Доход главы администрации Кирова за год вырос почти в пять раз

Сити-менеджер Илья Шульгин отчитался о доходах. В декларации он указал, что за год получил 6 964 401,97 рублей. Это в 4,7 раза больше, чем за год до этого. Тогда в его декларации числилось 1 476 987,93 рублей.

Стало известно, что в собственности у Ильи Вячеславовича есть «Audi Q7» 2007 года выпуска. Также совместно с супругой у него есть квартира площадью 110,5 квадратных метров, земельный участок на 1,2 тысячу «квадратов» и дом на 152 квадратных метра. Жена главы администрации Кирова задекларировала 57 819,10 рублей дохода.

ВСЕ ЗАМЫ НА МИЛЛИОН МЕНЬШЕ

Общая сумма доходов пяти заместителей сити-менеджера почти на миллион превысила доход начальника. Самой богатой среди замов стала Лариса Копысова. Она получила за 2018 год 1 831 576,49 рублей. У нее в собственности земельный участок, квартира, гараж и автомобиль «Kia Rio». Супруг чиновницы заработал 328 тысяч рублей.

Вторым по доходам среди заместителей главы администрации Кирова оказался Сергей Кошкарев. В его декларации значится сумма 1,69 миллионов рублей. На двоих с супругой зам владеет квартирой площадью 137 «квадратов».

Третьей в рейтинге стала Ирина Щеголева. Заместительница Шульгина задекларировала 1,56 миллиона рублей. Она владеет участком (1807 квадратных метров), жилым домом (183,7 квадратных метра) и иномаркой «Suzuki Vitara».

Первый заместитель сити-менеджера Александр Ященко задекларировал годовой доход в размере 1,5 миллионов рублей. Меньше всех из замов получил Роман Морозов. В его декларации числится 1,31 миллионов рублей.

НАЧАЛЬНИКИ ТЕРУПРАВЛЕНИЙ

В территориальных управлениях Кирова также рассказали о том, кто и какие суммы заработал за год:

- начальник территориального управления по Ленинскому району Оксана Шишкина задекларировала доход в размере 904 994,88 рублей;

- начальник территориального управления по Октябрьскому району Юрий Кислицын - 2 714 318,81 рублей;

- начальник территориального управления по Нововятскому району Геннадий Плехов - 1 630 999,44 рублей;

- начальник территориального управления по Первомайскому району Вячеслав Симаков - 1 395 773,05 рублей.