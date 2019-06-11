Отрезаны от цивилизации: прокуратура обязала администрацию Котельнича наладить транспортное сообщение с Затоном

Город Котельнич и поселок Затон в Кировской области разделяет река Вятка. Летом по ней курсирует и перевозит жителей с берега на берег небольшой теплоход. Местные называют его «галошей». Зимой добраться в Затон становится еще сложнее, но все-таки это возможно. На реке организуют ледяную переправу. Так что, котельничане, у которых имеется свой транспорт, передвигаются на автомобилях по замерзшему льду. А жителям без собственных машин приходится плестись по реке в любую погоду, будь то 30-градусный мороз или ледяной ветер.

Некоторые жители поселка купили себе лодки. Фото: Антон МАМАЕВ

А вот весной и осенью ни с помощью переправы, ни с помощью галоши добраться на другой берег нельзя. Единственный вариант, по словам местных жителей, добираться через перелесок до ближайшей железнодорожной станции «Белая». Но в пик паводка и этот путь оказывается затопленным. Так что к проблемам с водоснабжением, уличным освещением и расчисткой дорог в поселке добавляется еще не сколько.

Летом затонцы могут добраться до Котельнича на «галоше». Фото: Антон МАМАЕВ

Во-первых, жителям элементарно не попасть на другой берег для того, чтобы сделать необходимые покупки. Во-вторых, люди лишены своевременной медицинской помощи. В-третьих, из поселка не могут вывозить мусор. Неудивительно, что затонцы стремительно покидают свои дома и целыми семьями перебираются поближе к цивилизации. По этой же причине уже несколько лет назад в поселке опустело огромное здание школы.

Поселок бывает буквально окружен водой. Фото: Антон МАМАЕВ

То, что в Затоне люди лишены транспортного сообщения, доказала и Котельничская межрайонная прокуратура.

- Все социальные объекты, включая медицинские учреждения, дошкольные и общеобразовательные учреждения, а так же пожарная часть, отделение полиции города расположены на правобережной его части, - уточнили в ведомстве. - Отсутствие транспортного сообщения в Затон нарушает и делает неисполнимыми право на охрану здоровья образование, охрану общественного порядка лиц, находящихся на левобережной части указанного населенного пункта.

Просторное здание школы уже несколько лет заброшено. Фото: Антон МАМАЕВ

Кроме того, в полиции отметили, что по этой же причине с территории поселка региональный оператор не может вывозить твердые коммунальные отходы. Поэтому услуга населению не оказывается. Этот факт нарушает действующее санитарно-эпидемиологическое законодательство, законодательство об охране окружающей среды, а так же права граждан, на оказание жилищно-коммунальных услуг качественно и в срок.

Весной бывает затоплен даже путь до железнодорожной станции. Фото: yandex.ru/maps/

По итогам проверки межрайонный прокурор обратился с иском в суд с требованием обязать администрацию города Котельнича обеспечить круглогодичное ежедневное транспортное сообщение через реку Вятка. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении. Пока же неизвестно, смогут ли затонцы наконец-то не беспокоиться по поводу того, как перебираться на другой берег, и как администрация города будет решать проблему транспортного сообщения.