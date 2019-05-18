В середине мая в Кирове выпал снег

До начала лета остается буквально две недели, однако кировчанам вновь пришлось достать из гардероба теплые вещи. Утром субботы, 18 мая, воздух в городе прогрелся всего до +4 градусов.

Правда, это лишь часть «весенних сюрпризов». Тех горожан, которые все-таки решились сегодня прогуляться, настиг сильный ветер с порывами до 16 м/c и снегопад. Еще чуть позднее с неба стеной посыпался град. Так что у жителей Кирова не осталось другого выбора, как бежать домой, по пути, снимая на видео, происходящее вокруг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/709583" frameborder="0"></iframe> Майский снег в Кирове.

В группе «Любительская метеорология» сообщают, что прохладная погода продержится в Кирове как минимум до 27 мая. Среднесуточная температура воздуха будет на 4-6 градусов ниже нормы.

- Причина похолодания - в высотном циклоне над севером Западной Сибири, в тыл которого затягивается холодный воздух, - пояснили метеорологи-любители. - Температура в выходные будет постепенно понижаться, и лишь благодаря преобладанию облачной погоды, не ожидается повсеместных заморозков.

Однако жителей города такими прогнозами не удивить. В прошлом году, 22 апреля, Киров оказался в эпицентре снежной бури.

Город встал в огромных пробкахФото: Елизавета Захарова

За 36 часов в городе выпало полторы месячные нормы осадков. Тогда дорожная техника работала круглосуточно, но справиться со снежным апокалипсисом не могла.

Многие автобусы без помощи пассажиров не справлялись. Фото: vk.com/zlo43

Жителям приходилось самим расчищать выходы из подъездов и магазинов, искать под толстым слоем снега свои автомобили, а пешеходам по сугробам добираться до работы.

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Киров оказался в самом эпицентре снежной бури

С самого утра в воскресенье Киров буквально тонул в снегу. Жители города пытались расчистить свои машины, чтобы выехать из дворов. Работники магазинов вооружились лопатами и чистили дорожки, чтобы не остаться без покупателей. А снег все не прекращался (подробности)

В конце апреля Киров утонул в снегу: водители выкапывают машины из сугробов, а пассажиры выталкивают буксующие автобусы

Уже вечером 21 апреля кировчане получили от МЧС тревожные сообщения: «Объявлено метеопредупреждение». Сообщалось, что погода резко ухудшится, ожидаются снегопады, дожди и сильный порывистый ветер до 20 м/с. Однако то, что город заметет до такой степени, не ожидал никто (подробности)