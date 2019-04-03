От свежих помидоров до нового компьютера: почему обеспеченные люди копаются в помойках и как это движение стало модным даже в Кирове?

О фриганизме многие люди либо совершенно ничего не знали, либо слышали мельком и походя решив, что это очередное новомодное и нелицеприятное баловство молодежи. Честно признаться, я и сама была несведущей в этой теме. До этой статьи знала о немногих -ганах, -тарианцах и -едах (вегетарианцы, веганы, сыроеды, фрукторианцы, моноеды…). О фриганах я узнала случайно, наткнувшись в соцсетях на видео. Герой сюжета - молодой парень Руслан, который с первых же секунд видео копается в мусорном баке, отыскивает непросроченную, пригодную для употребления еду: хлеб, фрукты, овощи. Найдя Руслана в социальных сетях, изложив ему свои намерения разобраться в философии фриганизма и «дампсер-дайвинга» (об этом вы узнаете чуть позже), я получила следующее:

- Завтра попробую написать ответ на все это в бумажном варианте: ручкой, которую я подобрал в метро, в блокноте, найденном за бизнес-центром (что символично). Все это сфотографирую и вышлю вам через бесплатный Wi-Fi.

Прозвучало это, по крайней мере для меня, как одна из заповедей фриганизма. На следующий день я получила фотографии семи листов, исписанных убористым почерком. И начала разбираться в философии антиперепотребления, заставляющей людей искать еду в мусорных контейнерах.

ФРИГАНИЗМ - ЭТО НЕ БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Начнем с того, что фриганы - люди, далеко не бедствующие или побирающиеся. В какой-то степени, даже наоборот: они богаты идеей антиперепотребления. Во главе их стиля жизни и философии лежит такое движение, как фриганизм. Зародился он в 90-х годах в Америке, его сподвижники отрицают избыточное производство и живут по принципу: сколько потребляешь - столько и производи. Фриганы минимизируют свое участие в экономической жизни страны. Они ограничивают себя в ресурсных материалах, ищут продукты, товары, вещи в мусорных контейнерах, чтобы не нанести еще больший ущерб окружающей среде.

В мусорных баках за магазинами, торговыми центрами или на столах в фудкортах лежат еще не испорченные и безвредные продукты и товары. Так, по статистике 30-50% всей продукции, выбрасываемой на помойку, еще пригодны для употребления. А еда не должна пропадать. Главное - найти ее. А для этого надо отправиться за магазины и покопаться в мусорном баке. Это и называется дампсер-дайвингом. Если дословно, то это «ныряние в мусорные баки». Если смотреть идейно, то это спасение любого рода еды, одежды и других вещей.

НАЧАЛОСЬ ВСЕ С CD-ДИСКОВ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Руслан родился в Кирове и начал свой фригантический путь здесь. Причем не в юношестве, а в детстве. В школьные годы он мечтал быть мусорщиком и знать все обо всех свалках, потому что там можно найти много интересного.

- Когда учился в начальной школе у нас был «график помоек», - написал Руслан. - Мы отмечали между домами помойки и стрелками обозначали маршрут. Искали в то время то, чем интересовались: CD-диски, значки, мелочевку всякую. Кстати, все эти вещи можно было найти не только в контейнерах, но и рядом с домами. Ввиду низкой культуры быта жителей они выкидывали такие вещи из окон или с балконов. А за гастрономами (в те времена магазины так и назывались «Гастроном № 1», «...№ 2» и так далее) валялись чипсы, газировка, сухарики. На другие продукты я не обращал внимание: моим питанием полностью занимались родители, «вкусное и вредное» разрешали не всегда. В детстве процесс поиска представлял особый интерес, как, допустим, поход на охоту, рыбалку или по грибы.

Фриганы могут за один поход «за магазины» наполнить свой холодильник не испорченной, но списанной едой. Фото: Руслан ПЕЛЬМЕННЫЙ

ФРИГАН - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОВАР

Да, чаще всего мы с вами видим, как в мусорных контейнерах копаются люди в потрепанной грязной одежде, с диким взглядом и захудалым лицом с синевой. Однако фриганы к таким людям не относятся. На контейнерных площадках мы их видим реже по той простой причине, что днем они работают, а отправляются «в поля» после рабочего дня или в определенные часы, когда за магазином можно найти улов побогаче.

За свою жизнь Руслан сменил много профессий: уходил в одну из-за интереса и новых знаний, навыков, в другую - из-за бедственного положения, когда нуждался в деньгах. Сейчас он трудится поваром в московском банкетном комплексе, а в свободное время подрабатывает в курьерской службе.

- Я встречал многих людей, которые фриганили десятилетиями, - продолжает свой рассказ наш герой. - И ни безработными, ни тем более бездомными они не являются. При встречах мы обменивались информацией: какие есть лайфхаки, где наиболее «рыбные» места для дампсер-дайвинга и так далее. Сейчас веду поиски по мере необходимости - надобности искать продукты каждый день нет. Если у меня бывают излишки, то отдаю их друзьям, среди которых все больше и больше любителей «зафриганиться». Мы постоянно находим новые места. А есть и те, куда ходим не первый год. Конфликтов с работниками магазинов стараюсь избегать, иногда удается даже договориться, и тогда еда попадает мне прямо в руки, минуя мусорный бак. У работников сетей есть только одно требование - оставлять после себя чистоту.

ЧТО МОЖНО НАЙТИ С ПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНЫ МАГАЗИНА?

Фриганы не ходят по магазинам, они ходят за них. Подходят с правильной стороны и начинают поиски. За раз они могут унести с помойки сумку весом в несколько килограммов с самыми разными продуктами.

Часто магазины выкидывают на помойку еду в мятой упаковке или у которой срок годности истек день или пару часов назад. Иногда продавцы избавляются от «просрочки» заранее.

- В контейнерах можно найти все что угодно! Вплоть до рабочих сотовых телефонов, ноутбуков и компьютеров в коробках и с необходимой комплектацией. Один из своих компьютеров я собрал именно по такому принципу.

Что касается одежды и обуви, то стараюсь брать вещи с бирками, неношеные. Но несмотря на это, я все равно их перестирываю, а технику протираю спиртом.

СРЕДНИЙ ЧЕК В МАГАЗИНЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ РУБЛЕЙ

Однако, несмотря на широкий ассортимент мусорных контейнеров, Руслану все же приходится иногда ходить в магазины. Обычно за специями, к основным блюдам, которые он готовит из найденных продуктов, или за спиртными напитками.

- В магазин хожу редко и за разным набором товаров, - рассказывает фриган. - Поэтому назвать сумму среднего чека едва ли смогу: он бывает от нескольких рублей и до пару-тройки тысяч. В основном трачусь на спиртное - на выбросах оно редко. В ближайшем будущем планирую и этот вид расходов свести к минимуму: самостоятельно делать настойки, медовуху. Мне не чужды все радости цивилизованного общества: посещения развлекательных мероприятий, кафе.

ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ ДЕЛИКАТЕСЫ, НЕЖЕЛИ КОГО-ТО ПРОСВЕЩАТЬ

В России дампсер-дайвинг хорошо развит. С каждым годом этот стиль жизни набирает все больше и больше популярности, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Как сейчас развит фриганизм в Кирове - сказать не могу, так как сюда приезжаю только во время отпуска.

Несмотря на то что в последние пару лет у молодежи стали развиваться глобальные мысли о спасении природы и экологической разгрузки Земли, к чему и относится фриганизм, старшее поколение не готово принять такой стиль жизни, заставляющий рыскать по помойкам.

- Меня довольно часто приглашали на разные интервью и TV-передачи. Самыми глобальными были съемки программы «Еда живая и мертвая» (выпуск «Стоит ли бояться просрочки?») и самый первый выпуск шоу «Жизнь забесплатно». Они вызвали какой-то общественный резонанс. После их выхода в мой адрес и моих друзей полилась целая волна негодования. Нам писали: «Черти! Чему молодежь учат: ничего не делать и жить хорошо?!» и многие подобные комментарии. Люди не научились смотреть на вещи с разных сторон и привыкли во всем искать негатив, поэтому и приходится противостоять этому и искать деликатесы, нежели метать мультимедийный бисер перед капиталистическими свиньями, - с улыбкой (а точнее, смайликом) закончил свою рукопись Руслан.