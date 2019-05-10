«Они легли костьми, но не пустили врага»: внуки рассказали о боевых подвигах своих предков

Не в каждой семье помнят и знают о том, что случилось с их дедами и прадедами в фронтовые годы. От кого-то так и не пришла последняя весточка. Но ищущий - найдет. Сотрудники ГУ МЧС Кировской области узнали истории своих отважных предков и поделились ими.

«УНИЧТОЖИЛ ДЕСЯТЬ ГИТЛЕРОВЦЕВ»

В наградном листе нередки слова «служит примером мужества и отваги». Нам, потомкам, остается только догадываться, что скрывает эта фраза. И дай бог избежать тех ужасов войны, что довелось пережить предкам. Эти слова были напечатаны в наградном листе Егора Дмитриевича Соковнина. Он хоть и ушел из жизни в преклонном возрасте (на момент смерти ему был 81 год), но не любил говорить о войне. Но его правнучке сотруднице ГУ МЧС России по Кировской области Юлия Вржещ удалось узнать о героическом прошлом родственника.

Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Егор Дмитриевич был командиром отделения морской пехоты. Не раз ходил в тыл врага, участвовал в кровопролитных боях на севере. В условиях полярного дня, когда видимость была прекрасной, командир со своими товарищами не давали покоя фашистским захватчикам. Они навязывали бой противнику, огневые позиции которого были в полусотне метров от места дислокации отряда. В одну из вылазок солдаты Красной Армии уничтожили десять гитлеровцев. Они разрушили немецкую боевую точку, благодаря чему наши отряды смогли получить боеприпасы и продукты питания.

Егору Соковнину пришлось пережить и страшную высадку боевого десанта на мыс Пикшуев, которая произошла в конце апреля 1942 года. В те дни дождь сменялся снегом, а тепло - холодом, и наоборот буквально в считанные минуты. Промокшее от дождя обмундирование покрывалось льдом на глазах. Бойцы падали на поле боя от пуль врага, переохлаждения и истощения, а выжившие продолжали идти в бой. За десять суток семитысячная армия потеряла 70% своего боевого состава. 849 человек были убиты (а также умерли от холода и истощения), 1828 ранены, 986 потеряли боеспособность из-за обморожений, 941 пропал без вести, 359 тяжело заболели. Егору Дмитриевичу удалось пережить эти тяжелейшие времена. Его война закончилась 23 марта 1943 года, когда боец получил ранение в голову. В госпитале его поставили на ноги, но на фронт уже не отправили.

ОТ ПОЛКА ОСТАЛОСЬ 19 ЧЕЛОВЕК

Иван Семенович Дураков, попал на войну задолго до 1941 года. Еще в 1939-м 22-летнего простого деревенского парня призвали в армию. Команде новобранцев 93 километра пришлось идти пешком до железнодорожной станции в Лузе, откуда солдат направили в Красноярск, а потом - на границу с Финляндией. Иван попал в лыжный батальон. С собой у солдат было оружие, недельный запас еды и несколько железных печек. Слабым местом были лыжи: крепления часто отстегивались, что тормозило движение всего отряда, да еще и делало бойцов хорошей добычей для «кукушек» (снайперов).

- Война Советского Союза и фашистской Германии застала моего деда в летнем лагере, - рассказал внук Ивана Семеновича сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях Антон Добротин. - Он вместе с бойцами отдыхал. Утренний подъем 22 июня прошел как обычно. А потом подали команду для построения в девять часов утра. Так делали только в праздники, но на этот раз объявили о начале войны.

Солдатам дали полчаса на сбор. Потом выдали винтовки и посадили в эшелоны. В Ржеве попали под бомбежку. Пешим строем добирались до Москвы. Многие отряды потеряли своих офицеров в дороге. Тогда на их место вставали сержанты и старшие сержанты. Пришлось командовать и Ивану. Полк остановился в деревне Обухово, вблизи столицы. Потомки вспоминают: «Наши солдаты легли костьми, но не пустили врагов в Москву» - в живых тогда осталось только 19 человек. В этих сражениях Иван Семенович получил ранения. Его направили в госпиталь до июня 1942 года, а потом - на курсы младших лейтенантов. 824-й артиллерийский полк, в котором служил Дураков, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В 1944 году солдаты попали в город Полоцк. В марте противник организовал мощный артиллерийский налет. Это были последние попытки «кусаться». В том бою взрывом Ивану Семеновичу оторвало руку по самое плечо. Рана была тяжелой, началось воспаление. Но врачи госпиталя не дали погибнуть молодому человеку. После выздоровления его отправили в тыл.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Известная фраза из стихов Ольги Берггольц уже давно стала крылатой. «Никто не забыт - ничто не забыто». О ней нужно помнить, как нужно помнить о той кровопролитной войне, что довелось пережить нашим предкам. Нельзя забывать, чтобы не повторить историю вновь