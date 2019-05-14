Великорецкий крестный ход 2019: в Вятской Епархии утвердили расписание шествия

Вятская Епархия опубликовала расписание Великорецкого крестного хода. В 2019 году шествие начнется 3 июня в семь часов утра с божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе города Кирова. Ее возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк. По расписанию паломники вернутся в Киров 8 июня в 13.00. Однако, на этом паломничество не закончится.

РАСПИСАНИЕ

3 июня, понедельник

07.00 - Божественная литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Кирова, возглавляет митрополит Вятский и Слободской Марк.

09.00 - Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря г. Кирова.

10.00 - Начало Крестного хода из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря г. Кирова.

11.30 - Встреча Крестного хода в Троицкой церкви г. Кирова.

14.00 - Выход Крестного хода из Троицкой церкви г. Кирова.

18.30 - Встреча Крестного хода в с. Бобино. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

4 июня, вторник

3.00 - Выход Крестного хода из с. Бобино.

10.00 - Встреча Крестного хода в с. Загарье. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

12.00 - Выход Крестного хода из с. Загарье.

20.00 - Встреча Крестного хода в с. Монастырском. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.

5 июня, среда

3.00 - Выход Крестного хода из с. Монастырского.

9.00 - Прибытие Крестного хода в с. Горохово. Божественная Литургия.

12.00 - Выход Крестного хода из с. Горохово.

16.30-17.00 - Отправление автобусов от Свято-Серафимовского собора г. Кирова в с. Великорецкое.

18.00 - Встреча Крестного хода в Великорецком Подворье. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.

18.30 - Всенощное бдение на берегу реки Великой. Исповедь.

18.30 - Всенощное бдение в Преображенском храме. Исповедь.

18.30 - Всенощное бдение в Никольском храме. Исповедь.

19.00; 20.00; 21.00 - Отправление автобусов с паломниками из с. Великорецкого в г. Киров (по мере наполняемости автобусов).

6 июня, четверг

1.00 - Ранняя Божественная литургия в Преображенском храме.

3.00 - Ранняя Божественная литургия в Никольском храме.

6.00 - Средняя Божественная литургия на берегу реки Великой.

6.00 до 8.00 - Отправление автобусов с паломниками от Свято-Серафимовского собора г. Кирова в с. Великорецкое.

10.00 - Поздняя Божественная литургия на берегу реки Великой.

13.00 - Крестный ход на источник. Освящение воды на источнике и на реке Великой.

14.00 - Перенесение иконы от берега реки Великой в Никольский храм Великорецкого Подворья.

14.00 - 18.00 - Молебны с акафистом перед Великорецким образом святителя Николая Чудотворца в Никольском храме.

9.00 - 19.00 - Отправление автобусов с паломниками из с. Великорецкого в г. Киров (по мере наполняемости автобусов).

7 июня, пятница

1.00 - Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу в Никольском храме Великорецкого Подворья.

2.00 - Выход Крестного хода из с. Великорецкого.

14.00 - Встреча Крестного хода в с. Медяны. Канон Великорецкой иконе святителя Николая.

16.00 - Выход Крестного хода из с. Медяны.

17.00 - Встреча Крестного хода в пос. Мурыгино.

8 июня, суббота

3.00 - Выход Крестного хода из пос. Мурыгино.

4.00 - Встреча Крестного хода в пос. Гирсово. Молебен Святителю Николаю.

5.00 - Выход Крестного хода из пос. Гирсово.

13.00 - Встреча Крестного хода в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (г. Киров, Луганская, 5а). Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, водосвятие.

14.30 - Выход Крестного хода.

16.30 - Встреча Крестного хода в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря г. Кирова. Молебен с акафистом святителю Николаю.

18.00 - Окончание Крестного хода.

СОВЕТЫ ПАЛОМНИКАМ

Традиционно путь паломников занимает порядка 150 километров. Только на дорогу за неделю путники тратят почти 50 часов. Бывалые паломники дали несколько советов для тех, кто отправятся впервые:

1. Ничего лишнего. Нужно брать ровно столько вещей, сколько сможете унести.

2. Взять аптечку. Даже если нет никаких болезней при себе нужно иметь хотя бы пластырь, бинт, средство от клещей, перекись водорода (или йод).

3. Обязательно взять плотную одежду, которая защитит от насекомых (тех же клещей).

4. Не менее внимательно стоит подойти к выбору обуви. Надежнее всего в долгих переходах показывают себя кроссовки, но только те, в которых уже пройден не один километр (из-за новой обуви могут появиться мозоли).

5. Большая часть остановок (в том числе ночевки проходят) на природе, поэтому надо позаботиться и о спальном мешке. Его лучше привязать к рюкзаку, а не класть внутрь, так он займет меньше места.

КСТАТИ

В 2017 году из Кирова вышла колонна из 28 тысяч паломников. В обратную дорогу пешком отправились 10 тысяч человек. А вот Великорецкое подворье Свято-Трифонова монастыря посетило порядка 75 тысяч верующих. В 2018 году число паломников уменьшилось: из Кирова вышли 26 тысяч человек, в обратную дорогу отправились 6 тысяч человек, а подворье посетили 55 тысяч человек.