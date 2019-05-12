Сын главного инспектора Контрольно-счетной палаты за 2018 год заработал 33 копейки

Работники Контрольно-счетной палаты Кировской области отчитались о своих доходах. Отметим, что согласно закону работники муниципальных служб должны отчитываться перед своим нанимателем (народом) о доходах не только своих, но и супругов и детей.

Приводим краткую справку о том, как живут люди, ведущие счет бюджетным деньгам Кировской области.

ДВА МИЛЛИОНА И ТРИ КВАРТИРЫ НА СЕМЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП

Елена Мерзлякова, председатель КСП, за 2018 год заработала 1 575 290 рублей 26 копеек. Ее супруг принес в семью 501 743 рубля 42 копейки. В совместном пользовании у них квартира метражом 50 квадратных метров. У самой же Елены Георгиевны в индивидуальной собственности еще одна квартира на 50 квадратных метров и гараж - 17 квадратных метров. У супруга в индивидуальном пользовании квартира 46 квадратных метров.

Заместитель председателя Наталья Беляева заработала 1 049 173,98 руб. В личном пользовании у нее квартира площадью 64 квадратных метра.

Председатель КСП за год заработала полтора миллиона рублей. Фото: Архив КП

ГЛАВНЫЕ ИНСПЕКТОРА

В среднем главные инспектора, которых в штате шесть человек, получили за год 428 658,68 руб.

Больше всех получила Татьяна Вахрушева - в семью она принесла 662 616 рублей 29 копеек. Ее сын тоже отличился и вложил в семейный бюджет целых 33 копейки. В собственности у главного инспектора Татьяны Владимировны квартира на 54,9 квадратных метра.

Меньше всего заработала Анастасия Кротова - 178 020,52 руб. Однако ее супруг получил 1 452 143,48 руб. Проживает семья в квартире, находящейся в служебном найме, площадью 56,5 квадратного метра. У мужа Анастасии Александровны и личная квартира - 32,4 квадратных метра.

Супруг главного инспектора Натальи Соколовой, которая за год заработала всего 204 700,12 руб., получил почти в десять раз больше - 1 987 710 рублей. Из совместного имущества у мужа с женой есть одна квартира в 38,6 квадратного метра. У самой же Натальи Владимировны в индивидуальном пользовании есть квартира площадью 23,2 квадратного метра. И квартира в безвозмездном пользовании - 60,2 квадратных метра. Две дочери имеют права на все три квартиры.

АУДИТОРЫ

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Кировской области в среднем за год получили более девятисот тысяч рублей.

Наталия Киреева заработала за 2018 год 922 929,93 руб. А ее коллега Александра Чертищева - 926 735,10 руб.

Супруг Натальи Леонидовны получил за год 722 509,44 руб. У семьи в имуществе есть квартира 86,7 квадратного метра, два гаража на 16,6 и 32 квадратных метра, земельный участок для размещения гаражей и автостоянок.

РАБОТНИКИ ОТДЕЛА АНАЛИЗА И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ

Заведующий отдела анализа и правовой работы Анна Кондрашова за год выручила 1 078 363,56 руб. У специалиста есть дочь, с которой она проживает в квартире метражом 47,6 квадратного метра.

Ведущий специалист отдела за год заработала меньше, чем заведующий, в 2,3 раза! Наталья Исупова получила 468 786,21 руб. В собственности у Натальи Викторовны совместная с мужем квартира общей площадью 59,5 метра квадратного. Ее супруг за год получил 217 896 рублей. Но в частном имуществе у него квартира на 68,3 квадратного метра, половина складов для хранения стройматериалов площадью 8602 квадратных метра.

Наталья Малых, консультант отдела анализа и правовой работы, а по совместительству и главный бухгалтер, получила за 2018 год 828 664,33 руб. В собственности - половина квартиры метражом 52,4 квадратного метра.

Ее коллега Ирина Шишкина заработала 620 343,81 руб. А ее супруг - 588 654,18. У пары есть сын и дочь. Семья проживает в квартире, находящейся в коммерческом найме, общей площадью 33,6 квадратного метра, владеет земельным участком площадью почти десять соток и жилым домом площадью 97,2 квадратного метра.