Надо 20 миллиардов, а выделяют 1,5: как и на что содержатся сельские дороги

Весной вся природа оживает, да и люди, кажется, становятся веселее, бодрее, активнее. Однако в районах Кировской области с приходом тепла обостряются традиционные проблемы: со снегом сходят остатки асфальтового покрытия. Дороги в буквальном смысле превращаются в болото. И это не шутки. Весной и осенью жителям сел и деревень области порой приходится идти через поля, чтобы добраться до школ, детских садов или работы.

А городскому жителю для преодоления этой “полосы препятствий” надо иметь недюжинное терпение, пару часов в запасе и, желательно, внедорожник (а еще лучше - танк) - быстрее и безопаснее для пассажиров.

Полагать, что на дороги в муниципалитеты вовсе не выделяют денег, было бы глупо. Выделяют. Целый миллиард и двести миллионов. В то время, как на годовое содержание (без экстренных ситуаций) необходимо в четырнадцать раз больше!

Эту тему подняла дорожная группа на заседании общественной палаты Кировской области.

На вопросы участников, сколько километров дорог Кировская область содержит и сколько средств необходимо выделить, исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев ответил, что, по оценкам ведомства, ежегодно на обеспечение муниципальных дорог надо выделять около двадцати миллиардов рублей. А на них из бюджета выделяют полтора.

Как за год можно подлатать дыры, если часть средств должна уйти на зимнее содержание, а другая часть - на летнее? Запущенность сельских дорог, многие из которых были построены еще при Советском Союзе, идет впереди ремонта. Вот и получается, как в том политическом анекдоте: денег нет, но вы держитесь.

ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ ДОРОГ

В общественной палате и в Минтрансе среди всех муниципальных дорог особо выделяют районы и отдельные участки автотрасс, где ситуация, пожалуй, критическая.

Среди них и Шабалинский район, где часть дороги в районе деревни Ключи до 2016 года никому не принадлежала. И все бы ничего, но по этой песчаной дороге ездят большегрузы, везущие молоко в областной центр, а из соседней Костромы по ней идут фуры с лесом. Из-за тяжелого веса машин и подземных вод (вблизи находится четыре ручья) дорогу в межсезонье размывает. Местные жители кладут там бревна, делая настил, засыпают рытвины - по такой “самодельной” дороге и ездят.

Однако построить новую дорогу на этом участке Кировская область не сможет: во-первых, она ведет к соседнему региону, во-вторых, приоритета в этом случае областная власть не видит: в целом необходимо построить около девяти километров дорог, каждый стоимостью тридцать миллионов. Наш регион в состоянии только ремонтировать. Поэтому, на данный момент власти предложили следующий вариант: костромичи установят трубы для стока вод. После этого песочную дорогу можно будет засыпать щебенкой и ремонтировать её по мере необходимости.

Другой межрегиональный участок на границе нашей области и Республики Удмуртия и вовсе собираются передать соседям. Все из-за того, что на границе Афанасьевского района и Удмуртии один километр дороги до деревни Кипрята разбит - по нему просто невозможно проехать. Однако он жизненно необходим для афанасьевцев: каждый день через этот участок возят молоко из Глазова. Поставщикам гораздо удобнее, безопаснее и быстрее отправлять свою продукцию по Удмуртии, чем доезжать до Афанасьево по разбитой дороге. Сейчас идут переговоры о передаче этого участка соседям для дальнейшего ремонта.

НЕПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

В Лебяжьем районе недавно появилась совершенно новая дорога. Ее построили в 2016 году, однако до сих пор там латают дыры в асфальте, давшем трещины. Деньги на дорогу

были выделены по федеральным целевым программам. Подрядчиком стала компания «Вятские автомобильные дороги».

До 2020 года включительно компания будет за свой счет ликвидировать дыры и трещины на асфальтовом покрытии, как это и происходило через год после постройки дороги. Прокуратура отметила ряд нарушений: трещины, небольшие ямы. Подрядчику пришлось заняться ремонтом.

Дорога была построена по федеральной программе и за ее состоянием ведется тщательный контроль. В апреле-мае каждого года новую дорогу объезжают и фиксируют недочеты.