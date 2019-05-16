«Сначала гонимся за километрами покрытия, а потом приходится переделывать»: как в Кирове будет меняться подход к ремонту дорог

Лето - самая жаркая пора для дорожников, которым нужно успеть отремонтировать десятки километров полотна. Традиционных проблем здесь две: несогласованность с «раскопками» коммунальщиков и низкое качество ремонта, которого часто и на год не хватает.

Что можно изменить в подходе подрядчиков, обсуждали в Общественной палате Кировской области.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ВОДИТЕЛЯМИ

«Большой» сезон ремонта дорог стартовал 15 мая, до этого подрядчики могли наносить лишь временное покрытие. Зачастую именно эти работы выполняются некачественно - они получают штрафы, но ничего толком не меняется.

- К концу года коммунальщики завершили работы на улице Казанской и «закопали» трубы обратно, - поделился руководитель региональной рабочей группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорожного покрытия и организацией рабочего движения Владислав Крысов. - Потом яму пару раз засыпали, но до сих пор по непонятным причинам продолжается издевательство над водителями. Похожая проблема на перекрестке улиц МОПРа и Володарского.

Работники коммунальных служб, по словам общественников, нередко вскрывают асфальт, чтобы «добраться» до труб - работы могут быть как аварийным, так и плановыми, но и те, и другие делаются на скорую руку. В итоге один слой может проседать за другим, и даже хорошо залитый асфальт не будет держаться долго.

- КТК дают в сети большое давление, и где тонко, там и рвется - начинаются аварийные работы, - прокомментировал участник рабочей группы Шамиль Бузиков. - А все трубы находятся под асфальтом. Вопрос в том, где там хозяйство мэрии, где - ККС, а где - КТК. В итоге, чтобы добраться до своего имущества, коммунальщикам нужно пройти через слой дорожного покрытия. Один пальцем на другого показывает, другой - на третьего, третий - опять на первого - и никто не виноват.

«УБИТАЯ» БРУСЧАТКА

В ККС, тем временем, сообщают: в этом году ремонт коммуникаций будет масштабным и затронет 268 водопроводных и 105 канализационных колодцев. Согласно правилам внешнего благоустройства, все эти колодцы в итоге должны быть подняты до уровня верхнего слоя нового дорожного покрытия.

- Сейчас заканчивается проверка всех люков на улично-дорожной сети, - пояснил руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) города Кирова Евгений Лунев. - Сейчас нередко компании, которым нужно проложить электросети, канализацию или водопровод, ведут все работы без ордера, без документов. Яркий пример - улица Спасская, где зимой восстанавливали сети без ордера. Вот как могли сделать в холод, так и сделали - пошла утечка, размыла брусчатку, в итоге она вся пошла волнами. Тогда их не остановили - теперь придется перекладывать практически всю пешеходную часть улицы. Я уже не говорю про ливневки, покрытие и пространство около люков.

- В КТК пошли нам навстречу, - рассказал начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента городского хозяйства администрации города Кирова Владимир Климентовский. - Сейчас они проверяют все те трубы и сети, которые попадают под программы «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Наконец-то не будет такого, что дорожники положили свежий асфальт, а коммунальщики потом разрушили покрытие, чтобы провести работы на своих трубах.

ЛЕПС, ПАРИКМАХЕРСКАЯ И СМЕТА

Участники встречи не обошли стороной и непосредственные вопросы дорожного ремонта. В очередной раз предметом обсуждения стали аукционы. Что лучше: высокая конкуренция за лоты или же работа нескольких монополистов?

- Когда у нас на рынке один игрок, мы все своими налогами кормим одну-единственную организацию, - посетовал Шамиль Бузиков. - Да, цена лота не падает, и в бюджет идут отчисления, но ведь эта компания за наши налоги и обновляет свой парк техники, например!

- С небольших компаний мы не получаем ни качественного ремонта, ни гарантий, - возразил директор дорожного комитета Кировской области Олег Цаава. - Они еще и работают по-черному, зарплату дают в конвертах, НДФЛ не отчисляют. Я вообще за малый бизнес, но это должны быть парикмахерская, пельменная... Это Лепс может спеть песню хоть за 5 000 рублей, хоть за 5 000 долларов, и споет он ее одинаково. А у нас все по сметам. Дорога - это вообще-то социальный объект: часть жизнеобеспечения. Конкуренция на аукционе ведет к снижению цены контракта, и это легко отразится на конечном качестве ремонта.

Общественники напомнили и о проблемах прошлого сезона дорожного ремонта. На улицах Герцена и Московской ремонтировали полотно на площади свыше 3 000 кв. метров. А сейчас покрытие уже далеко от идеала. На улице Дерендяева сложилась точно такая же ситуация, но на меньшей площади.

- Мы сначала гонимся за километрами и квадратными метрами, а на следующий год приходится все исправлять, - заключил Евгений Лунев. - А надо переходить от пиара к реальной работе.

Также общественники помогут УДПИ в контроле за работой дорожников. Трехлетний опыт показывает, что в этом действительно есть смысл.

- С 2016 года мы заполняем акты общественного контроля, - рассказал Шамиль Бузиков. - Смотрим бумаги, выезжаем на объект, а там никто не следит за температурой привезенного асфальтобетона, никто не знает его рецептуру, путевых листов тоже нет. Спросишь водителя, где мастер, - тот не в курсе. Линейный контроль попросту отсутствует!

Участники встречи решили, что будут согласовывать с УДПИ выезд на конкретные объекты дорожного ремонта, чтобы общими силами следить на месте за качеством работ и соблюдением всех норм.