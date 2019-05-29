Аморальная медицина: В Кирове фельдшер и терапевт накачали пенсионерок препаратами и украли деньги

В квартиру пенсионерок на улице Пугачева 12 мая постучались фельдшер и врач. Женщины, глянув в глазок, решили открыть дверь. Тем более, что один из медиков показался знакомым. Врач и фельдшер зашли в квартиру, мол, мы можем помочь вам в лечении гипертонии. От таких бесплатных предложений не отказываются. Женщины согласились. Медики предложили померить давление обеим пожилым дамам. И под предлогом, что давление высокое, сделали укол той и другой. Когда старушки очнулись, то сразу не поняли, что их обокрали. И неудивительно: одной из сестер 79 лет, а второй - 85. Пропажу всех своих сбережений обнаружили только на следующий день. Кинулись в полицию.

ЧП произошло на улице Пугачева. Фото: yandex.ru/maps

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны подозреваемые в совершении разбоя. Ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт одного из медицинских центров, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснили оперативники, один из медиков приезжал за несколько дней до преступления в составе бригады «скорой». И заприметил, где пенсионерки хранят деньги. Медбрат уговорил коллегу вернуться в квартиру одиноких женщин и забрать из серванта. Задача была выполнена - в серванте лежали 251 тысяч рублей. 101 тысяча – накопления старшей сестры и 150 - младшей. К моменту, когда к медикам пришли с обыском, один из них уже успел потратить 30 тысяч на погашение кредитов.

Ранее мужчины не были судимы. Фото: 43.мвд.рф

Как нам рассказал источник в правоохранительных органах, ни фельдшер «скорой», ни терапевт из частной клиники, ранее не были судимы.

Оба мужчины сейчас задержаны и дают показания. До суда оба будут находиться в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Обоим грозит провести десять лет за решеткой. Деньги пожилым дамам вернут уже на следующей неделе. Обе пожилые женщины чувствуют себя уже нормально после пережитого стресса.