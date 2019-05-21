Нужен ли нам запрет на одноразовую посуду и сортировка мусора?

Горожане продолжают обсуждать инициативу Минприроды России о возможном запрете одноразовой пластиковой посуды. Вещь, конечно, удобная, но наносит природе непоправимый вред. По информации фонда Cleanseas.org, синтетические полимеры, из которых состоит пластик, очень прочны. Их разложение длится около 500-1000 лет. При этом 40% пластика используется для производства упаковочных материалов. В том числе, пластмассовых стаканов и тарелок, которые все так любят использовать на пикниках. Все эти тонны пластиковых отходов попадают океан и вредят его обитателям.

ОГРАНИЧИТЬ СТОИТ

Однако и полностью отказаться от изделий пластика мир пока пока не может. Причина в том, что некоторые альтернативные материалы наносят еще больший вред экологии. Кроме того, пластик помогает решать задачи, которым пока нет аналогов. Так, лучшим способ сохранения продуктов свежими по-прежнему остается упаковка из пластика.

Поэтому пока оптимальный выход из ситуации: частичное ограничение его производства. К примеру, отказ от одноразовой посуды. Такой же позиции придерживается и наш постоянный эксперт, депутат Кировской городской думы Михаил Шихов.

- Действительно, пластик вроде вещь хорошая, но она может подвести нас к экологической катастрофе, - отметил кировчанин. - Потому что никто о последствиях его применения не думал. Так что необходимо прекратить пользоваться одноразовой посудой из пластика.

Также эксперт отметил, что проблема материала, в том числе, и в частицах, которые появляются во время его разложения, а именно - микропластика. Его уже обнаружили в меде, соли, водопроводной воде и даже в крови человека.

- Сейчас самая главная тема экологической безопасности - это микропластик, - пояснил эксперт. - Он достигает размеров всего нескольких нанометров, а его главная опасность в том, что он может проникать в кровь человека.

«НУЖНО, ЧТОБЫ ДОСТУП К МЕСТАМ НАКОПЛЕНИЯ ОТСУТСТВОВАЛ»

Михаил Шихов рассказал также и о важности раздельного сбора мусора. С 1 сентября его планируют внедрить на территории учебных заведений и промышленных предприятий Кировской области.

- Сейчас мы ждем нескольких положений федерального закона и нормативных актов, которые опишут всю процедуру сбора раздельного мусора, и пояснят, каким образом вычитать из платы граждан перерабатываемые фракции, - отметил эксперт. - Как только у нас появится эта информация, мы сможем говорить о том, как именно в Кировской области будет осуществляться раздельный сбор мусора.

Пока, по мнению общественника, одна из главных составляющих, которую необходимо достичь для раздельного сбора мусора - отсутствие доступа к местам накопления.

- Если вы хотите платить за вывоз мусора по факту и сортируете отходы, то нужно точно понимать, сколько вы производите мусора, который захоранивается и сколько, который перерабатывается, - сообщил Михаил Шихов. - Чтобы знать, сколько мусора производит ваш дом, вам нужно ограничить доступ к местам накопления. То есть огородить территорию, или установить закрытую контейнерную площадку. Это нужно для того, чтобы фракции, которые сдаются на переработку, у вас не воровали. И, с другой стороны, чтобы недобросовестные юридические лица, не имели возможность подкидывать вам свой мусор.

Что касается переработки раздельного мусора, то, по словам Шихова, в ближайшее время будут строиться мусоросортировочные заводы и станции. В будущем рассортированные отходы будут направлять на перегрузочные станции, прессовать и отправлять на переработку на различные заводы страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 1950 по 2015 годы в мире произвели 8,3 млрд тонн пластика.

Из них 6,3 млрд сейчас - мусор.

Только 9% пластика перерабатывается.

Еще 12 % - сжигается.

Остальные 76% мусора накапливаются на свалках.

Если ничего не изменится, то в к 2050 году в мире будет уже 12 млрд тонн пластиковых отходов.

Огромное количество пластика попадает в Мировой океан. Только в 2010 году в него попали 8 млн тонн пластиковых отходов.

* Информация была опубликована в научном журнале Science Advances