Всех уток распугают: орнитологи рассказали. что делать с птицами, которые «заблудились» в городе

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ

Есть множество птиц и зверей, которые прекрасно себя чувствуют в городских условиях. Среди них - голуби, вороны, утки, крысы, кошки, собаки. Машины и люди их обычно не пугают. Это при условии, что родились эти животные именно в населенном пункте, а не попали сюда по чистой случайности. Дезориентация им точно не грозит.

В разных пабликах Кировской области время от времени появляются сообщения о том, что посреди города или поселка разгуливают утки. Они, мол, норовят попасть под колеса и надо их спасти. Особенно жалостливо выглядят целые семейства, словно заблудившиеся на улице.

Так вот, орнитологи по этому поводу советуют: не стоит животным мешать. Если у них нет видимых повреждений и им не грозит опасность, значит, все идет как надо. Инстинкты помогут уткам найти правильный путь.

КОГДА СПАСАТЬ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/714239" frameborder="0"></iframe> В центре города утка вывела птенцов погулять под машиной.Видео: vk.com/etotkirov! другой источник

Но бывают ситуации, когда птицам все же нужна помощь. И это касается не только уточек, которые буквально заполонили водоемы Кирова. В первую очередь - это раненые животные и птицы. Такие уже не смогут постоять сами за себя, особенно, если у них повреждены крылья. Действовать нужно осторожно и даже деликатно:

1. Найти коробку, в которой животное будет транспортироваться до ветеринарной клиники;

2. Надеть перчатки (желательно, резиновые). Это уже для безопасности человека, ведь дикие животные и птицы могут переносить на себе возбудителей различных болезней;

3. Отнести птицу в ветеринарную клинику, где ей помогут и расскажут, что делать дальше.

Порой кажется, что птицы попали в трудную ситуацию, хотя на самом деле это не так. Очень часто люди видят птенцов, упавших с деревьев, и думают, что им нужна помощь.

- У птенца есть родители, которые продолжают о нем заботиться, - опровергают заблуждение сотрудники заповедника «Нургуш». - Взрослые птицы докармливают своего слётка и учат выживанию в природе, поиску корма, защите от хищников. Уже через пару дней после вылета птенцы начинают перепархивать и следуют за родителями. В случае опасности взрослые подают короткий сигнал тревоги, и птенцы затаиваются.

Реальная помощь может понадобиться только в том случае, как и было отмечено выше, если у птенца есть явные повреждения или ему грозит опасность от кошки или собаки. Поэтому лучше отойти от него подальше и не мешать взрослым птицам заниматься своим чадом. Таковы суровые условия воспитания в природе. Все по Дарвину.

Но случается разное. Например, после чудесного спасения, птенца пришлось оставить у себя, выкармливать и выращивать. Жизнь такой птицы - полностью в руках человека. В живой природе, без навыков она долго не проживет.