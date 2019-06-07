Афиша мероприятий на 8 и 9 июня в Кирове: прогулки с «Пешком по Вятке», гастроли театра и Stund up

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЫ

Для тех, кто планирует провести субботний вечер на свежем воздухе, предлагаем отправиться на открытие летней веранды клуба «Конструктор Практик». Там все желающие смогут побывать на презентации стрит-фуд меню, попробовать коктейли и поучаствовать в турнире по пинг-понгу. Все это будет сопровождаться приятной музыкой.

Где: ул. Дерендяева, 29

Когда: 8 июня в 16.00

Вход: свободный

«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»

В Киров с гастролями приехал Академический русский драматический театр Республики Башкортостан. Артисты покажут кировчанам мюзикл в двух действиях «Голубая камея». Во время него кировчане смогут окунуться в придворную жизнь России второй половины 18 века и распутать клубок интриг, нить которых тянется к Екатерине Великой.

Где: ул. Московская, 37

Когда: 9 июня в 18.00

Вход: от 450 до 650 за билет

STUND UP

В воскресенье в наш город с концертом нагрянет Денис Антипин. Парень родился в Якутске, сейчас ему 25 лет. Из них последние три года он посвятил стендап-комедии.

Где: ресторан GAUDI, ул. Володарского, 103А

Когда: 9 июня в 18.00

Вход: предпродажа - 300 рублей, в день концерта - 400.

«ВЯТСКАЯ ТРАДИЦИЯ»

В «Галерее Прогресса» жители смогут побывать на выставке Вятского регионального отделения «Союз художников России». Культурно-выставочный проект «Вятская традиция» продемонстрирует кировчанам разнообразие жанров и стилей в творчестве местных художников.

Где: ул. Горького, 5

Когда: 8 и 9 июня с 11.00 до 19.00.

Вход:

- взрослые - 200 руб.;

- студенты и пенсионеры - 150 руб.;

- школьники - 100 руб.;

- дети до 7 лет - бесплатно.

ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ

Экскурсия «Романовы и Вятка» от проекта «Пешком по Вятке» - еще один отличный способ времяпрепровождения. На прогулке жители узнают, как наш город посещали Александр I и Александр II, как бездорожье помешало приезду в Вятку Павла I и многое другое.

Где: Сбор у входа в 14 корпус ВятГУ, ул. Красноармейская, д. 16

Когда: 9 июня в 17.00

Вход: свободный, предварительно на экскурсию необходимо записаться