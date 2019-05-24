Невыдуманные истории: расстрел мужчин на сцене с Лолитой и помощь ребенку от Сергея Безрукова

Первый номер газеты «Комсомольская правда» вышел 24 мая 1925 года. И с тех пор издание - одно из самых любимых в стране. Первая газета вышла одной полосой формата А2. Сейчас любимую «Комсомолку» можно не только читать и слушать, но и смотреть! Это официальный YouTube-канал ИД «Комсомольская правда», радио, газета и сайт.

В Кирове региональная редакция появилась в 2003 году. Безусловно, за это время менялся формат, новости. Неизменным осталось только одно - желание радовать своих читателей, писать самые важные и актуальные новости. Ко дню рождения любимого издания мы собрали истории бывших сотрудников кировской «Комсомолки» и вместе с ними вспомнили забавные случаи.

ИЗ «КОМСОМОЛКИ» ВЫШЛО МНОГО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области

- Меня пригласили на должность генерального директора «Комсомольской правды» в Кирове» в 2002 году. Это было одно из крупнейших изданий в области. Первое, что поразило, - масштаб работы. Мы много ездили на семинары в другие города и страны - тогда «Комсомолка» практиковала такие способы обучения.

2007 год – Владимир Валерьевич уже не возглавлял «КП», а приходил в качестве гостя в пресс-центр. Фото: архив «КП»

Во-первых, на тот момент было два вида предприятий: это «дочки» и франшиза. Мы были франшизой. И по динамике развития мы занимали второе место в стране среди региональных «Комсомолок». Нас обгонял тогда только Калининград. Но они в то время были просто уникальным предприятием, до кого было далеко и «дочкам», и франшизе.

Мы динамично развивались, запустили в городе крупнейший пресс-центр. Начали проводить прямые линии и пресс-конференции. Это был медиацентр. Из глобальных мероприятий мы первыми придумали и запустили гонки на «запорожцах» - «Запоралли». Оно потом проводилось несколько лет.

Работать было интересно: школа «Комсомолки» дала платформу для понимания производственного процесса и бизнес-процесса. Хочу сказать, что из «КП» вышло много людей, которые добились успеха в медиапространстве, взяв за основу принципы работы «Комсомолки», в том числе и в нашем регионе. И я горжусь тем, что мои сотрудники из той команды добились успеха. У меня осталось очень много друзей и знакомых из того периода.

Читателям «КП» хочу пожелать, чтобы они находили что-то новое в каждом номере. И не только читатели, но и слушатели радио понимали, что это очень полезная и передовая новостная площадка.

Сейчас Владимир Шабардин стоит на защите детства. Фото: facebook.com/v.shabardin

«ЕЕ ИЗ ДВЕРЕЙ, А ОНА В ОКНО ЛЕЗЕТ»

Елена Хардина, дизайнер одежды, училась в лаборатории Вячеслава Зайцева (г. Москва)

- С момента моего появления в «Комсомолке» прошло 12 лет. Вспоминаю этот период своей жизни только в позитивном ключе. Для меня этот опыт как школа выживания в социуме. В 2007 году у меня появилось страстное желание что-то изменить в своей жизни, причем кардинально: либо влюбиться, либо работу сменить. С любовью не сложилось, а со сменой работы стремительно менялось все и складывалось само собой. Я шила на заказ, работала много, но это уже не вдохновляло, хотелось острых ощущений. Однажды просто задала себе вопрос, чем бы я хотела заниматься на самом деле. Ответ не заставил себя ждать: когда-то еще в школе я думала о журналистике. А как осуществить, если у тебя нет профильного образования? Я взяла в руки газету, стала читать объявления и наткнулась на призыв школы журналистики.

Меня втянуло в водоворот журналистских страстей. Через месяц меня взяли в штат. Я летела домой на крыльях, душа пела, а земля уходила из-под ног. После собеседования неделю наблюдала за действиями всех сотрудников, в основном очень молодых журналистов, все были младше меня лет на 10, но разница в возрасте никогда не вставала у нас на пути, мы легко общались, и - самое приятное - мне помогал весь коллектив. Еще немного попрактиковавшись, я получила место за компьютером, а Антон Арасланов, редактор, задал вопрос, чем бы я хотела заниматься. Недолго думая, я ответила: конечно, звездами. Так началась моя новая жизнь.

Я настолько наловчилась, что были случаи, когда не я оказывалась в месте появления звезды, а звезды появлялись там, куда я шла по своим делам. Курьезный случай был во время приезда Лолиты. Я утром подоспела к поезду, чтобы встретить звезду (информаторы у меня были везде благодаря моему умению общаться). Вечером на концерте я купила подарок организатору, чтоб была эксклюзивная возможность добраться до звезды, но не тут-то было. Организатор был непреклонен. Благо, что на концерт у меня был билет, как для сотрудника «КП». На самой «камчатке». Концерт вовсю идет, народ вокруг меня счастлив и культурно отдыхает, а я вся в раздумьях: как, ну, как дотянуться до звезды? Сама присмотрела себе место в четвертом ряду и во время антракта спустилась, устроившись поудобней, стала продумывать варианты - как. Второе отделение Лолита открыла, выйдя из-за кулис с полотенцем на голове, словно после душа, сделав глоток из бутылки, всю остальную воду плеснула в зрительный зал. Один из водяных «шлепков» прокатился по моему сапогу и скатился на пол. И я себе сказала: «Лена, это знак - соберись».

Елену Хардину «Комсомолка» познакомила с разными звездами, в том числе с известным фотографом Владимиром Широковым. Сейчас Лена – успешный дизайнер. Фото: архив «КП», Владимир ШИРОКОВ

Тут звезда начала разговор про свой развод и что все мужики сво… И, обратившись в зрительный зал, спросила, кто хочет отомстить бывшему, я не стала тянуть руку, я просто соскочила с места и уже через мгновение стояла рядом с Лолой. У других желающих просто не было шанса, да и зачем - им же статью не писать. Это действо на сцене, мне казалось, длилось очень долго, за это время я успела и рассказать о себе, и фоторобот, что составили с моих слов, расстрелять из водомета с краской (не знаю, как называется), и исполнить вместе с Лолитой ее очередной хит, сидя на сцене. По лицу организатора читалось лишь одно: «Ее из дверей, а она в окно лезет». Однажды от коллег услышала в свой адрес, что еще никто так не собирал материал. Для меня это была высшая оценка. Работа в «КП» укрепила мои крылья, размах коих увеличился настолько, что мне стало мало места и я приняла для себя решение осуществить еще одну мечту: уехать в город, о котором мечтала с раннего детства. Но это уже совсем другая история.

«Я В ЭТОТ ДЕНЬ ЖЕНЮСЬ»

Антон Арасланов, ведущий программы «Особый случай» на радио «Комсомольская правда» (г. Москва)

- В «КП» я пришел зеленым. Ух, каким зеленым. Сразу после института. Но мне было прикольно: брать интервью, рассказывать истории, охотиться, как папарацци, за звездами. А тут еще за это и платили. Ну, как платили. Помню, когда только устроился, зарплату выдавали продуктами (и это не в 90-е, это в 2005 году). В день зарплаты стояли в углу редакции мешки - могу путать - кажется, с макаронами, какие-то консервы были, сахар. Классно, думалось мне, еще и продуктов в дом принесу. Мне-то было все вновь. Интересно. А когда ты зелен, деньги не нужны. Но многие с облегчением вздохнули, когда в «КП» настали времена пожирнее. История с макаронами длилась недолго. Пару месяцев, может. Дальше - только опыт, причастность к великим, гениальным. Ни тени иронии. Редактором я стал в 2007 году.

Арасланов с 2007 по 2012 года был редактором «Комсомольской правды в Кирове» Фото: Александра АЛИЕВА

Когда в 2012 году я переехал в Москву трудиться в «КП» же, но только в региональном отделе, а позже на радио, мне каждый на шестом этаже казался глыбой. Величиной. Ощущение это до сих пор не проходит. Только величие стало родным и близким. Помню, как боялся Дмитрия Стешина - гениального военкора, как смущался Александра Петровича Гамова - лучшего интервьюера XXI века. Как во время первого своего радиоэфира с легендарным военным обозревателем «КП» Виктором Николаевичем Баранцом с перепугу забыл его отчество и называл исключительно Виктором. Звукорежиссер, выпучив глаза, размахивал руками и прикладывал к стеклу аппаратной листок бумаги, на котором крупно ручкой накидал «Николаевич». Баранец простил, в коридоре называл «братиком».

Но этого бы не было без Марии Кузевановой - моего редактора «КП» - Киров». Это она меня в «Комсомолку» позвала. Не было бы этих 15 без малого лет колоссальной работы, невероятного драйва и десятков людей, которых считаю своими учителями. Как в газетном, так и радийном деле. Как-то мне Мария Борисовна сказала, что в трудных рабочих моментах надо уметь становиться молотком, превращаться в инструмент. И делать свое дело. Без рефлексии, без пафоса и излишних эмоций. На том и стою. Это очень помогает. Помогает, как не совершать ошибок или, по крайней мере, их минимизировать, так и извиняться за них.

Помню, в Киров как-то приезжал со спектаклем Сергей Безруков. И кровь из носа нужна была его фотография. Мы с коллегой узнали, на каком поезде он после спектакля уезжал. И понеслись на вокзал. Коллега проводнице, которая собой закрывала вход в вагон, представилась поклонницей актера, мол, жизненно важно взять у него автограф. Я, говорю, с ней - сфотографировать сей исторический момент. Влетаем в вагон, в купе. Там он. Сергей Безруков. Коллега дарит цветы, я снимаю. Безруков принимает цветы. А на меня машет: «Ну что же вы делаете». Уставший такой. Как мне стало стыдно. Впервые за время работы. Извинился я через шесть лет. Сергей Витальевич пришел на радио. Мы с ним в эфире говорили о его новом фильме, работе в горячих точках, березах, конечно, и его образе. А после я рассказал ему историю с фото в вагоне. Простил. Говорит: «Бывает». Прошло еще сколько-то лет. И случилась беда. Дочери моего друга поставили диагноз - рак. Позарез нужны деньги на лечение. Надо обращаться к людям, которых знает большая аудитория. Я стал перебирать в голове, кто бы это мог быть. Первым подумал про Сергея Витальевича. И ему написал. Через пару дней он откликнулся и сделал пост в своем «Инстаграме». Эта публикация помогла собрать большую сумму денег. За что я ему очень благодарен. Человечище.

И таких встреч с уникальными людьми «КП» подарила много. Очень много. Но были и казусы. Как-то попали мне в руки фотографии, на которых была изображена одна из солисток группы «Блестящие». Топлес. Не хочешь, чтобы тебя показывали в неприглядном виде, - не появляйся в неприглядном виде: надо публиковать. Скандал-скандал. И зовут меня из-за этого скандала на «Пусть говорят». Звонит девушка-редактор. Приехать надо тогда-то. Ну, так совпало. Говорю: «Не могу, я в этот день женюсь». Слышу в трубке: «Первый раз с такой причиной к нам не приехать сталкиваюсь». Смеялись долго. Много еще такого было. Очень много.

А сейчас работает ведущим на федеральном радио «КП» Фото: vk.com/araslanov_anton

«ДВА ПРИШЕСТВИЯ»

Сергей Береснев, замруководителя регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Кирове

- Я приходил в «Комсомолку» дважды. Первый раз - рядовым корреспондентом, еще в 2001 году. Региональное представительство «КП» - Киров» тогда только «вставало на крыло». Из небольшой вкладки в известном федеральном СМИ, состоявшем первоначально из ТВ-программы, небольшого блока новостей и рекламы газета на моих глазах очень быстро вырастала в полноценное издание. Освоили второй еженедельный выпуск, потом появилась «толстушка» - и все это буквально за несколько месяцев. В штате тогда, как мне помнится, было всего два журналиста: Юля Игошина (которая меня в «Комсомолку» и пригласила, за что ей огромное спасибо) и я. Работали очень напряженно и с большущим удовольствием. Заполняли своими материалами до 10 и более полос в неделю. Это были материалы самого разного жанра: заметки, репортажи, статьи, интервью. «Комсомолка» активно набирала тиражи, находила своих читателей и почитателей. Тогда же были первые мои материалы, которые брала Москва. Помню, как гордился, когда одна из моих статей появилась в федеральном номере «КП» - и сразу на целый газетный разворот.

Сергей Береснев дважды приходил работать в «КП»… Фото: архив «КП»

Так незаметно пролетели полтора года. А потом я «ушел к конкурентам» - меня пригласили стать главным редактором другого федерального СМИ, которое тоже хотело иметь в Кирове свое региональное представительство. А через полтора года (вот ведь совпадение!), успешно выполнив все, что от меня хотели хозяева конкурирующего бренда, я вернулся обратно.

Мое «второе пришествие» в «Комсомольскую правду» состоялось в 2004 году. Был теплый июнь, я сидел дома, наслаждаясь забытым ощущением долгожданного отпуска. Раздался звонок телефона, и в трубке я услышал незнакомый, но приятный женский голос. Звонила Мария Борисовна Кузеванова - тогда я с ней не был еще лично знаком. Как оказалось, она была новым главным редактором «КП» - Киров». Сказала: «Сергей, я хочу тебя пригласить к нам работать». Я имел наглость спросить: «А в качестве кого?» Оказалось, что меня приглашали в замы главреда. Специально выбили ставку в Москве. Польстило - и думал недолго. Так состоялось мое возвращение. Газета была та же, но еще более повзрослевшая. Появились новые журналистские кадры, многих из которых я знал по работе в других СМИ. Активно приходили молодые ребята, и почти каждый из них закрепился в газете, а позднее достиг серьезных высот на новых местах. А кто-то работает в «Комсомолке» и по сей день. Про этот период могу с полной уверенностью сказать, что мы были командой - настоящей, сплоченной, сильной. Мой рабочий день часто начинался часов в 6 утра, а заканчивался поздним вечером. Но это был кайф, настоящий, я вам скажу, кайф. Мы добывали такой эксклюзив, который и не снился многим журналистам сегодня. И все это, заметьте, без соцсетей и гаджетов.

Мы без конца ездили в командировки (я тогда побывал почти во всех районах области, где-то и не по разу), без конца затевали какие-то акции, бурно обсуждая их на планерках. И каждая наша затея приносила ощутимые для нас плоды. Тогда кировская «Комсомолка» выходила на рекордные тиражи. В один период наш тираж доходил до 30 тысяч экземпляров.

А сейчас трудится в сфере энергетики. Фото: Антон ПЕНТЕГОВ

И особо памятно, как однажды наша «КП» - Киров» получила от старших коллег из Москвы почетный диплом и титул «Прорыв года». Мы стали лучшим региональным представительством в стране! Среди десятков регионов, где выходила «КП», мы заслужили особой чести. По этому поводу сразу же собрался сабантуйчик, и мы за веселыми байками хорошенько отпраздновали это событие. А еще особо отличившимся журналистам, в числе которых оказался и ваш покорный слуга, вручили по скромному белому конверту, внутри которого оказалась премия. Да не простая, а в американских рублях. Не бог весть какая сумма по нынешним временам, но приятно было весьма и весьма.

А в августе 2005 года я ушел в другую профессию, принял предложение стать PR-менеджером энергосбытовой компании. Ушел в новый для себя творческий мир уже с должности главного редактора «КП» - Киров».

Вот такой запомнилась мне до сих пор мною горячо любимая «Комсомолка». Сейчас сюда пришли новые кадры, в том числе и мои студенты. Желаю всем «комсомольцам» всех поколений любви читателей, творческого роста и больших гонораров!

«МЫ УСТРОИЛИ ТЕРАКТ»

Ольга Гилязева, ведущий специалист Центра развития туризма Кировской области

Ольга Гилязева работала журналистом как раз во время становления кировской редакции. Фото: архив «КП»

- Прекрасное время - начало 2000-х, когда довелось работать в «Комсомолке» с вдохновением, энтузиазмом и очень живой тематикой. На работу меня пригласила редактор Мария Кузеванова. Писали о проблемах, интересных людях, проводили акции. Однажды устроили «теракт» - оставили пакет на железнодорожном вокзале. Тема была злободневная, решили проверить бдительность окружающих. Хорошая оказалась бдительность, даже внешность мою запомнили и чуть не побили.

Острых тем было предостаточно: плата за аренду муниципальной собственности, монетизация льгот, отключения электроэнергии, митинги. По поводу электричества прошлись в одном из материалов по Чубайсу - пенсионер завел куриную ферму под Кировом, и его редкие курицы чуть не погибли в результате отключения электроэнергии. Тема не понравилась местным энергетикам - просили не поминать Анатолия Борисовича в негативном контексте. Позже «след Чубайса» возник, когда электричество отключили уже в самой редакции. В результате на компьютере, на котором набирали перечень кандидатов в депутаты органа местного самоуправления, не сохранилась одна фамилия. Набиравшего текст в этот момент на месте не было, и «потерю» не заметили, в газете список вышел неполный. «Потерявшийся» кандидат подал в суд. Судья не стал усматривать «политическую» составляющую в случившемся, расстались мирно.

А сейчас развивает внутренний туризм в регионе. Фото: vk.com/id142502295

А однажды в редакцию пришел молодой человек по имени Тихон Ломакин и принес объявление со смешной опечаткой про высокие «срандарты» у одного оператора мобильной связи. Так началась наша рубрика «Антиреклама». Люди сообщали нам о смешных увиденных объявлениях, ценниках в магазинах и т. д. Кстати, с Тихоном, коллекционером мобильных телефонов, мы дружим по сей день.

Еще одна личность, с которой свела работа в «Комсомолке», - борец Александр Карелин. Тогда я была на стажировке в московской «Комсомолке» и оказалась на его пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, где обсуждалась подготовка к большим спортивным соревнованиям. Я не могла упустить шанс взять у Карелина интервью для нашей, кировской, «КП». Но охочих до супертяжа московских «журналюг» было много больше, и, разумеется, все желали получить эксклюзив. Сразу после пресс-конференции народ ринулся из зала вслед за Карелиным. Каким-то чудом меня вынесло к нему секундой раньше. Я увидела прямо перед собой «русского богатыря» и буквально прижала его к стенке, сказала, что примчалась сюда из Кирова. Прижатый моей рукой к стене, Карелин обвел глазами подбежавших москвичей и коротко сказал: «Я буду разговаривать только с ней». И толпа, дышавшая мне в спину, схлынула. Карелин улыбнулся: «Вятчане очень настойчивые, и не только на ковре. Я много слышал поговорок о характере вятчан. У вас очень сильная борцовская школа». В итоге я получила ответы на свои вопросы, автограф для газеты и снимок в придачу.

Для «КП» в Кирове» это было непростое время, прежде всего, из-за сложной финансовой ситуации, однако ребята старались работать на совесть, за интерес. Со многими мы до сих пор общаемся, и для меня это ценно, как и тот опыт, который я приобрела в «КП».

КНИГА ДЛЯ МАКСИМА ГАЛКИНА

Валентина Рогачева, ведущий консультант пресс-службы правительства Кировской области

Валентина Рогачева была журналистом, редактором, снова журналистом и снова редактором. Фото: архив «КП»

- В «КП» я пришла в 2007 году, когда областью руководил Шаклеин, а городом - Плехов. Это была очень молодая редакция. Хотя, газета в Кирове выходила уже 10 лет, но на тот момент средний возраст сотрудников был лет 25, даже нашему редактору – Антону Арасланову – было примерно столько же. И это было очень здорово, потому что мы все работали не ради гонораров, а для опыта, и каждая тема была интересной и новой, и не было еще зашоренного взгляда и заезженных фраз, и хотелось бежать на все мероприятия в любое время дня и ночи. И бегали.

В тот период для «Толстушки» нужны были «звездные» темы. Гастроль каждого московского артиста должна была быть отписана. Но ряд звезд категорически не общаются с журналистами, и каждый раз, чтобы заполучить материал, мы разрабатывали план по доступу к «телу». Например, в Кирове давал концерт Максим Галкин. Организатор гастролей стразу заявил – никакого общения, посмотрите только концерт. И тогда мы подарили билет на концерт кировскому филологу, которая выпустила книгу с разбором ошибок в речи звезд эстрады, кино и телевидения. В книге она разбирала и ошибки, которые допустил Максим Галкин. С этой книгой она после концерта ждала артиста у «черного входа» «Родины». Когда артист вышел, вокруг него было кольцо охраны, - не подойти. Но пожилая женщина подняла книгу и попросила автограф. Галкин остановился, взял книгу. Пока он расписывался, она рассказала, что в этой книге есть глава и о нем. Артист очень удивился и спокойно выслушал кировчанку. А после сказал: «Обещаю, больше не допускать таких ошибок». Мы получили фото Галкина, общающегося с филологом, его автограф и отличный заголовок: «Галкин пообещал кировскому филологу говорить правильно».

Вообще, именно за возможность общаться с различными людьми, и бывать на очень необычных мероприятиях, мне очень нравилась эта работа. Были и моменты, когда хотелось все бросить и уйти. Например, когда в Белой Холунице во время прогулки в детском сади погиб двухлетний ребенок, засунувший голову между ступеньками горки. Редактор отправил меня в Белую Холуницу, чтобы пообщаться с воспитателями и родителями. Это было невыносимо тяжело. Помню, как в Кировскую область назначили Никиту Белых. Рабочий день уже окончился, я смотрела дома новости по телевизору, и в них объявили, что президент подписал указ о назначении нового исполняющего обязанности главы региона. Мы всей редакцией все бросили и всю ночь делали новости о том, кто такой Белых, чем занимается, чем уже отметился в политике. В итоге, выпустили 4 полосы спецпроекта о новом руководителе. Вообще, «КП» – это особый образ жизни и мысли. Очень приятно, что я прошла эту школу.

А сейчас Валентина трудится в правительстве Кировской области Фото: Юрий РОГАЧЕВ

КСТАТИ

По данным «Google Аналитики», только в прошлом году на нашем сайте побывало более 2 миллионов 121 тысячи пользователей. Материалы на «КП» просмотрели 6 миллионов 956 тысяч раз. Также уже последние несколько месяцев мы находимся на первом месте среди кировских СМИ в рейтинге дневников и сайтов liveinternet.ru. В нем лидируем по показателю «количество региональных пользователей».