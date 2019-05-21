«Личность, которая должна быть увековечена»: в Кирове хотят установить памятник Сталину

Кировские коммунисты вслед за новосибирцами решили увековечить имя вождя народов в областном центре. Новосибирские активисты поставили бюст Сталина под камеры, на частной территории, а наши хотят для начала установить «пробник».

ИДЕЯ ОТ НАРОДА

Сейчас коммунисты ищут место под памятник в городе. Хотят выкупить землю и уже на частной территории поставить монумент. Говорят, для этого понадобится полтора-два миллиона рублей. Пока на полноценную версию денег не собрали, но уже в скором времени появится своеобразное «демо».

- В этом году у нас сразу два события: десятилетие партии и впервые пленум ЦК будет проходить не в Москве, а в центре отдыха «Юбилейное» (слобода Зониха - Ред.), - уточнил первый секретарь комитета Кировского областного отделения коммунистической партии «Коммунисты России» Николай Барсуков. - На мероприятии у нас будет установлен временный памятник. Его привезут из Москвы. Это будет небольшой бюст в знак начала кампании по установке.

Идея воздвигнуть полноценный мемориал (кстати, пока неизвестно, будет это бюст или ростовой памятник) возникла не на пустом месте. В партию обращались люди с этой идеей. А пришла она в головы людей после того, как в городе хотели поставить памятник царской семье.

- Люди вспоминают, что у нас при Сталине было мощное государство, - рассказал Николай Александрович. - При нем мы победили самого крупного противника, который был на тот момент, а также стали сверхдержавой - с колен было поднято сельское хозяйство. Я считаю, что каждая личность, которая внесла в историю нашей страны положительную веху, должна быть увековечена.

НАПОМНИМ

В 2017 году в Кирове воздвигли памятник другому последователю революции - Феликсу Дзержинскому. Приурочили открытие к 140-летию основателя отечественных органов госбесобасности. Инициатором выступил совет ветеранов УФСБ России по Кировской области. Вот только у народа это вызвало неоднозначный отклик. Ведь и сама личность Дзержинского не поддается одновариантной оценке. Хотя бы потому, что Феликс Эдмундович был основателем комплекса карательных мер, больше известного как «Красный террор».

СПРАВКА «КП»

О том, сколько сохранилось памятников Сталину в Кировской области, неизвестно. Их учет вряд ли кто-то ведет.

- Полагаю, что сегодня на территории области едва ли существуют памятники Сталину, - рассказал «Комсомолке» кировский историк и руководитель проекта «Пешком по Вятке» Антон Касанов. - Хотя, возможно, где-то на частной территории они могут быть, потому что поклонников у Сталина по-прежнему очень много. В Кирове до XX съезда КПСС памятников руководителю СССР было немало. Например, к началу октября 1953 года в городе их было пять. Находились они в совершенно разных частях города: в сквере у железнодорожной станции «Киров-1», у завода «Лепсе», у центрального Почтамта («Дом Связи») на улице Дрелевского, в начале улицы Коммуны (там, где сейчас «Вечный огонь»), на улице Карла Маркса в сквере напротив кинотеатра «Октябрь». Вероятно, были и другие памятники, например, старожилы вспоминали, что один стоял у старого ДК «Родина», в Доме пионеров, в доме отдыха «Боровица» и т. д. В период развенчания «культа личности» все они были уничтожены разными способами. Например, в Кирово-Чепецке, как рассказал местный краевед, памятник скинули в болото.