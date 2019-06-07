2019-06-08T16:11:08+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на 8 и 9 июня в Кирове: прогулки с «Пешком по Вятке», гастроли театра и Stund up

Узнали, как провести теплые летние выходные
Анна КРЮКОВА
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Кировчанам покажут спектакль «Голубая камея». Фото: kirovdramteatr.ruКировчанам покажут спектакль «Голубая камея». Фото: kirovdramteatr.ru
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ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЫ

Для тех, кто планирует провести субботний вечер на свежем воздухе, предлагаем отправиться на открытие летней веранды клуба «Конструктор Практик». Там все желающие смогут побывать на презентации стрит-фуд меню, попробовать коктейли и поучаствовать в турнире по пинг-понгу. Все это будет сопровождаться приятной музыкой.

Где: ул. Дерендяева, 29

Когда: 8 июня в 16.00

Вход: свободный

«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»

В Киров с гастролями приехал Академический русский драматический театр Республики Башкортостан. Артисты покажут кировчанам мюзикл в двух действиях «Голубая камея». Во время него кировчане смогут окунуться в придворную жизнь России второй половины 18 века и распутать клубок интриг, нить которых тянется к Екатерине Великой.

Где: ул. Московская, 37

Когда: 9 июня в 18.00

Вход: от 450 до 650 за билет

STUND UP

В воскресенье в наш город с концертом нагрянет Денис Антипин. Парень родился в Якутске, сейчас ему 25 лет. Из них последние три года он посвятил стендап-комедии.

Где: ресторан GAUDI, ул. Володарского, 103А

Когда: 9 июня в 18.00

Вход: предпродажа - 300 рублей, в день концерта - 400.

«ВЯТСКАЯ ТРАДИЦИЯ»

В «Галерее Прогресса» жители смогут побывать на выставке Вятского регионального отделения «Союз художников России». Культурно-выставочный проект «Вятская традиция» продемонстрирует кировчанам разнообразие жанров и стилей в творчестве местных художников.

Где: ул. Горького, 5

Когда: 8 и 9 июня с 11.00 до 19.00.

Вход:

- взрослые - 200 руб.;

- студенты и пенсионеры - 150 руб.;

- школьники - 100 руб.;

- дети до 7 лет - бесплатно.

ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ

Экскурсия «Романовы и Вятка» от проекта «Пешком по Вятке» - еще один отличный способ времяпрепровождения. На прогулке жители узнают, как наш город посещали Александр I и Александр II, как бездорожье помешало приезду в Вятку Павла I и многое другое.

Где: Сбор у входа в 14 корпус ВятГУ, ул. Красноармейская, д. 16

Когда: 9 июня в 17.00

Вход: свободный, предварительно на экскурсию необходимо записаться

ИСТОЧНИК KP.RU

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