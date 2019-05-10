2019-05-10T20:36:19+03:00
Победа

106-летний ветеран Великой Отечественной войны поздравил осуждённых ИК-5 с Днем Победы

В колонии общего режима города Кирово-Чепецка для осуждённых провели смотр строя и песни
Евгений ДЕМИХОВ
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Руководство колонии организовало праздничный парад в честь 74-летия Великой ПобедыРуководство колонии организовало праздничный парад в честь 74-летия Великой ПобедыФото: Евгений ДЕМИХОВ
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К торжественному дню заключенные тренировались ходить строем и учили песни о Великой Отечественной войне. Для тренировок им выделяли плац на вечерние часы. Подготовка к празднику шла два месяца.

Вместо праздничного салюта запустили шары с гелием. Несколько десятков шаров взмыли в небо. Часть из них связали вместе, чтобы получился флаг Российской Федерации. Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Вместо праздничного салюта запустили шары с гелием. Несколько десятков шаров взмыли в небо. Часть из них связали вместе, чтобы получился флаг Российской Федерации.Фото: Евгений ДЕМИХОВ

ЮНОШЕЙ ПОПАЛ НА ФРОНТ

По сложившейся традиции в гости к заключенным приехал ветеран Великой Отечественной войны Василий Артемьевич Сиволапов. Еще в юношеском возрасте он попал на фронт. Всю войну Василий Артемьевич прошел в пехоте, не раз участвовал в штыковых атаках.

Ветеран имеет много наград Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Ветеран имеет много наградФото: Евгений ДЕМИХОВ

Ветеран имеет множество наград. Одни из самых значимых для него - медаль «За боевые заслуги» и орден Отечественной войны. Война «наградила» Василия Артемьевича четырьмя ранениями. Одна из пуль, выпущенных финским снайпером, до сих пор находится в его теле.

Главным событием во время торжества стал смотр строя и песни. Осуждённые занимались не только строевой подготовкой, но и читали исторические материалы и художественную литературу.

Осужденные и руководство колонии всегда рады видеть ветерана Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Осужденные и руководство колонии всегда рады видеть ветеранаФото: Евгений ДЕМИХОВ

В завершение парада прошел «Бессмертный полк». Родственники осуждённых присылали фотографии родных и близких, воевавших в годы войны, чтобы заключенные могли пройти с ними в строю и почтить память дедов и прадедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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