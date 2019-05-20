В апреле цены на капусту и помидоры взлетели на треть

В магазинах Кировской области, торгующих продуктами, в апреле резко подскочили цены на овощи. Связывают это с традиционным сезонным подорожанием – нового урожая еще нет, а старые запасы заканчиваются. Самый большой скачок сделала капуста. Она, по сравнению с мартом, подорожала почти на треть!

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

ПОКУПАЙ ВЕТРОВКИ ЗИМОЙ…

Тот, кто покупает зимнюю обувь летом, а летнюю – зимой, явно экономит свой бюджет. И, кто не успел запастись демисезонной одеждой, в апреле потратил гораздо больше, чем мог месяцем ранее.

- Под влиянием сезонного фактора цены выросли на 7,9 – 1,7% на ветровки мужские и женские, платья женские из хлопчатобумажных или смесовых тканей и туфли женские из натуральной кожи, - сообщает Кировстат. - Также отмечен рост цен на туалетную воду, газовое моторное топливо, кирпич красный и мойки из нержавеющей стали для кухни на 5,9 – 1,8%. В то же время стали дешевле металлочерепица и плиты древесностружечные – на 3,5 и 2,4% соответственно, свежесрезанные цветы – на 3,4%.

…А ПУТЕВКИ ЛЕТОМ

Зато в апреле туроператоры скинули цены к местам отдыха. Упала стоимость путешествий:

- в Испанию (на 5,2%);

- в Китай (на 4,8%);

- в Германию и Финляндию – (на 3,2 и 2,4% соответственно).

КСТАТИ

Среди остальных наблюдаемых видов услуг наиболее выросла стоимость пересылки простого письма внутри России (на 4,6%) и стоимость физиотерапевтического лечения (на 3,4%).