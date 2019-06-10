В Кировской области почти на 30% подорожали овощи и на 20% - билеты на поезда

Приближение лета должно было «срезать» ценники на овощи и фрукты. Однако все произошло наоборот. Цены выросли почти на 30%.

ЛУК, СВЕКЛА, ЧЕСНОК

Запасы фермерских хозяйств подходят к концу, а продукцию из других стран еще не завезли. С этим связано подорожание многих видов продовольственных товаров. В целом за май цены на них выросли на 0,3%. Однако показательны отдельные категории. Цены на лук увеличились на 31,8%, лимоны - 28,9%, свеклу - 26,9%, чеснок - 23,4%, картофель и виноград - 20,6%. Чуть меньше досталось капусте, апельсинам, яблокам и моркови. Рост цен на эти фрукты-овощи составил 8,8 - 12,7%. Не такой значительный прирост в мае был у рыбы живой (и охлажденной), соленой селедки, рыбных консервов. Цены поднялись на 5,4%, 3,3%, 2,1%.

Есть и приятная тенденция некоторые продукты заметно подешевели. Так, помидоры скинули аж 24,7% от цены в среднем, куриные яйца убавили в стоимости на 15,2%, кальмары мороженые - 4,7%, майонез - 2,1%. Приятные новости и для любителей попить чаю: сахар стал дешевле на 3,5%, шоколад - на 2,4%, а пакетированный байховый чай - на 2,5%.

ПОЕЗДКИ И ОДЕЖДА

Туристы уже открыли сезон путешествий. Нагрузка на пассажироперевозчиков увеличилась, а вместе с ней и стоимость билетов.

Заметно подорожали места в плацкартах скорых фирменных (на 18,2%) и нефирменных (на 17,6%) поездов. Увеличилась стоимость перелетов в эконом-классах на 8,1%. Поездки в Грецию, Испанию и Китай стали дороже на 14,9%, 14,1% и 4,1% соответственно. Билеты на экскурсии в Финляндию тоже заметно прибавили в «весе» (на 4,7%).

Такой рост цен связан с сезоном, а также с общим ростом цен на топливо. Так, в мае подорожал бензин АИ-95 и АИ-92 на 2% и 1,7%.

Продавцы одежды и обуви тоже переписали ценники в преддверии лета.

- Летние платья для девочек дошкольного возраста, детские туфли и кроссовки из кожзама, босоножки из искусственной кожи, а также мужские ремни подорожали в среднем на 2% - 3,6%, - сообщили в Кировстате.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

С приходом теплого периода многие перебираются на дачу, начинают (или продолжают) строительство. Вот и продавцы стройматериалов с наступлением сезона увеличивают стоимость: красный кирпич подорожал на 2,2%. Однако наблюдается и небольшая «скидка» на другие материалы. Например, еврошифер скинул в цене 2%. Вместе с ним подешевели и ДСП. Стоимость древесно-стружечных плит снизилась на 2,5%.