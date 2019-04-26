Кировские производители не рискуют выпускать некачественную продукцию

В Кировской области, помимо крупных молокоперерабатывающих заводов, есть еще и небольшие районные, выпускающие достойную продукцию, и - без лукавства - любимую кировчанами. Кроме крупных хлебопекарных и кондитерских заводов, уверенно заняли свою нишу и небольшие частные пекарни. В преддверии христианского праздника Пасхи за круглым столом в пресс-центре «Комсомольской правды» собрались несколько производителей, а также представителей надзорных, исполнительных органов власти и федеральное учреждение. Они рассказали, как контролируется процесс производства, а также какие бывают нарушения.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Любое крупное промышленное предприятие имеет свою лабораторию, которая осуществляет контроль на каждом этапе изготовления продукта: от поступления сырья до выхода готовой партии. Небольшие же компании обычно заключают договоры с аккредитованными испытательными лабораториями, где с определенной периодичностью проверяют свою продукцию.

- Подчеркиваю, что предприятия обязаны контролировать качество и безопасность своей продукции, - рассказала заместитель директора по техническому регулированию ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области» Марина Лашукова. - Вопрос в том, насколько соблюдается периодичность этого контроля. Любая партия продукции перед ее выпуском должна контролироваться такими показателями, как органолептические и физико-химические. Но, к сожалению, при отсутствии производственной лаборатории контроля в полном объеме нет. На хлебобулочных предприятиях должна быть разработана и внедрена программа производственного контроля, в которой указана периодичность всех видов испытаний. Если крупные предприятия осуществляют такие исследования, то предприятия малой мощности не могут обеспечить себе контроль продукции в полном объеме.

Участники круглого стола рассказали, как контролируется процесс производстваФото: Анна КРЮКОВА

Хлебопекарные предприятия выпускают свою продукции по ГОСТу, техническим условиям или стандартам организаций, но если производитель принял решение выпускать хлеб по ГОСТу, например, как «Дарницкий» (ГОСТ 26983-2015), то он обязан соблюдать всю разработанную рецептуру и утвержденную для этого ГОСТа. Но на сегодняшний день многие производители идут на уловки и в маркировке своей продукции указывают, что продукция произведена по ГОСТу, а на самом деле это не так. Для этого был запущен государственный проект «Национальная система сертификации», где добросовестные предприятия исключительно на добровольных условиях проходят сертификацию, тем самым подтверждают соответствие своей продукции требованиям национальным стандартам.

Отметим, что продукция сейчас не подлежит обязательной сертификации, а подлежит декларированию - заявитель сам декларирует, что его продукция безопасна. А в рамках подтверждения безопасности компания обязана провести идентификацию продукции, в том числе по физико-химическим показателям. Поэтому контроль отдан на откуп производителя. А обеспечение этого контроля и осуществляет Роспотребнадзор. Есть плановые проверки - их график Роспотребнадзор публикует заранее на официальном сайте. А есть внеплановые - по «сигналу тревоги», то есть после жалоб потребителей. Крупные предприятия проверяются в зависимости от объемов производства и мощностей - раз в три-пять лет. Небольшие пекарни, которые зачастую расположены на первых этажах жилых домов, - это предприятия общественного питания. Их продукция декларированию не подлежит.

- Они сами должны разработать программу контроля - каждый законопослушный производитель несет ответственность за качество продукции, - говорит заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Александр Тимшин. - В ходе проверок предприятий торговли, крупных предприятий, точек общественного питания, проверяется все: как качество готовой продукции, так и соответствие маркировки продукту. А также производители стараются разнообразить ассортимент и используют добавки. Вредность этих добавок как раз и выявляется на проверке.

КТО НАРУШИТЕЛИ И КАК С НИМИ БОРЮТСЯ

Результаты проверок также всегда размещаются на официальном сайте. Например, в первом квартале этого года Роспотребнадзор отобрал 700 проб. По санитарно-химическому составу продуктов нарушений не выявлено. По микробиологическим показателям не соответствовало 0,5% продукции. Из всех отобранных продуктов не соответствовало требованиям всего 2%. Так что можно смело сказать, что кировские производители выпускают качественную и вкусную продукцию. Зато за последнее время было обнаружено 11 некачественных молочных продуктов. К счастью, кировских среди них не было.

- Что касается внеплановых проверок, то заявления бывают, но редко, - рассказывает Александр Анатольевич. - И связаны обращения жителей с наличием с посторонних включений в хлебных изделиях (насекомых, каких-либо твердых сухофруктов, от которых могут пострадать зубы). Мы проверяем партию таких продуктов, а также процесс приготовления - до момента фасовки.

По словам Александра Тимшина после жалоб потребителей на предприятиях проводятся внеплановые проверкиФото: Анна КРЮКОВА

Специалист Роспотребнадзора отметил, что если при проверке к предприятию есть вопросы и претензии к качеству продукции, то предписание выдается уже не следующий день. И должно быть устранено в кратчайшие сроки. А продукция, к которой есть претензии, из оборота изымается сразу же. Если это какая-то серьезная ситуация, то предписание выдается со сроками, достаточными для исполнения этого предписания.

ВАЖНО

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПРОДУКТЫ

1. Потребитель должен написать претензию в адрес продавца или производителя.

2. Ответ вам должен прийти в течение десяти дней.

3. Если ответ вас не удовлетворил, можно обратиться в Роспотребнадзор.

4. И одновременно с обращением в Роспотребнадзор можно обратиться в суд за получением морального вреда и материальной компенсации.

ИЗ КАКОГО СЫРЬЯ ДЕЛАЮТ КИРОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Изначально, когда в Кировскую область зашли сетевики, они очень неохотно брали продукцию кировских производителей, ссылаясь на жесткие требования к объемам и условиям поставок. Однако со временем ситуация на рынке поменялась - во всех сетевых магазинах появился и хлеб, и «молочка» вятских производителей: сетевики поняли, что проигрывают - покупатель идет за кировскими продуктами. За круглым столом обсудили также и сырье, из которого изготавливают товары вятские производственники.

- На сегодняшний день валовое производство молока как сырья составляет более 1800 тонн в сутки, - рассказала начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Татьяна Плехова. - Этого объема более чем достаточно для переработки на региональных предприятиях. И стоит отметить, что 50% сырья вывозится в непереработанном виде в соседние регионы. А наши молокозаводы на 100% обеспечены вятским молоком.

Татьяна Плехова сообщила, что сейчас в Кировской области нет предприятия, производящего пшеничную мукуФото: Анна КРЮКОВА

Что касается хлебопекарной продукции, то здесь ситуация достаточно неоднозначная: до сентября прошлого года работал Мелькомбинат. Он закупал пшеницу, в основном, из южных российских регионов. Пшеницу производства Кировской области использовали в качестве подсортировочного зерна.

- В настоящее время в регионе нет предприятия, производящего пшеничную муку высшего и первого сорта, - говорит Татьяна Петровна. - И вся пшеничная мука завозится в регион оптовыми структурами. Что касается качества, то каждый переработчик выбирает себе сырье сам. И в условиях жесткой конкуренции производитель не станет рисковать, закупая некачественное сырье.

Что касается ржаной муки, то она производится на нашей территории, все же мы ржаной край! И нашей ржи и муки хватает для хлебопекарных предприятий.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

Нужно разделять понятия «контрафакт», «фальсификат» и «некачественная продукция».

Контрафакт - это выпуск продукции под чужим брендом. Фальсификат - это использование продуктов, не соответствующих маркировке товара. Такие нарушения контролирующие органы выявляют крайне редко.

- Но среди кировских производителей мы такого не замечали - никто не рискует своей репутацией и работают честно, - отметила эксперт-специалист по подтверждению соответствия хлебобулочной продукции ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области» Ольга Колпащикова. - Контроль за изготовлением продукции осуществляется на всех этапах. Ее качество на 80% зависит от используемого сырья. Поэтому большое внимание уделяется именно сырью. А дальше в лабораториях на каждом этапе осуществляется контроль - от подготовки сырья, замеса теста, параметров технологического процесса до выхода готовой продукции. Хлебобулочные изделия - это продукция повседневного спроса, и если производитель начнет выпускать некачественную продукцию, то он просто уйдет с рынка.

На вопрос, как выбрать качественную продукцию, специалисты пришли к единому мнению: выбирать изделия проверенного изготовителя! И для праздничного стола лучше не рисковать и не брать незнакомые продукты. Если все же решили купить молоко или хлеб впервые, то внимательно смотрите на маркировку, на состав продуктов. А также обратите внимание на дату изготовления - чтобы продукт был свежим. И вас должен смутить срок хранения: все же хлеб и молоко - продукты скоропортящиеся, и, если они могут сохранять свежесть десятки дней, не стоит их брать.