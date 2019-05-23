Четыре наивных вопроса о кировском водоканале: Тариф медленно, но верно вырастет

23 мая в бизнес-центре «Кристалл» на дебатах вновь был поднят больной для города вопрос: «Что будет с водоснабжением в Кирове»? Ответить на него пытались представители общественности (хотя они, скорее, задавали вопросы), а также руководители ККС и МУП «Водоканала».

ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕССИЯ?

По факту таким словом обозначают передачу государственного недвижимого имущества в пользование частной организации, которая обязуется создать или реконструировать определенные объекты. Параллельно юрлицо имеет право получать определенный доход при эксплуатации государственной собственности.

В случае с городским водоканалом в лице государства выступает администрация города Кирова, а частной организации - ККС (Кировские коммунальные системы), входящей в состав РКС.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?

В последние 15 лет часть коммунальных сетей, включая насосные станции, трубопроводы и очистные сооружения Кирова находилась в пользовании ККС. То есть эта организация занималась (и пока занимается) поставкой воды в квартиры и предприятия.

Практически через месяц сроки аренды истекают, поэтому государственное имущество перейдет МУП «Водоканал». Это предприятие и сейчас осуществляет поставки воды для некоторых частей города. Например, в Коминтерн, Порошино, Большую Сидоровку, Талицу. Кроме того, на его плечах лежит ответственность за водоотведение в тех же микрорайонах и населенных пунктах.

После срока истечения аренды уже все сети будут в зоне ответственности «Водоканала».

Предвидя это, руководство ККС сделало городу концессионное предложение. Условия просты: 30 лет аренды, реконструкция насосных станций, обеспечение города водой. Взамен организация получает прибыль. По окончании срока договора имущество вновь перейдет «под крыло» администрации. Одним из важных условий концессии: непрерывное улучшение качества поставляемой услуги и оборудования, а также ежегодные проверки выполнения условий договора.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ТАРИФАМИ?

Они вырастут. Будет «у руля» МУП или ККС - неважно. Насколько сильно - зависит о того, будет ли заключена концессия. Если коммунальные сети окажутся в пользовании частной компании, то уже в первый год ожидается повышение на два рубля с кубометра воды (сейчас мы платим 27,65 рубля за куб чистой воды - Ред.). В дальнейшем рост не должен превысить индекс, установленный государством.

ГОТОВ ЛИ МУП?

Этот вопрос вызывал бурное обсуждение у общественности.

- У администрации города есть четкий план по переходу имущества и обязательств, - директор МУП «Водоканал» Владимир Перегудов. - В соответствии с этим проектом наша организация будет проводить работу. Уже начаты закупки необходимого оборудования.

Со специалистами также не должно возникнуть проблем. В «Водоканале» уже наняли сотрудников.

При переходе всем организациям (промышленным предприятиям и управляющим компаниям) придется перезаключать договоры с новым арендатором систем водоснабжения и водоочистки.

В идеале потребители не почувствуют перехода. Однако, у многих возникли сомнения: а не вызовет ли вся эта «перетасовка» временных (или безвременных) отключений воды. Здесь остается надеяться только на четкий план администрации Кирова.

- Напоминаю, что работа невозможна без поставки электроэнергии, - взял слово во время дискуссии директор кировского филиала «Т Плюс» Юрий Коромыслов. - И на сегодня у нас нет заявки от Водоканала на поставку.

КСТАТИ

Если администрация города пойдет на заключение концессии, то оно должно будет опубликовать соответствующую информацию на своем сайте и сайте госзакупок. Из-за этого любая другая организация, занимающаяся поставкой воды и водоотведением может принять участие в конкурсе. Так, ККС придется побороться за право пользования имуществом города.

Более того, администрация Кирова может подать ответное предложение о концессии, изменив условия договора. Однако на сегодняшний день от мэрии нет комментариев по этому поводу.