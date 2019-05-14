Команду кировских спасателей обвинили в краже крупной суммы денег у поджигателей

С неординарной ситуацией столкнулись огнеборцы. Пожарный расчет приехал на банальный вызов, а в итоге получил обвинение в воровстве от поджигателей.

«ОБЧИСТИЛИ» МАШИНУ

В самый разгар майских праздников - в День Победы - компания молодых людей решила ночью отдохнуть. История умалчивает о том употребляли они горячительное или нет. Но каким-то образом костер в районе Солнечного берега превратился в пожар: загорелась сухая трава вблизи от места отдыха компании. Огонь стал быстро распространяться.

Обошлось без человеческих жертв и ущерба имуществу - пожарные сработали на совесть. Быстро приехали и все потушили. Но когда спасатели приближались к месту происшествия, то заметили неподалеку иномарку, которая двигалась в противоположную от них сторону. Вероятно, молодые люди запаниковали от звуков сирены и вида «маячков», потому что остановили авто и бросились врассыпную.

Спасателям в тот момент было не до них, но когда огнеборцы сделали свою работу, то подошли к машине и покричали владельца - безрезультатно. Пожарный расчет вернулся в часть.

А на утро история приняла странный оборот: на сотрудников написали заявление. Мол, в машине лежала крупная сумма денег, а теперь ее нет.

ВСЕ ВЫХОДНЫЕ НА ДОПРОСАХ

Источники близкие к ситуации сообщили «Комсомолке», что в деле фигурировала сумма в 85 тысяч рублей.

Так, вместо выходных и отдыха с семьями огнеборцам пришлось побороться еще и за свои честные имена. В полиции. Все майские выходные они провели на допросах. Как стало известно от одного из источников, заявление все еще лежит в полиции, а по делу ведется расследование.

ОФИЦИАЛЬНО

В ГУ МЧС по Кировской области удивились, узнав о происшествии, и сообщили, что о подобном инциденте слышат впервые.

Областное УМВД также не смогло прояснить ситуацию.