делать обсуждали члены Общественной палаты. На вопросы отвечал руководитель региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов.

Безусловно, рост тарифов ограничен федеральным законодательством: тарифы утверждаются на срок не менее года с календарной разбивкой по полугодиям. Есть предельная цифра роста тарифов, причем чиновники уверяют, что в Кировской области он ниже предельной планки.

- По состоянию на конец 2018 года у нас 765 организаций в реестре, - сказал руководитель РСТ. - Нами в течение года было утверждено более 1,5 тысяч тарифов. Если говорить о периоде последних пяти лет, пока мы удерживаем средний областной рост тарифов на уровне ниже индекса потребительских цен. С 1 января 2019 года максимальное повышение составило 1,7 %. Это связано с повышением ставки НДС. Постановлением Правительства, а вслед за этим Указом Губернатора установлен индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в размере 2,8 % для всех муниципальных образований.

НЕ СТОИТ ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ ТАРИФА

Как показывает статистика, доходы населения в прошлом году не только не выросли, но даже упали. Как отметил председатель региональной группы по формированию и соблюдению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кировской области Евгений Сметанин, в течение четырех лет идет снижение уровня дохода населения. При этом долги по ЖКХ с 2018 года растут в среднем на 5 % в квартал.

- Общественная проверка показала, что за последние пять лет тариф на электроэнергию вырос почти на 30 %, на тепловую энергию за последние 10 лет увеличился в 2,6 раза, - приводит цифры Сметанин. - Тариф на водоснабжение и водоотведение – на 40 %. Ресурсоснабжающие организации в своих заявках на установление тарифа стремятся максимально переложить на потребителей все риски и извлечь прибыль. Фактически около половины жителей области платят почти в 2 раза больше остальных. У одних тариф растет на 7 %, а у других – меньше, чем на 2 или 3 %, поэтому получается средняя температура по госпиталю 36,6. Равность россиян по Конституции должна распространяться на все сферы жизни, поэтому мы настаиваем на необходимости более целенаправленной работы по снижению расходов ресурсоснабжающих организаций, повышению эффективности их деятельности с тем, чтобы тарифы не только не росли, но и активно снижались. Экономические условия, которые влияют на затраты ресурсоснабжающих организаций, в последние годы в стране складываются благоприятно. Инфляция в последние 2 года не превышает 3-4 %, индекс потребительских цен фактически находится в стабильном положении и колеблется в районе 3-9 %, однако индексы вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с указами Губернатора Кировской области в последнее время были установлены в максимально разрешенных Правительством Российской Федерации пределах – от 4,8 до 7,39 %.

СКАЗАНО

«Рост тарифов для населения ограничен ростом индекса платы граждан. Они из года в год устанавливаются в пределах индекса роста потребительских цен, то есть официальной инфляции. На 2020 год предельный индекс роста платы граждан составит порядка 4 %. Что касается взаимозависимости с реальными доходами населения, я согласен, у нас тарифы достаточно высоки. Хотя непонятно, то ли тарифы слишком высоки, то ли доходы слишком низкие. У нас тарифы, к сожалению, так же как и цены на продукты и товары, не слишком зависят от доходов населения, а ориентируются на федеральные факторы. Сложно ожидать, что мы раза в 2 снизим тариф, учитывая, что цены на мазут или на каменный уголь снижать в 2 раза никто не собирается»

Руководитель региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов.

ВЫВОДЫ

На заседании Общественной палаты, опираясь на цифры, пришли к выводу, что рост тарифов в нашем регионе явно не соответствует росту доходов населения. Но как снизить цифры в платежках кировчан – ответа на этот вопрос пока нет.

- Требование Президента Российской Федерации на ограничение роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в объеме, не превышающем уровень инфляции, в Кировской области не выполняются, - подытожил руководитель региональной группы Общественной палаты.