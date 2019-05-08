«Он создал министерство культуры, министерство счастья»: в Кирове простились с меценатом Валерием Федяевым

В последний путь мецената, краеведа, создателя Музея истории Хлынова Валерия Федяева пришли проводить сотни людей. С девяти утра у ОДНТ собрались актеры, поэты, казаки, члены военно-исторического общества, друзья, родные.

Множество теплых слов было сказано о бескорыстии, честности, переживании за родной город Киров, создании особой атмосферы, сохранении исторического и культурного наследия Хлынова-Вятки-Кирова.

Историк Михаил Судовиков подчеркнул, что Валерий Иванович сделал многое для сохранения истории и культуры Кировской областиФото: Алена ЗАЙЦЕВА

- Он создал собственное министерство культуры, министерство радости, - сказал ведущий церемонии прощания и друг Валерия Федяева Руслан Мамедов.

За последние несколько лет Валерий Федяев объединил в Кирове мыслящую интеллигенцию, людей, которые действительно переживают и болеют за свою малую родину. В его «Гостиной у Никитских ворот» собирались вечера, на которые приходили поэты, актеры, музыканты.

Все начинания Валерия Ивановича воплощались в жизнь. В 1994 году он создал парфюмерно-косметическую торговую сеть «Лонда». Его требовательность к команде, к тому, как ведется бизнес, привели компанию к процветанию.

Затем Валерий Иванович решил создать гостиницу. Но не простую, а с историческим уклоном - все комнаты и коридоры «Постоялого двора» так или иначе рассказывали об истории города. Для гостей Валерий Иванович разработал путеводитель по городу с указанием исторических мест и зданий. В местах, где стояли башни Хлыновского кремля в городе, Федяев установил информационные стенды.

Участники исторического общества - постоянные участники мероприятий в музее истории ХлыноваФото: Алена ЗАЙЦЕВА

Далее для того, чтобы люди не забывали историю основания и развития города, переработал труды первого вятского историка Александра Вештомова. Рукопись написана была слишком витиевато для понимания современников. Валерий Иванович, по сути, перевел ее на современный русский язык. И его книга «Заселение и освоение русскими земли вятской» и стала основой для создания Музея истории Хлынова. Валерий Иванович создал уникальные залы, которые рассказывают об истории города до момента, пока город не переименовали в Вятку. Главным экспонатом стал созданный Валерием Ивановичем точный макет Хлыновского кремля.

Следующим важным делом для Федяева стала установка памятнику первому историку нашей земли - Александру Вештомову.

- Мой муж при жизни поставил себе два памятника: это установленный на улице Преображенской бюст первому историку земли Вятской, - сказала на прощании супруга Екатерина Федяева. - И второй - это Музей истории Хлынова. И я могу сказать, что он уникальный человек, и с годами я это понимала все больше и больше. Он настолько скрупулезно относился к каждой детали в своем музее. Мы порой смеялись, зачем той или иной монетке присваивать инвентарный номер, а он настаивал, чтобы все было зафиксировано. И сейчас, разбирая его бумаги, я понимаю, насколько он был аккуратнее к информации, к бумагам, к людям - у него все разложено по своим местам.

Супруга Екатерина поблагодарила всех пришедших проводить в последний путьФото: Алена ЗАЙЦЕВА

К сожалению, на прощание с меценатом, краеведом, общественным деятелем, который многие годы увлеченно занимался историей и культурой города, не пришли чиновники. По крайней мере, слово взять никто из них не решился.

Кстати, Валерий Иванович, мечтал построить Хлыновской кремль в натуральную величину. К сожалению, жизнь его оборвалась на 58-м году жизни. У Валерия Ивановича осталось трое детей.

- Я очень благодарна вам за то, что вы пришли почтить память моего мужа, - обратилась ко всем пришедшим проститься с Валерием Ивановичем Екатерина Васильевна. - Это показатель того, что его дела останутся жить.

Попрощаться с Валерием Ивановичем пришли сотни человекФото: Алена ЗАЙЦЕВА

Редакция газеты «Комсомольская правда» в Кирове» еще раз выражает искренние соболезнования семье и всем близким Валерия Федяева.

СПРАВКА «КП»

Валерий Иванович Федяев. Дата и место рождения: 4 июня 1961 года, Киров

Образование: высшее. Окончил политехнический институт, факультет машиностроения.

До армии - конструктор-металлург на заводе «Лепсе», с 1982 по 1987 год - мастер по инструменту на приборостроительном заводе, затем начальник технического бюро на заводе «Физприбор», начальник Конструкторско-технологического отдела товаров народного потребления на заводе «Физприбор», с 1994 года - предприниматель, директор ООО «ТД «Лонда».

В 2016 году Валерий Иванович открыл Музей истории Хлынова, посвященный первым русским переселенцам на вятскую землю.

В 2018 году по его инициативе установили памятник первому местному ученому-краеведу Александру Вештомову.