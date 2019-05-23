2019-05-23T18:34:03+03:00
Общество

Ребенок замначальника областного УМВД заработал за год 4,66 рубля

Сотрудники полиции обнародовали свои доходы
Евгений ДЕМИХОВ
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Сын Олега Прозорова заработал 4,66 рублей за год. Фото: 43.мвд.рфСын Олега Прозорова заработал 4,66 рублей за год. Фото: 43.мвд.рф
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Жилье площадью 33,3 квадратных метра находится в пользовании у полковника внутренней службы Олега Прозорова и его супруги. А вот владеет квартирой их несовершеннолетний ребенок. Отпрыск заместителя начальника УМВД России по Кировской области Олега Прозорова заработало 4,66 рублей за год.

СОВМЕСТНАЯ КВАРТИРА

Другая квартира (площадью 93,9 «квадратов») принадлежит главе семейства и его супруге. Сам Прозоров заработал в прошлом году 1,6 миллиона рублей. В его собственности, помимо квартиры, иномарка «Хендэ» 2014 года выпуска. Супруга «отстала» от мужа почти на 200 тысяч. Ее годовой доход составил 1,42 миллиона рублей.

ЗАМЫ

Другой заместитель начальника областного МВД и по совместительству начальник следственного управления полковник юстиции Алексей Волков заработал 1,37 миллиона рублей. В его собственности половина квартиры площадью 63,8 квадратных метров и одна десятая часть квартиры на 68,8 «квадратов». Его супруга задекларировала 999 тысяч рублей. У нее в собственности другая половина квартиры и земельный участок на 700 квадратных метров.

Алексей Волков заработал 1,37 миллиона рублей. Фото: 43.мвд.рф

Алексей Волков заработал 1,37 миллиона рублей. Фото: 43.мвд.рф

Самым богатым в этом списке стал замначальника УМВД России по Кировской области начальник полиции полковник Евгений Домрачев. Он задекларировал 2,05 миллиона рублей. В его собственности садовый участок (607 квадратных метров), земельный участок (4077 квадратных метров), два жилых дома (64,2 и 54 квадратных метров), баня (12 квадратных метра) и полквартиры (93,1 квадратных метра). Обширен и список техники Домрачева: мотоцикл «Ямаха», «Десна», мотовездеход «Ямаха», трактор «Беларус», полуприцеп к трактору и прицеп к авто. Годовой доход супруги полковника полиции составил 1,82 миллиона рублей. Список собственности у нее уже не такой внушительный: вторая половина квартиры, квартира (55 квадратных метров), две кладовых (3,1 квадратных метра), иномарки «Тайота Рав 4» и «Хендэ».

Самым богатым в списке замов стал замначальника УМВД России по Кировской области начальник полиции полковник Евгений Домрачев. Фото: 43.мвд.рф

Самым богатым в списке замов стал замначальника УМВД России по Кировской области начальник полиции полковник Евгений Домрачев. Фото: 43.мвд.рф

ГЛАВА ВЕДОМСТВА

Начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин заработал за год 2,47 миллионов рублей. Список собственности у генерал-майора довольно скромный, в сравнении с подчиненными: у него есть только квартира на 62 квадратных метра. Даже нет собственного авто.

Константин Селянин заработал за год 2,47 миллионов рублей. Фото: 43.мвд.рф

Константин Селянин заработал за год 2,47 миллионов рублей. Фото: 43.мвд.рф

Супруга главы ведомства задекларировала 170 тысяч рублей дохода и гараж на 19,9 «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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