Экс-главу Афанасьевского района признали виновным в ведении незаконного бизнеса, хранении оружия и превышении полномочий

Арест главы Афанасьевского района Василия Черанева в сентябре прошлого года обернулся для него проблемами с сердцем. Во время обысков по месту проживания и в рабочем кабинете были обнаружены 49 патронов к мелкокалиберной винтовке, а также документы на дом, который не значился в декларации о доходах. Следствие ФСБ вело чуть более полугода. Далее уголовное дело по трем эпизодам было передано в суд. Гособвинение настаивало на реальном сроке лишения свободы. Однако приговор суда был более мягким: 3 года и 7 месяцев условного срока и возмещение ущерба, причиненного экологии, - 95 миллионов рублей.

Обыски прошли в день ареста на рабочем месте и в кабинете главы. Фото: УФСБ России по Кировской области

ЭКС-ГЛАВУ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ

- Черанев, используя свое служебное положение, лично и через доверенных лиц предоставлял компаниям льготы и преимущества в заключении муниципальных контрактов и договоров с учреждениями, подведомственными администрации Афанасьевского района, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области.

- Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично, - сообщили в следкоме. - Он пояснил, что после избрания его на должность главы района он продолжил заниматься управлением организациями, которыми ранее руководил, так как его родственники не обладали достаточным опытом ведения и руководства бизнесом. А патроны, по словам Черанева, он нашел незадолго до обысков, но не успел сдать их в правоохранительные органы.

Сторону гособвинения представляла прокуратура Омутнинского района.

В прокуратуре Афанасьевского района «Комсомолке» пояснили, что в момент, когда приговор вступит в законную силу, судебные приставы проведут работу по взысканию штрафа. И уже исходя из той суммы, которая будет перечислена, наметится и объем работ по ликвидации свалки в Ичетовкинском сельском поселении. А также работ по восстановлению земель сельхозназначения, каковыми они и являлись, но в документах были указаны как земли, непригодные для сельскохозяйственных нужд.

КСТАТИ

В СУ СК РФ по Кировской области расследуется дело о взятках главы Малмыжского района Валерия Константинова. Он был задержан в январе. На данный момент расследование еще не завершено. Решается вопрос о передаче уголовного дела во второй отдел по расследованию особо важных дел. В областной прокуратуре пока не принято решение, будет ли обжалован приговор.