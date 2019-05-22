«Надо создать прецедент»: Почему кировчане не пускают в квартиры специалистов по проверке газового оборудования

Уже не первый год управляющие компании Кирова находятся под пристальным надзором властей и горожан. Даже самые ленивые успели поругать нерадивые УК за не чищенные от снега дорожки, упавшие с крыш сосульки, завышение тарифов и еще много за что. Вот только сами «управляйки» попадают под удар из-за недобросовестных граждан.

40 ТЫСЯЧ - МЕЛОЧЬ

Одной из статей, из-за которой страдают УК стало постановление №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и сопутствующая статья административного кодекса 9.23.

Если вкратце, то действуют они следующим образом: газовое оборудование, которое установлено в домах и квартирах, нужно регулярно проверять. В обязанности УК входит обеспечение доступа специалистов в помещения. Но нередко бывают случаи, когда жители попросту не пускают работников для проверок. Тут могут быть объективные причины: человека нет в городе, ушел на работу и т.д. А некоторые просто не хотят никого видеть в своем доме.

УК не обладают полномочиями силой врываться в квартиру, да и в общем-то не могут никак повлиять на жильцов. Почти (но об этом далее). Вот здесь вступают в силу вышеуказанные законодательные акты. Поскольку управляющая компания не организовала доступ к газовому оборудованию, на нее составляется административный протокол, по которому организацию могут оштрафовать на 40 тысяч рублей. Для большой компании - это, вероятно, пустяки, но маленьким ударит по карману.

ШТРАФОВАТЬ ЖИЛЬЦОВ

С такой жалобой обратилась в общественную палату кировская организация «Опора России», в которую входят руководители управляющих компаний. Общественники приняли решение организовать круглый стол.

- Специалисты УК должны составлять акты о недопусках, это все прописано в 410-м постановлении, - напомнила заместитель начальника ГЖИ Кировской области Ирина Гурчева. - После двукратного предупреждения на собственника жилья может быть составлен административный протокол.

На это высказывание у члена общественной палаты Константина Ситчихина сразу же возник вопрос: а сколько людей у нас привлекали к ответственности за подобное нарушение?

- В Кировской области подобных прецедентов нет, - ответила Ирина Олеговна. - Но есть в других регионах.

- А не пора ли у нас создавать прецеденты? - резонно заметил Константин Сергеевич.

ПРЕЦЕДЕНТЫ

По его мнению, проще всего свалить всю вину на управляющие организации, ведь никто не хочет разыскивать собственника и привлекать его к ответственности: мол, если специалистам не открыл, значит и в суд не явится. А потом ищи его с приставами неизвестно, где.

К слову, физическим лицам предусмотрен штраф в размере одной-двух тысяч рублей.

- Может, стоит от лица ГЖИ направить письма во все управляющие организации? - предложил член кировского отделения организации «Опора России» Егор Поспелов. - Напомнить им о существовании 410-го постановления и об актах о недопуске.

Так проблема и решится, и весь груз вины ляжет на плечи жильцов - это ведь они не пускают.

В госжилинспекции заметили, что УК - это бизнес-предприятие, в котором должен быть хороший юрист. Он и должен разъяснять руководству организации все нюансы законов. Общественник ответил, что в идеале все именно так и должно быть, но зачастую небольшие организации не могут удерживать в памяти все законодательные акты, касающиеся их деятельности, поэтому для повышения конкурентоспособности нужно напоминать об их правах и обязанностях.

Диспут продолжался бы дальше, но Ситчихин в очередной раз заметил, что дело не тронется с мертвой точки, пока не будут созданы прецеденты, которые предадут огласке. Памятуя о трагедии в Магнитогорске, он сказал, что собственники должны знать о своей ответственности за других жителей дома. Неисправность газового оборудования может привести к очень серьезным последствиям. Пострадают не только жильцы отдельной квартиры, но и соседи. А то и весь подъезд, и даже дом.