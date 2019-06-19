За пять месяцев в полицию поступило 130 тысяч заявлений и сообщений от кировчан

Только в этом году в полиции было зарегистрировано 26 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях. А всего на 1 июня поступило 130 тысяч обращений от жителей нашего региона. «Комсомолка» узнала, куда можно обратиться, если вы знаете о нарушении закона или хотите, чтобы виновные понесли наказание.

СКАЗАНО

Фото: УМВД РФ по Кировской области

«Заявления и сообщения о преступлениях и правонарушениях вне зависимости от места и времени их совершения подлежат обязательному круглосуточному приему и незамедлительной регистрации во всех территориальных ОВД. Отказ в принятии сообщения, заявления о преступлении или правонарушении должностным лицом ОВД недопустим и влечет за собой ответственность, установленную законом».

Начальник отделения Штаба УМВД России по Кировской области подполковник внутренней службы Александр Перевощиков.

ГДЕ У ВАС ОБЯЗАНЫ ПРИНЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Можно подать заявление:

- лично в дежурную часть территориального ОВД или любому сотруднику;

- в электронной форме через официальный сайт, либо при помощи различных видов связи (телефон, почта и др);

- заявления могут принимать руководители территориальных ОВД во время личного приема граждан.

КСТАТИ

Все полученные заявления и сообщения, не являющиеся анонимными, подлежат регистрации в дежурных частях ОВД в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях (КУСП).

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО

1. Если заявление о преступлении, правонарушении поступило в ОВД при личном обращении заявителя, то одновременно с его регистрацией в КУСП в дежурной части ОВД оперативный дежурный обязан оформить талон-уведомление и выдать его заявителю.

2. В талоне указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление о преступлении или правонарушении, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального ОВД, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

3. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона.

4. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства письменное заявление о преступлении должно быть обязательно подписано заявителем, который должен быть предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, о чем делается отметка на заявлении, удостоверяемая подписью заявителя.

5. По результатам рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении или правонарушении в установленные сроки компетентным сотрудником ОВД принимается решение в соответствии с действующим законодательством.

Информация о принятом решении в течение 24 часов с момента его принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования (вышестоящему руководителю, в прокуратуру или суд).