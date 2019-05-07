Зампрокурора Кировской области заработал за год больше своего начальника

Разница между заработком Николая Журкова и Александра Гаврилова составила порядка 500 тысяч рублей. Главный прокурор региона заработал за 2018 год 4 067 213,27 рублей, а вот его заместитель получил 4 578 560,71 рублей. К слову, первый зампрокурора Кировской области задекларировал доход в размере 2 132 564,65 рублей.

САМЫЕ БОГАТЫЕ

Одной из самых доходных за прошлый год стала должность отраслевого прокурора. Так, Кировский межрайонный природоохранный прокурор Роман Фесенко занял первое место (если не считать главу ведомства и замов) среди всех остальных. Он задекларировал доход в 3,87 миллиона рублей. В его собственности находится две квартиры (одной он владеет совместно с супругой) общей площадью порядка 137 квадратных метров.

На втором месте по заработку стал прокурор Юрьянского района Руслан Вылегжанин. В 2018 году его доход составил 2,29 миллиона рублей. В его собственности полтора земельных участка общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров, а также «Фольксваген Тигуан». Руслану Александровичу достался титул (условный, конечно) самого богатого районного прокурора области.

И третье место занял прокурор Нововятского района Кирова Сергей Крутихин. Он заработал 1,86 миллиона рублей. В его собственности находится земельный участок на 2,9 тысячи квадратных метров, квартира (совместно с супругой) на 52,9 «квадрата» и иномарка «Ниссан Икстрейл».

Кстати, в среднем районные прокуроры задекларировали доходы в рамках от 1,2 до 1,4 миллиона рублей.

ЖЕНЫ И ДЕТИ

Среди самых богатых жен прокуроров лидером стала супруга прокурора Кирова. Ее муж задекларировал доход в 1,59 миллиона рублей, а она - 1,65 миллиона рублей. В ее собственности иномарка «БМВ Х1», квартира на 52 «квадрата» и овощная кладовка. Второй по доходам стала супруга прокурора Омутнинского района. Ее доход за 2018 год составил 1,53 миллиона рублей. Это уже вторая жена правоохранителя, которая заработала больше мужа. Ее супруг задекларировал 1,41 миллиона рублей дохода. В собственности «вице-» есть квартира и земельный участок, а также иномарка «Киа Спортейдж».

Тройку лидеров завершает супруга главного прокурора Кикнурского района. Она задекларировала доход 1,42 миллиона рублей, что на 200 тысяч больше, чем у мужа. Кроме этого, у нее есть квартира, гараж, кладовка, нежилое помещение и машина «Киа Спортейдж».

Самый маленький доход получился у супруги кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Она задекларировала всего 690 рублей. В ее собственности (совместно с мужем) есть две квартиры общей площадью 81 квадратный метр.

Трое детей прокуроров также задекларировали свои доходы. Остальные, вероятно, еще не имеют работы или просто слишком малы для работы. Так, в прошлом году две дочери прокурора Нововятского района заработали по 5 125 рублей. Больше их получила за год дочь прокурора Тужинского района. Она задекларировала доход в 339 978 рублей.