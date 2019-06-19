2019-06-19T16:37:51+03:00
Дом. Семья

«Филька сразу начала заботиться о Бусе»: в Кирове собака выкормила котенка

Животные не забыли друг друга спустя год после разлуки
Алина ЖУРАВЛЕВА
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Филя появилась в семье кировчан в 2008 году. Фото: предоставлено героем публикацииФиля появилась в семье кировчан в 2008 году. Фото: предоставлено героем публикации
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В кировской семье произошла трогательная и удивительная история. Взрослая собака выкормила и вырастила серого пушистого котенка. Спустя какое-то время животных разлучили, но питомцы по-прежнему помнят друг друга.

КОТЕНОК НИ НА ШАГ НЕ ОТХОДИЛ ОТ СОБАКИ

Собачка Филя появилась в семье одной из сотрудниц кировской школы еще в 2008 году. Тогда ее дочка твердо заявила, что хочет завести щенка. Женщина решила порадовать своего ребенка и на 18-летие вручила девушке долгожданный подарок.

- Филька у нас своеобразная, но очень красивая, - поделилась с «Комсомолкой» горожанка. - В холке она невысокая, хвост как у лайки, морда как у овчарки, а лапы как у таксы, в общем - нескольких мастей.

Спустя шесть лет в семье кировчанки снова произошло пополнение. На этот раз мама и дочка решили взять кошечку: у них поселился серый очаровательный котенок Буся. Кошка хоть была и без паспорта, но оказалась породистой.

- Британская короткошерстная, - рассказала кировчанка. - Правда, имя мы дали ей совершенно простое - Буся.

О том, как Филя воспримет нового члена семьи, женщине волноваться не пришлось. Собака сразу подошла к котенку, начала лизать, рассматривать, наблюдала, как новый питомец осваивает территорию квартиры.

- Нашей Филе на тот момент уже было шесть лет, - поделилась воспоминаниями женщина. - Мамой она ни разу не была, поэтому когда у нас появилась Буся, собака сразу начала за ней ухаживать и заботиться.

В итоге животные почти с самого первого дня стали неразлучны. Буся «хвостиком» семенила за Филей по квартире, спали и ели они тоже всегда вместе.

Еду у хозяев Филя и Буся всегда «клянчили» вместе. Фото: предоставлено героем публикации

Еду у хозяев Филя и Буся всегда «клянчили» вместе. Фото: предоставлено героем публикации

ВЫКОРМИЛА КАК СВОЕГО РЕБЕНКА

- Бусю мы кормили молочком, - продолжила свой рассказ хозяйка обоих четверолапых. - Вот только ела она совсем немного и все время прикладывалась к Филе. И вот однажды мы заметили, что наша собака сама кормит котенка. Причем дочка уверена, что у Фили действительно появилось молоко, а не просто вода. Мы были очень удивлены, даже стали искать подобные истории в интернете.

Так собака заменяла Бусе маму, пока котенок не вырос в гордую и очень своенравную кошку. По словам хозяев, питомица начала вести себя как настоящая хозяйка в доме и смотреть на всех свысока.

Спустя какое-то время дочка вышла замуж и переехала с супругом в Челябинскую область. Собаку девушка забрала с собой. Женщины думали, что животные забыли друг о друге, но не тут-то было.

- Через год после переезда дочка с мужем приехали погостить в Киров вместе с Филей, - пояснила горожанка. - Удивительно, но Буся сразу узнала друга - кинулась к ней. Они так радовались встрече. Были бы людьми - обнялись бы!

Буся выросла очень гордой кошкой. Фото: предоставлено героем публикации

Буся выросла очень гордой кошкой. Фото: предоставлено героем публикации

Потом, по словам женщины, взрослая кошка обнюхала Филю и отошла в сторону, мол, «проходи, чувствуй себя как дома». Так животные дружно и мирно провели время вместе, пока девушка гостила в Кирове. Затем семья вновь уехала в Челябинскую область. Но историю о маме-собаке и дочке-кошке кировчане вспоминают очень часто.

СКАЗАНО

«У животного действительно могло появиться молоко, чтобы выкормить котенка. Даже если собака никогда не рожала. Вероятно, котенка подсадили к ней в удачный момент, когда после течки прошло примерно полтора-два месяца. Кстати, такие ситуация происходят не только у животных, но и у людей. К примеру, бабушки сами выкармливают внуков».

Ветеринарный врач Мария Злобина

ИСТОЧНИК KP.RU

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