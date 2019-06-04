Кировская колония-поселение ждет работодателей

В Кировской области четыре колонии-поселения. КП-15 вмещает в себя 200 человек (женщин и мужчин). Но в ней «некомплект» - мало осужденных. А точнее, работы для них нет.

КП располагается непосредственно в деревне, и, по сути, это мини-поселок общей площадью почти 2 гектара. В жилой зоне колонии есть общежития, банно-прачечный комплекс, столовая, карантинное отделение, штрафной изолятор. Осужденные ходят на работу под надзором, то есть в сопровождении сотрудника колонии. В КП несут службу 27 сотрудников уголовно-исполнительной системы, большинство из них жители деревни.

НАДО ПОСТАРАТЬСЯ

Условия в КП-15 на порядок лучше, чем в колонии строго или общего режима. Хотя бы потому, что у осужденных есть возможность выйти за пределы объекта (в магазин сходить, например). Делается это, правда в присутствии сотрудника УФСИН.

В целом территория «за колючей проволокой» выглядит больше как … санаторий. Опрятные клумбы и площадка для волейбола, общежития. Сейчас в колонии отбывают наказание 69 осуждённых. Сюда попадают осуждённые за преступления, совершённые по неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы, а также положительно характеризующиеся осуждённые, переведённые из колоний общего и строгого режимов. Так, например, один из осужденных попал в КП-15 из колонии строгого режима, где он провел 7,5 лет. Существует более долгий путь, который включает в себя еще и колонию общего режима, как промежуточный пункт.

Вот только нужно очень постараться, чтобы попасть в такие условия. Если вкратце, то существуют определенные поощрения осужденным за хорошее поведение. Кого-то препровождают под конвоем в режимный объект, а другие должны добраться до места назначения самостоятельно. Сюда привозят не только жителей Кировской области, но и граждан из других регионов — Московская, Белгородская и т. д.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

Поселенцы разбиты на два отряда - мужской и женский. Есть женское и мужское общежития. Кроме того, поселенцы обязаны соблюдать правила режимного объекта. Правда, по сравнению с колониями общего и тем более строгого режима они не такие жесткие. Передачи не ограничены по количеству, но принимаются не тяжелее определенного веса. Количество свиданий с родными, близкими не ограничено, но краткосрочные длятся не дольше четырех часов, длительные - не дольше трех суток.

Жизнь в колонии течет по своим законам, а точнее, распорядку дня. Подъем в 6.00, зарядка, работа, свободное время, отбой в 22.00, - все расписано по минутам. За нарушения режима можно и в штрафной изолятор угодить. В день проводится два построений с перекличкой. Главный документ осужденного - удостоверение личности с ФИО, началом и концом срока, указанием статьи, по которой привлечен к ответственности. Без этой бумажки осужденный не имеет права покидать пределы жилой зоны.

Злостным нарушением правил является отказ от работы. Да-да, времена, когда в колонии можно было бездельничать, давно прошли.

В колонии-поселении есть швейный цех, куда мы и направились. Работа идет полным ходом. Одни лихо строчат на швейных машинках, другие, приложив лекало, обводят на материи контур будущего изделия. Заметим, речь идет о мужчинах, большинство из которых до приговора не могли самостоятельно пришить даже пуговицу. Процесс организован в виде конвейера, где каждый отвечает за свой участок. Рабочий день длится с 8 утра до 5 вечера с перерывом на обед. Зарплата на швейном производстве - МРОТ при выполнении установленной нормы выработки. Из них порядка 30% удерживается на содержание (питание, «коммуналка»). Оставшуюся часть суммы осужденные могут тратить на свои нужды (кроме алкоголя и некоторых запрещенных вещей). По закону осуждённому положен отпуск - 12 рабочих дней.

Основной вид деятельности учреждения - предоставление рабочей силы сторонним организациям. Осуждённые трудоустроены на одной из агрофирм, на участке по консервации овощей. Кроме того, осужденные выращивают морковь, свеклу, лук, капусту и картофель. На сегодняшний день общая численность трудоустроенных в агрофирме осужденных, в зависимости от сезонности, составляет от 20 до 50 человек. С 15 мая осуждённые приступили к посевным работам по посадке картофеля на общей площади 400 га. Общее число трудоустроенных на данном участке осужденных составляет 37 человек. Осужденные выполняют работы по переборке и затариванию семенного материала для отправки его в поле, а также участвуют на погрузочно-разгрузочных работах непосредственно в полевых условиях. Среднемесячная зарплата составляет 12500 рублей.

Еще один немаловажный пункт. Работая в колонии, осужденный гасит задолженность по судебному иску. Исполнительные документы судебные приставы отправляют непосредственно в колонию. И с зарплаты вычитается определенная сумма, которая перечисляется, к примеру, на счет матери ребенка, давным-давно отчаявшейся получить от бывшего мужа алименты.

«НЕКОМПЛЕКТ»

В колониях Кировской области (по данным на 3 июня 2019 года) содержалось 9069 осужденных. Большинство из них работоспособные люди. Но только единицам удается исправиться при помощи труда в таких вот колониях-поселениях. А ведь исправительное учреждение может принять большее количество осуждённых. Но нет. Реальность поражает своей банальностью - работы нет. Начальник колонии Владимир Смышляев признает, что проблема существует. Но что тут поделаешь, в населенном пункте, где население едва ли превышает шесть сотен человек, нет работы даже для обычных граждан.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не многие согласны с тем, что положение безнадежное.

- Среди спецконтингента есть люди с хорошим образованием, производители, хозяйственники, которые могут привлечь инвесторов в качестве соорганизаторов производства, - поделился своим мнением член Общественного совета при УФСИН России по Кировской области Сергей Бронников. - Кроме того, есть другие профессии, в которых могли бы преуспеть осужденные: водители, столяры, печники.