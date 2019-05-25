Жизнь в Кирове сейчас, 10 и 20 лет назад: Пенсионер может купить треть квадратного метра жилья или 330 килограмм хлеба

Регулярно возникают новости о том, что «жить стало лучше - жить стало веселее». Киров не стал исключением. Время от времени нам, жителям региона, сообщают, что заработные платы с пенсиями растут, а вместе с ними - уровень благосостояния граждан.

В таблице можно посмотреть, сколько хлеба можно купить на всю зарплату (пенсию) в разные годыФото: Алексей Гмызин

«Комсомолка» задалась вопросом, а сколько тех или иных продуктов можно было купить десять и двадцать лет назад в Кирове, потратив на них весь месячный доход? Для сравнения взяли средние показатели цен, зарплат и пенсий в регионе в 2019, 2009 и 1999 годах. В набор вошли: хлеб ржаной, яйца, молоко пастеризованное 2,5-3,2%, водка, стоимость квадратного метра жилья на вторичном и первичном рынке, стоимость электроэнергии за 1 кВт.ч. Продукты эти, с одной стороны, одни из самых потребляемых, а с другой - показательные: состав и качество практически неподвластно времени.

Для подсчета были взяты продукты, которые с годами не меняют свой составФото: Алексей Гмызин

Сухие цифры показывают, что за двадцать лет размер пенсий всегда был почти в два раза меньше зарплат. Но при подсчете обнаружилось, что уровень достатка людей все-таки вырос. Несмотря на подорожание продуктов, их количество, которое можно купить на всю ЗП или пенсию, увеличилось (если сравнивать 1999 и 2009 годы).

Ни в одно из десятилетий среднестатистические жители не могли позволить себе целый квадратный метр жильяФото: Алексей Гмызин

Сравнение 2009 и 2019 годов показало: стоимость продуктов и услуг выросла пропорционально зарплатам. Большой интерес вызывает недвижимость. Здесь ситуация сложилась обратная - в 1999 и 2009 стоимость квадратного метра росла соразмерно доходам населения. Но в 2019 году жители региона могут позволить себе бОльшие площади жилья, чем в 2009. Десять лет назад среднестатистический работающий житель мог совершить покупку 0,34 квадратных метра жилья на вторичном рынке, потратив всю зарплату.

Во все времена пенсионеры получали почти в два раза меньше, чем работающие гражданеФото: Алексей Гмызин

В наши дни такая площадь будет стоить всего месячного дохода пенсионера, чей доход в среднем в два раза ниже зарплаты работающего жителя. Это может говорить о более доступном жилье, а также о перенасыщении самого рынка недвижимости.