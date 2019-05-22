«Уголовное дело против нас ни в одном суде не выстоит»: Юристы «Вятича» хотят написать заявление о незаконных обысках на заводе

Вокруг пивоваренного завода «Вятич» опять шумиха. Адвокаты Николая Курагина, председателя совета директоров и основного владельца акционерного общества «Вятич», планируют подать в следственный комитет заявление в отношении следователей УМВД за разглашение налоговой тайны. Однако, пресс-секретарь «Вятича» Владимир Маматов пояснил, что правоохранительные органы нарушили закон, возбудив уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», используя информацию из неприкосновенной спецдекларации, которую силовики изъяли во время апрельских обысков.

- Человек или компания декларирует свое имущество, проведенные сделки, счета и отчитывается перед государством. Затем документация проверяется и выдается спецдекларация, - поясняется Владимир Маматов. - Информация, указанная в этом документе, во-первых, является налоговой тайной, во-вторых, неприкосновенной: данные о счетах, переводах, имуществе не могут стать причиной возбуждения уголовного, административного, налогового и валютного преследования. Государство говорит: «Если ты все показал, отчитался, а мы это проверили, и ты заплатил налоги, то ни при каких обстоятельствах мы тебя трогать не будем». Поэтому изъятие спецдекларации является делом незаконным.

«ИЗ ПРАВОГО КАРМАНА - В ЛЕВЫЙ»

Обыски на заводе «Вятич» прошли еще в середине апреля. Тогда информация о том, что ФСБ «прочесывает» всю документацию в компании, которая ни разу за свою более чем за вековую историю не становилась объектом скандалов, прогремела на весь город.

По данным федеральной службы безопасности, обыски прошли из-за того, что в 2014 году торговая компания «Вятич», занимающаяся распространением продукции, вывела из компании 3,8 миллиона евро. Правоохранительные органы возбудили в отношении неустановленных лиц уголовное дело. В мае полиция продолжила обыски, но только не на самом заводе, а по месту жительства предполагаемых фигурантов дела. Обвинение не было предъявлено ни одному из действующих сотрудников завода «Вятич».

Причиной обысков стала как раз таки уголовная статья по выводу денег за рубеж, возбужденная за сделку пятилетней давности - выплаты дивидентов.

- Соучредителем торговой компании «Вятич» стал кипрская компания, принадлежащая Николаю Курагину, - поясняет Владимир Маматов. - За несколько лет эта зарубежная компания получила от ТК выплаты. Но по большому счету, на мой взгляд, сам Николай Витальевич переложил деньги из своего правого кармана в левый. И эта сделка была учтена в специальной декларации. Он о ней отчитался, закрыл фирму и забыл об этом. Но наши правоохранительные органы решили, что этот эпизод не чист.

РУКОВОДСТВО НЕ ПИСАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ

Разбираться в этом запутанном деле руководство компании полностью доверит юридической московской фирме. Адвокаты Курагина планируют написать заявление на возбуждение уголовного дела.

- Руководство «Вятича» не имеет никакого отношения к написанию заявления, - подчеркнул Владимир Маматов. - Это прерогатива юристов: они вправе так действовать в поле своей компетенции. Руководители полностью доверяют адвокатам. Как они пояснили, это дело не выстоит ни в одном суде: никто не сможет доказать выставленное обвинение. Я точно надеюсь, что через какое-то время все поймут, что эти усилия не очень разумны. И это дело тихонечко, через несколько месяцев закроют. И Николай Витальевич пожмет руку начальникам ФСБ, УМВД. Потому что «Вятич» всегда очень хорошо общался с этими ведомствами. И за всю нашу историю никогда ничего подобного не было. И Курагины в шоке абсолютном - они, в принципе, обычные люди, которые внезапно обнаружили, что против них есть что-то.