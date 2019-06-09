Отец драконов: кировский кузнец, выковал из стали трехметровую крылатую рептилию

Бродя по социальным сетям, пропуская очередные шутки, посты и арт-изображения по мотивам сериала «Игра престолов», наткнулась на фотографии свирепого железного дракона, готовящегося к схватке. «Фотографии - просто огонь!», - подумалось мне.

На них развернулась огромная рептилия с открытой пастью, острыми зубами, когтями и шипами на спине, с выступающей мускулатурой, мощными крыльями и яростным взглядом. И самое главное - она родом из Кирова! Правда, появился этот огнедышащий монстр не из яйца, а из-под кувалды.

Его сделал кировский умелец, мастер по художественной ковке Алексей Синцов. Ремеслом Алексей занимается уже около 20 лет, шесть из которых, он - владелец студии художественной ковки. В ней всего один кузнец - он сам. Лишь изредка, для больших или срочных работ мастер нанимает помощников.

Как настоящий мужчина, Алексей немногословен, выбить из него подробности создания дракона было непросто, однако фотографии процесса изготовления железного ящера опубликованы на его личном сайте.

ФОНТАНЫ ДЛЯ ГОРОДА

- Выковать можно практически все: сталь - очень пластичный материал, хотя определенные ограничения, конечно, есть, - скромно рассказывает мастер. - А заказы поступают разные.

Так, в прошлом и этом году Алексей по заказу одной из коммунальных компаний придумал дизайн и собственноручно выковал из нержавеющей стали семь питьевых фонтанов для города. Пять из них уже установлены, а два - «Модерн» и «Любовь», вот-вот должны появиться на улицах Кирова.

ДРАКОН ДЛЯ ДУШИ

Впервые маленький дракончик «вылупился» у Алексея много лет назад. Кузнец начал работать над ним просто так, из интереса. Как сложилась судьба первого крылатого творения, мастер не знает. Но в последующие годы Алексей продолжал делать драконов: сейчас в его официальной группе в социальных сетях, в разделе «товары» представлена одна рептилия. Трехметровый дракон обойдется покупателю всего в 55 тысяч рублей, зато прикует к себе сотни взглядов: ведь такого чуда ни у кого более не будет. Этот дракон выполнен в единичном экземпляре.

Дракон из нержавеющей стали длиной 3.6 метров теперь украшают крышу частного дома. Фото: предоставлено героем публикации

ПРОДОЛЖЕНИЕ? ТОЛЬКО НА ЗАКАЗ

Поддавшись волне вселенской любви к миру, созданному писателем Джорджем Мартином можно было подумать, что в Кирове вскоре появится целый фан-арт-комплекс по мотивам книги и сериала. Но Алексей обрубает крылья.

- Планов делать что-то из «Игры престолов» нет, - говорит мужчина. - Если только кто-нибудь закажет, тогда - конечно. В данный момент экономическая ситуация не позволяет работать просто так, в воздух. Только под заказ.

Эх, было бы чудесно кировским фанатам собраться, накопить денег и заказать Железный трон, а еще парочку дракончиков и установить их в каком-нибудь парке! Останется Кирову выбрать только свою королеву, а может короля...