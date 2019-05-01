Не просто на «войнушку» посмотреть: сотрудник кировского УФСИН с 20-летним стажем поисковика рассказал, как поехать на Вахту Памяти

Это сейчас Дмитрий Долгих- сотрудник ОСН «Алмаз» и заместитель командира поискового отряда «Факел», а в 1999 году он был студентом педагогического университета Кирова. Именно в те годы он познакомился с людьми, которые увлечены историей и занимаются поиском погибших солдат.

ЗАХОТЕЛ - ПОЕХАЛ

Участники поискового отряда из Слободского проводили отчетную конференцию, которую посетил и Дмитрий. И, как говорится, что-то зацепило. 18-летний студент подошел к командиру отряда и попросился ехать вместе с ними на следующую Вахты Памяти. Уже в мае 1999 года он вместе с другими поисковиками оказался под городом Демянск Новгородской области. В тех местах погибло много наших бойцов из Первой мобильной воздушно-десантной бригады, которую, к слову, сформировали в Кировской области.

В те далекие годы поисковики добирались до места раскопок сначала на поезде, а потом - на своих двоих. Это сейчас некоторые члены отряда могут позволить себе поездку на авто. В машины сгружают самую тяжелую часть амуниции: палатки, лопаты, насосы, ведра и другие вещи. А тогда все приходилось тащить на своих плечах.

Опытный поисковик сразу видит, где могут лежать останки погибших. Фото: предоставлено героем публикации

Первый раскоп для Дмитрия был полон опыта. С одной стороны, май в 99-м выдался довольно холодным: ночами на улице стояла минусовая температура. Если бы не местный, демянский отряд, то половина кировских ребят вернулась домой с воспалением легких. У наших на тот момент не было хорошей экипировки. А вот новгородцы поставили армейские палатки с печками, где кировчан гостеприимно пустили переночевать.

ТОЛЬКО ПОЛУЧИЛ СЕРЖАНТА

Одна из самых запоминающихся историй произошла в ту же Вахту Памяти (так называются поиски погибших солдат). До отъезда оставалось дня три. За две-три недели, что поисковики работали, они успели найти останки нескольких солдат. Обычно вместе с останками солдат находят их личные

вещи - именные медальоны, кружки, расчески, бритвенные принадлежности. Поисковики верят: бойцы сами хотят, чтобы их нашли.

Но главную находку сделал Дмитрий.

- Во время первой вахты зачищали одну высоту, - вспоминает поисковик. - Я нашел бойца, у которого в каждом кармане лежали патроны, да и сам он был при оружии. Еще была планшетка (сумка. - Ред.), а в ней - кошелек, в котором нашли золотое немецкое кольцо и сержантские лычки.

Когда нашли родственников бойца, то выяснилось, что незадолго до гибели он получил лейтенанта. Лычки оставил, видимо, на память.

За 20 лет поисковой деятельности Дмитрий нашел родственников семи бойцов. Нечасто при солдатах бывают смертные медальоны. В них кладут специальный вкладыш, в котором указаны личные данные бойца и адрес по которому необходимо сообщить в случае гибели бойца. Это и есть главная работа поисковиков - найти останки солдата, передать их для захоронения. Так они отдают дань памяти и уважения людям, стоявшим до последней капли крови за Родину. Если родственники не нашлись, вещи чаще всего передают в школьные и вузовские музеи. Если при бойце не оказалось именного медальона, внимательно просматривают его личные вещи: вдруг он оставил на чем-то свои инициалы. Бывало такое, что родных удавалось находить по одной лишь фамилии.

Чаще всего в земле находят предметы солдатского быта, оружие и гильзыФото: Евгений ДЕМИХОВ

При поднятии останков составляется протокол эксгумации. В нем указывается точное место, где они были обнаружены, зарисовывается схема этого места, перечисляется, какие останки нашли, какие при бойце были личные вещи. Все найденное фотографируют. Затем останки собирают и отвозят на мемориальное кладбище или отправляют родственникам.

НЕ МЕСТО РОМАНТИКЕ

В студенческие годы Дмитрий ездил на Вахты Памяти три раза в год: в мае, августе и сентябре-октябре. Сейчас времени на такие частые поездки уже нет: работа и семья вносят свои коррективы.

- Попав на раскопки, нужно придерживаться основного правила - не лениться, делать все, чтобы найти павших защитников, - рассказывает Дмитрий. - Многие думают, что это романтика: «Приеду, а здесь на каждой ветке висят немецкие каски, под каждым деревом - винтовка». Отряд может три дня впустую искать и не найти ни медальона.

Поэтому на вахтах ценятся люди, способные не унывать и поддерживать моральный дух команды. Ведь во время поисковых работ приходится смиряться со многими лишениями: постоянное нахождение на природе, отсутствие или проблемы с мобильной связью, воду для приготовления еды и чая приходится добывать из воронок или родников, кроме того, никто не защищен от нападения клещей.

А со временем становится меньше тех останков, которые находятся неглубоко под землей, почти на поверхности. Сейчас ведутся работы в местах, где были окопы или образовались воронки от артиллерийских или авиационных ударов. Приходится ведрами выкачивать воду. А иная воронка может достигать нескольких десятков метров в диаметре. Поэтому на ее осушение тратится не один день.

ВЫБОР МЕСТА

Отряд «Факел» традиционно работает под Демянском, но есть и другое место, куда поисковики регулярно выезжают - город Старая Русса. Вблизи него был коридор окружения 16-й немецкой армии.

Поисковые работы - это целый комплекс мероприятий, направленных на увековечение памяти павших защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. Чтобы начать поисковые работы, недостаточно просто выехать в поле с металлоискателем и начать копать. Этому предшествуют работа с архивами, оформление необходимой документации, поиск финансирования и много чего еще. Организация Вахты Памяти требует подготовки. Еще до поездки нужно оформить заявку. Ее отправляют в поисковое объединение «Долина», которое находится в Новгородской области. Организация дает добро на проведение поисков. В заявке указывают поименный список участников. Говорят, каждого проверяют на благонадежность надзорные органы.

Когда разрешение получено, можно выезжать (конечно, надо дождаться подходящей погоды). На месте нужно выбрать конкретную область, где будут производиться раскопки.

- Есть разные варианты, - отмечает Дмитрий. - Один из них - работа с местным населением. Опрашиваем людей из близлежащих населенных пунктов: может, находили останки, оружие, предметы солдатского быта.

Но в первую очередь поисковики ориентируются на исторические данные. В отчетах о потерях можно узнать, в каком месте были наибольшие потери, где

дислоцировались войска, куда продвигались. При определенном везении можно найти планы размещения отрядов.

Ну и личный опыт никто не отменял. На местности можно увидеть примерные места, где могли находиться бойцы. Чаще всего на местах проведения раскопа, встречаются окопы и блиндажи, обычно на глаз можно определить чьи они. Германская армия использовала траншеи зигзагообразнной формы, а советская армия, копала более прямые, без лишних извивов. По глубине можно определить период ведения боевых действий. Если это зимнее время года, то глубина траншей будет мала, что даёт хорошее преимущество при шурфе. Все остальные - в пределах 1,5 метров вглубь.

Кстати, во время предварительной разведки используют два инструмента: металлоискатель и щуп. Первый помогает найти оружие, каски, ремни. А где одно - там и другое. Редко солдатская амуниция лежит отдельно от бойца. Но металлоискатели дорогие, поэтому поисковики часто пользуются проверенным методом - щупом. Он представляет из себя палку с металлическим наконечником. Опытный поисковик на звук (который происходит при ударе щупа о предмет, лежащий в земле) может определить, на что он наткнулся: кость, камень, металлический предмет или стекло.

КАК ПОПАСТЬ

Вступить в поисковый отряд может любой желающий, независимо от пола и возраста, но перед этим ему придется пройти специальную подготовку. Необходимо освоить оказание первой медицинской помощи, курс истории Великой Отечественной войны, основы туризма. Основная цель поисковиков – обнаружить и поднять останки без вести пропавших бойцов.

Дмитрий знает множество примеров людей, которые начали ездить на Вахту Памяти в очень юном возрасте. Некоторые попадают туда лет в восемь - вместе с родителями, опытными поисковиками. Другие приходят и в позднем возрасте. Так, например, в Кировской области действует поисковый отряд «Ветеран». Основная масса его участников - взрослые люди, старше 40 лет. Отправиться на Вахту Памяти можно через организацию КООМПО «Долг». Там помогут определиться с конкретным отрядом и дадут контакты командира.

Поисковики на сегодняшний момент – единственная сила в современном российском обществе, которая не только на словах, но и на деле сохраняет память о Великой Отечественной войне. Поисковая деятельность создаёт все условия для развития личности. Работая в поисковом отряде, подросток приобретает опыт любви к Отечеству. Для того чтобы подросток стал поисковиком, ему надо пройти определенный путь отбора «школы молодого поисковика», критериями которого являются высокие морально-волевые качества, дисциплинированность, физическая подготовка и овладение навыками поисковой работы. Сначала подростка привлекает романтика палаточной жизни, ночных костров и возможность увидеть новые места. Также это возможность проверить себя на силу воли, выносливость, чувство ответственности и дружбы.

- Поисковые экспедиции – это наиболее мощный фактор формирования нравственного стержня личности, так как за короткое время рождается коллектив единомышленников, объединенный благородной целью – воскресить имена пропавших без вести и предать земле останки павших защитников Родины, - отметил сотрудник ОСН «Алмаз» УФСИН России по Кировской области.