Сельский библиотекарь: «1300 читателей на 1000 жителей»

Село Макарье Котельничского района – одно из старинных сел с богатейшей историей. И библиотека в селе – одна из старейших в регионе. В селе до сей поры функционирует библиотека. С фондом 13 тысяч книг. И при 1000 жителей имеет 1300 читателей. Парадокс? Да нет, хорошая работа библиотекаря. «Комсомолка» узнала, как выживает сельская библиотека в современных интернет-ралиях.

Снежана Криницына – молоденькая хрупая девчонка. Школу закончила с четырьмя четверками, остальные – пятерки. Большие надежды… Потом юридический факультет университета – и уехать бы как многие в областной центр, а то и в столицу, но …вернулась на родину. В село Макарье. Когда-то богатейшее, но утратившее перспективу, как и многие районные населенные пункты. Сейчас Снежана – библиотекарь, депутат местной думы, молодежная активистка.

Библиотекарем она работает с образованием юриста. Фото: предоставила Снежана КРИНИЦЫНА

- После школы я поступила в техникум на юридическое отделение, потому что не хватило балла при поступлении в педуниверситет на культуролога. А по окончании техникума осталась в Кирове и работала, потом решила получить высшее образование и поступила в МГЭИ на журналистику. Будучи на 2 курсе вышла замуж за городского, который душой в деревне: на рыбалке и охоте, так и остались на селе, - говорит Снежана. – А выбор по работе небогатый. Так и осталась библиотекарем с образованием юриста.

Библиотека является одной из крупнейших в районе. Книжный фонд составляет 13 тыс. экз. книг, обслуживается 1300 читателей. Хотя в самом Макарье уже меньше 1000 жителей, библиотека рада всем. Больше приток населения бывает летом, приезжают городские ребятишки в гости к бабушкам, забегают в библиотеку; многие отпускники- гости села, любят заходить и провести время с книгой.

Снежана - еще и депутат местной думы - организует местную молодежь к активной жизненной позиции. Фото: предоставила Снежана КРИНИЦЫНА

КАК ВЫЖИВАЕТ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Библиотека состоит из зала абонемента, читального зала и детской комнаты. В читальном зале есть краеведческий угол, в котором часто проводятся мероприятия по истории села, фольклору и быту русской деревни.

Считается, что современный читатель больше времени проводит за электронной книгой. Может и так, но в библиотеку читатель идет. Идет за справочной литературой, за краеведческими данными за новой книгой. Конечно, число читателей уменьшилось, как и число жителей, село стареет. Но это дает повод для работников библиотеки в изменении подхода к работе. Появляются новые формы мероприятий, все чаще в занятиях с детьми и взрослыми используются видеофильмы, интерактивные игры, виртуальные экскурсии, составляемые библиотекарями. Современные дети, мыслят и воспринимают информацию по-другому, но всегда главным остаётся - заинтересовать юного читателя книгой.

- Думаем, что у нас это не плохо получается, - рассказывает Снежанна Краева. - Ведь уже дважды работники библиотеки получали премию имени Альберта Лиханова за работу с детьми. Так же дважды библиотека получила сертификат на 100 тысяч за победу в областном конкурсе на оказание государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Кировской области. Грант потратили на приобретение необходимой для работы техники и, конечно, новой литературы. Библиотека участвует и во Всероссийских конкурсах. В октябре прошлого удалось побывать в Москве и выступить на международном конгрессе «Современная молодежь в современной библиотеке», как финалисты конкурса на «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке».

Библиотека получила грант от Фонда Альберта Лиханова. Фото: предоставила Снежана КРИНИЦЫНА

Какие бы способы привлечения читателей в библиотеку не использовались, все будет тщетно, если устарел книжный фонд. Библиотекарь старается его обновлять. В основном - за счет читателей-дарителей. Ветхую классику и устаревшую специализированную литературу списывают и сдают в макулатуру. - Фонд должен использоваться, а не пылиться без дела на полках, - считает сельский перспективный библиотекарь. - Пока внесение в электронный каталог литературы нашей библиотеки не дошло до Макарья, мы на очереди, но все впереди.

Решают одни проблемы, возникают другие, а работа не стоит на месте. Учреждений культуры на селе два – Дом культуры и библиотека. И у того и у другого свои задачи и свои проблемы. Библиотека занимает второй этаж кирпичного старого церковного здания, 1810 года (!) постройки. Хотелось бы обновить фасад здания, заменить окна, которых, без малого, 21. Уже требует срочного ремонта крыша. Помимо этого, в библиотеке печное отопление: четыре печи, которые необходимо ремонтировать, а одну полностью перекладывать.

Библиотека в Макарье проводит мероприятия и конкурсы, громкие чтения и литературные балы, исторические квесты и книжные обзоры.

- Читатель приходит к нам за книжкой, а также на выставки рукоделия и фотографий, - рассказывает сотрудница. - При библиотеке уже 10 лет работает женский клуб «Сударушка». В читальном зале собираются краеведы и любители экологии, в детском зале репетируются постановки театра книги «Сказки дедушки Макара». Каждую субботу сюда спешат ребятишки в игротеку, изучают старинные игры и пробуют в них участвовать. Подводя своеобразный итог, хочу сказать, что на селе в библиотеке работать сейчас не легко, но если это работа, от которой действительно ты получаешь удовлетворение, вкладывая себя в нее полностью, то результат всегда радует, и не только тебя самого.

Библиотека стала центром притяжения для жителей села и молодежи: на 1000 жителей приходится 1300 читателей. Фото: предоставила Снежана КРИНИЦЫНА

СПРАВКА «КП»

Летопись библиотеки в селе Макарье Котельничского района начинается с 1909 года, с даты создания на селе избы – читальни. Но вот, кто был первым работником и сколько было читателей, неизвестно. Второе письменное упоминание в архиве уже от 25 декабря 1918 года, как о Макарьевской народной библиотеке – читальне, земской бесплатной библиотеке (помещение наемное). В библиотеке насчитывалось 1283 книжных тома. Работала организация с 10 до 18 часов. Оклад заведующего составлял 300 рублей в год. В период с 1931 по 1935 гг. заведовал библиотекой Неганов Андрей Михайлович.

С образованием Макарьевского района библиотека стала тоже районной. Заведывание приняла Краева Серафима Акимовна (не родственница девичья фамилия Снежаны - Краева – в селе очень много семей с такой фамилией Ред.). Под ее руководством в военное время было выстроено новое бревенчатое здание библиотеки, а затем пристроен читальный зал. Как вспоминали работники библиотеки того времени, читателей было очень много, а книг не хватало, поэтому новым читателям книги выдавались под залог. Помимо непосредственной работы в стенах библиотеки с читателями, во всех деревня макарьевской зоны были сформированы передвижки, так же книги выдавались по дворам, на грамотное население были заведены формуляры.

В начале 50-х в библиотеке отдельно были взрослый и детский книжные фонды, позднее отдельно стала значиться детская библиотека в селе. Заведующей детской библиотекой стала Логинова Раиса Федоровна. В 50-60-х годах Макарьевская районная библиотека была среди лучших библиотек области, при которой была организована база практики Кировского библиотечного техникума. До централизации библиотечной сети района в 1977 году библиотека являлась методическим центром библиотек Макарьевской зоны, куда входили девять сельских библиотек. В зоне обслуживания было 17 населенных пунктов-деревень, а в Макарье около 20 предприятий, организаций, учреждений. Книжный фонд библиотеки доходил до 25 тыс., а в детском отделении до 19 тыс. экземпляров книг. Библиотека выписывала более 10 газет и 20 журналов. Читателей насчитывалось 1495 человек. Большой вклад в библиотечное дело в Макарье сделали замечательные женщины, профессионалы в своей сфере Мочалова Зоя Андриановна, Гредина Валентина Ивановна и Боброва Татьяна Семеновна.