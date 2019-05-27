258 миллионов на детские лагеря, 37,3 миллиона - долг рабочим и 555 тысяч на тушение лесных пожаров: о чем говорили чиновники на очередном заседании

На очередном заседании правительства Кировской области, состоявшемся 27 мая 2019 года, чиновники подняли болезненные темы, волнующие кировчан в «жаркую» весенне-летнюю пору. Так, кировских журналистов допустили до трех обсуждаемых тем: горящие леса Кировской области, детские лагеря и реализация промышленной политики.

«Комсомолка» рассказывает о самых значимых для рядового кировчанина фактах и цифрах.

45,2 ГЕКТАРА СГОРЕВШЕГО ЛЕСА

С 25 апреля в области введен пожароопасный режим. Первый пожар вспыхнул уже 29 апреля.

Как нам и твердили на уроках основ безопасной жизнедеятельности, большинство из пожаров начинаются по вине человека. С начала пожароопасного периода в Кировской области уже произошло 18 лесных пожаров и лишь один из них - последствие стихии - деревья запылали от удара молнии. Во всех остальных пожаров повинен человек: неаккуратное обращение с огнем, сжигание сухой травы, разведение костров.

Самый крупный пожар был в Опаринском районе - он оставил после себя 24,6 гектара пепелища. Всего в огне было уничтожено 45,21 гектар кировского леса в Верхошижемском, Вятскополянском, Даровском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Мурашинском, Нолинском, Опаринском, а также Оричевском, Пижанском, Слободском, Советском, Шабалинском районах и в самом городе Кирове.

Как отметил министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, за этот год было возбуждено всего три уголовных дела за гектары сгоревшего леса.

Всего на тушение лесных пожаров задействовали 57 единицы техники, в том числе, и один самолет АН-1 (он высаживал парашютистов на место пожара). Огонь, полыхающий в лесах Кировской области, тушили 325 работников авиационных и наземных противопожарных служб. На ликвидацию лесных пожаров потратили 555,5 тысяч рублей.

20 500 РУБЛЕЙ ЗА ПУТЕВКУ В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ

Также на заседании был поднят вопрос организации летнего оздоровительного отдыха детей Кировской области. Многие родители уже позаботились о досуге своих чад и должны быть спокойны, ведь по словам чиновников в этом году приоритетным направлением в этой кампании стала детская безопасность. На нее ушло 258 миллиона рублей.

Так, в этом году в регионе организовано 487 лагерей с дневным пребыванием детей, 24 загородных, три санатория и один палаточный лагерь. Кроме того, начнет работать еще два детских лагеря «Soul train» и ДОЛ «Сосновый бор».

Чиновники планируют, что за все смены отдохнет 59 тысяч школьников. Из них 42% - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты и оставшиеся без попечения родителей. Так, 19551 такой ребенок отдохнет в лагерях дневного пребывания, 3521 - в загородных и 1845 - в санаториях.

Однако путевки в летние загородные детские оздоровительные лагеря в 2019 году стали дороже на 600 рублей. Средняя стоимость равно 20 500 тысяч. Как пояснила министр спорта и молодежной политики Анна Альминова, это связано с ростом цен на продукты, тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги, вывоз ТБО, стоимость трансфера и так далее.

РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОСТАНОВИЛСЯ

В докладе «Об итогах реализации промышленной политики в Кировской области» прозвучал один интересный факт - рост задолженности по выплате зарплат работникам Сосновского судостроительного завода прекратился. Однако, уже больше месяца общий долг не уменьшается, а равен 37,3 миллиона рублей.

Напомним, что бедственное положение на предприятии началось в 2012 году, когда оно стало работать в убыток. В 2016 производство вовсе остановилось. За 2018 год ССЗ накопил перед более чем двумя сотнями рабочих долг по заработной плате в 40,2 миллиона рублей. Пока шло расследование уголовного дела, руководство завода сократило долг до 15 миллионов рублей. Однако по новым данным, спустя четыре месяца сумма вновь выросла до 37,3 миллиона рублей. В апреле штат завода сократился до 17 человек.

На данный момент, руководство предприятия ведет переговоры с потенциальными заказчиками.