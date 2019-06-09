2019-06-09T20:18:29+03:00
Общество

Отец драконов: кировский кузнец, выковал из стали трехметровую крылатую рептилию

За двадцать лет работы Алексея Синцова его изделия появились в парках города, на пригородных участках, а теперь и на крыше дома
Елизавета Захарова
Поделиться:
Дракона из нержавеющей стали Алексей делал несколько месяцев. Фото: предоставлено героем публикацииДракона из нержавеющей стали Алексей делал несколько месяцев. Фото: предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

Бродя по социальным сетям, пропуская очередные шутки, посты и арт-изображения по мотивам сериала «Игра престолов», наткнулась на фотографии свирепого железного дракона, готовящегося к схватке. «Фотографии - просто огонь!», - подумалось мне.

На них развернулась огромная рептилия с открытой пастью, острыми зубами, когтями и шипами на спине, с выступающей мускулатурой, мощными крыльями и яростным взглядом. И самое главное - она родом из Кирова! Правда, появился этот огнедышащий монстр не из яйца, а из-под кувалды.

Его сделал кировский умелец, мастер по художественной ковке Алексей Синцов. Ремеслом Алексей занимается уже около 20 лет, шесть из которых, он - владелец студии художественной ковки. В ней всего один кузнец - он сам. Лишь изредка, для больших или срочных работ мастер нанимает помощников.

Как настоящий мужчина, Алексей немногословен, выбить из него подробности создания дракона было непросто, однако фотографии процесса изготовления железного ящера опубликованы на его личном сайте.

ФОНТАНЫ ДЛЯ ГОРОДА

- Выковать можно практически все: сталь - очень пластичный материал, хотя определенные ограничения, конечно, есть, - скромно рассказывает мастер. - А заказы поступают разные.

Так, в прошлом и этом году Алексей по заказу одной из коммунальных компаний придумал дизайн и собственноручно выковал из нержавеющей стали семь питьевых фонтанов для города. Пять из них уже установлены, а два - «Модерн» и «Любовь», вот-вот должны появиться на улицах Кирова.

ДРАКОН ДЛЯ ДУШИ

Впервые маленький дракончик «вылупился» у Алексея много лет назад. Кузнец начал работать над ним просто так, из интереса. Как сложилась судьба первого крылатого творения, мастер не знает. Но в последующие годы Алексей продолжал делать драконов: сейчас в его официальной группе в социальных сетях, в разделе «товары» представлена одна рептилия. Трехметровый дракон обойдется покупателю всего в 55 тысяч рублей, зато прикует к себе сотни взглядов: ведь такого чуда ни у кого более не будет. Этот дракон выполнен в единичном экземпляре.

Дракон из нержавеющей стали длиной 3.6 метров теперь украшают крышу частного дома. Фото: предоставлено героем публикации

Дракон из нержавеющей стали длиной 3.6 метров теперь украшают крышу частного дома. Фото: предоставлено героем публикации

ПРОДОЛЖЕНИЕ? ТОЛЬКО НА ЗАКАЗ

Поддавшись волне вселенской любви к миру, созданному писателем Джорджем Мартином можно было подумать, что в Кирове вскоре появится целый фан-арт-комплекс по мотивам книги и сериала. Но Алексей обрубает крылья.

- Планов делать что-то из «Игры престолов» нет, - говорит мужчина. - Если только кто-нибудь закажет, тогда - конечно. В данный момент экономическая ситуация не позволяет работать просто так, в воздух. Только под заказ.

Эх, было бы чудесно кировским фанатам собраться, накопить денег и заказать Железный трон, а еще парочку дракончиков и установить их в каком-нибудь парке! Останется Кирову выбрать только свою королеву, а может короля...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!
Лидер прославленной группы, которая отмечает в эти дни своё 50-летие, дал интервью обозревателю Александру Гамову для сайта kp.ru и Радио "Комсомольская правда"
Мягкий вождь: в Новосибирске детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам
В городе прошел праздник, посвященный генералиссимусу. Коммунисты позвали школьников на площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и провели специфические конкурсы
Новости 24
«На еду накинулись так, что их даже потрясывало»: кировчан просят приютить бездомных котят
В Кирове объявлено метеопредупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
В Кировской области воспитанникам детских садов не давали овощи и уменьшали порции
«Жила в заброшенном доме»: в Слободском районе разыскали пропавшую девушку
В Кирове полицейский спас ребенка из-под поезда
В Киров вернулись участники Великорецкого крестного хода
Присвоил 400 миллионов рублей дольщиков: дело застройщика ЖК «Виктория» передали в суд
В районе нового моста в Кирове стреляют по машинам
Кировская область заняла первое место в крупнейших IT-соревнованиях для старшего поколения
Россия - Европа: рифмующиеся ценности
«Передвигаются автостопом»: в Кировской области разыскивают четырех девушек-подростков
Аврам Симич из Сербии рассказал об учебе в Вятском государственном университете и дальнейших жизненных планах