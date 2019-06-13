Три звезды, 52 тысячи зрителей и десятиминутный фейерверк

Киров отметил свой 645-ый День рождения. Хотя в этот день был холод и сильный ветер, но солнце сияло на небе, а жители города гуляли, отдыхали, веселились и улыбались - все шло без сучка и задоринки. Юбилейный день города прошел на ура! И кажется, любой из тех, кто вышел на улицу в этот день, смог найти себе развлечение по душе.

Вспоминаем самой яркое, показываем самое запоминающееся и еще раз поздравляем наш любимый старинный город на реке с Днем рождения!

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «VIVA»

На театральной площади выступила московский коллектив «VIVA»Фото: Елизавета Захарова

Одной из главных площадок по празднованию дня города традиционно стала Театральная площадь. Со сцены первые лица области и города поздравили кировчан с праздником.

На сцене выступали детско-юношеские музыкальные и танцевальные коллективы, но вишенкой на праздничном торте стал концерт группы «Viva».

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

А для любителей тихой и уютной атмосферы по городу целый день кружил «Театральный троллейбус». Актеры «Театра на Спасской» выступали в общественном транспорте: на ходу читали отрывки из пьес, пели песни, рассказывали театральные секреты и суеверия, и дарили кировчанам подарки, правда, только за правильные ответы в викторине.

Пассажирам троллейбуса выдавали памятные кружки с эмблемой «Театра на Спасской»Фото: Елизавета Захарова

ФОТОВЫСТАВКА-ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

В парке Аполло в честь 645-летия города Кирова открылась фотовыставка, напоминающая настоящее путешествие во времени. Жители города могли сравнить облик старого, еще черно-белого (на снимках) Кирова, с ярким современным видом города. На стендах размещены ретро-фотографии Кирова, а под ними - сегодняшний город с того же ракурса. Фотовыставка будет действовать еще несколько месяцев.

В парка Аполло кировчане разглядывали фотографии старого города и сравнивали с современными видамиФото: Елизавета Захарова

СИДЕЛИ НА ЛЕСТНИЦАХ, БАЛКОНАХ, КРЫШАХ

На Октябрьском проспекте собралось рекордное для кировских открытых концертов количество зрителей. Порядка 52 тысяч человек пришло посмотреть вживую на звезд российской сцены, потанцевать и попеть любимые песни. Люди стояли на проезжей части, сидели на газонах, забирались на лестницы и даже козырьки ближайших магазинов и гостиниц, садились на плечи друг другу, умоляли жильцов рядом стоящих домов пустить их на балконы и даже залезали на крыши!

«ШИК, ДА БЛЕСК: ФЕЙЕРВЕРКОМ УДИВИЛИ»

Завершением праздника стал красочный фейерверк! Огненные цветы десять минут распускались на темно-синем небе над рекой Вяткой. Фотографии и видеозаписи яркого салюта кировчане публиковали в социальных сетях с восторженными отзывами. Похоже, что в этом году «огненным» шоу были довольны все - организатором удалось удивить и поразить весьма притязательную кировскую публику.

«ВЫ РУГАЕТЕ ВЛАСТЬ, А САМИ - ...»

Однако в этот день не обошлось и без «мусорной проблемы». Учитывая опыт прошлых лет в организации дня города и проведения прямой трансляции полуфинала Чемпионата мира по футболу, оргкомитет праздника направил на главные площадки для гуляний рабочих для непрерывного сбора мусора. Поэтому после всех праздничных торжеств Театральная площадь почти сияла! Чего нельзя сказать про Октябрьский проспект…

После звездного концерта проезжая часть, тротуары и газоны были завалены флажками, стаканами из-под напитков, салфетками, бутылками, бумажками.... А ведь в праздничную толпу нельзя запустить уборщиков, чтобы те сразу же подбирали мусор. В сети кировчане возмущались: неужели так сложно донести мусор до урны?

- Потом не говорите, что власть плохая и город грязный, если сами, как..., то и жить вам в свинарнике, - написал аноним в социальных сетях, добавив фотографию замусоренных газонов. - Ужас!

ОПЯТЬ НЕДОВОЛЬНЫ?

Не обошлось и без недовольных кировчан: кто-то в сети назвал массово празднующих День города и День России стадом, кто-то хотел взглянуть в глаза тем людям, которые установили сцену на горе, так, что зрителям пришлось, стоя в низине, смотреть друг другу в затылки, кто-то снова придирался к качеству звука и видео на концертах.

Однако на такие нападки недовольные пользователи сети получали еще больше негативных комментариев, мол, не нравится - не смотри, подготовка была на высоком уровне, администрация хорошо подготовила юбилей.