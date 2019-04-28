«Желаю, чтобы вы никогда не знали ужасов войны»: история ветерана, оказавшегося на фронте сразу после выпускного

Сейчас Леониду Ососкову - 93 года. Но он очень хорошо помнит, как встретил известие о начале страшной войны пятнадцатилетним мальчишкой. Его отец ушел спасать Родину от фашизма в 41-ом, сам Леонид Ососков - в 43-ем. Был партизаном, членом подпольных организаций, солдатом на фронте. После войны восстанавливал страну, работал, женился. К сожалению, его сын, полковник милиции, заместитель начальника Управления вневедомственной охраны, трагически погиб при исполнении обязанностей в 2005 году. Настоящая семья героев.

Сейчас Леонид Алексеевич - частый и долгожданный гость в Управлении вневедомственной охраны: коллеги чтут память погибшего героя. В преддверии праздника, Дня Победы, руководство управления помогло организовать встречу Леонида Ососкова со школьниками, где ветеран рассказал о своей жизни и страшных военных годах.

МНЕ БЫЛО 15, КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Леонид Ососков родился в Киеве. Там он закончил восьмой класс, когда ему было 15. А перед новым учебным годом началась война.

- Мы с моим старшим братом Борисом хотели сбежать на фронт, - начал свой рассказ ветеран. - Мы достали наган с патронами, гранату без запала - готовились к побегу. А 13 июля демобилизовали нашего отца на фронт. Уходя, дал наказ: беречь маму. Вернулся он только в 1944 году.

1 сентября школьники пошли в девятый класс. Проучились всего восемнадцать дней. 19 сентября нам сказали, что Киев оккупировали фашисты.

Леонид Ососков - ветеран Великой Отечественной войны. Еще мальчишкой он сражался против фашистов: взрывал их поезда, железнодорожные пути, минировал машины. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии

- Мы с ребятами побежали на площадь имени Калинина (сейчас эта площадь называется Крещатик. - Ред.) посмотреть, что ж это за захватчики нашей Родины, - продолжает Леонид Алексеевич. - И первое, что мы увидели, - это было немецкое ополчение с собаками, которому наши, местные, горожане из домов несли хлеб-соль. Мы, воспитанные на фильмах «Чапаев», «Мы из Кронштадта», не поверили своим глазам. Такое предательство резануло по сердцу.

КУСОК МЫЛА РАВНОЦЕНЕН МЕШКУ КАРТОШКИ

В сентябре, когда началась немецкая оккупация, на прилавках начали редеть товары, а потом и вовсе пропали. Весь урожай, как дань, забрали немцы. А зима 41-го была холодная, чрезвычайно холодная.

- Но народу хотелось жить! Открывались базары, где можно было обменять кусок мыла на мешок картошки!

А в это время немцы открыли биржу труда. Тех, кто не прошел там регистрацию, вывозили в Германию.

ПОДПОЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ГРУППЫ

Киевляне работали на производственных предприятиях днем, а по вечерам собирались в боевые подпольные группы. Главная их задача - не дать использовать производственные мощности для обслуживания вражеских войск.

- Деятельность подпольщиков активно поддерживалась рабочими и была весьма эффективна, - продолжает Леонид Ососков. - Уже в конце сентября 1941 года на заводах массово стали выходить из строя станки, сварочные аппараты, электрооборудование. Я работал в строительной компании, где познакомился с членами подпольной организации, которая была создана для борьбы с немцами.

ГРАНАТЫ В СУМКЕ С УГЛЕМ

- Мы с друзьями, товарищами минировали поезда, железные дороги, здания, заводы, - рассказывает о своей военной молодости Леонид Алексеевич. - Носили с собой сумку с углем, в которую прятали мины. Нас, мальчишек, меньше досматривали. Но однажды я попался. Мы с братом выполняли задание по минированию фашистского поезда. Когда я

возвращался, меня задержал немецкий патруль, повели в комендатуру. Почему-то страха никакого не было. По моей легенде, я домой дрова нес. Меня допросили и отпустили: к счастью, мины мы уже заложили и сумка моя была пуста. Я легко отделался. А ведь гестапо сбивалось с ног в поисках подпольных организаций. А в декабре 1941 года основной городской комитет создал две типографии. Подпольщики выпускали листовки, рассказывающие правду о войне Советского Союза и немецких захватчиков, повествовали о героической борьбе Красной Армии и партизан с захватчиками, разоблачали фашистскую пропаганду и «новый порядок» в Киеве. В каждой листовке и брошюре подпольщики призывали горожан к борьбе с ненавистным врагом. - Однажды мы с Борисом получили целый мешок прокламаций, призывающих на борьбу с немцами, - говорит ветеран. - Ходили по селам, разносили листовки.

От рассказа Леонида Алексеевича у ребят шли мурашки по телу, сердце замирало, у девочек выступали слезы на глазах, а мальчишек переполняло чувство гордости. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии

И МЫ УВИДЕЛИ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

- В октябре 1943 года наши войска уже подходили к Киеву. Утром 3 ноября после мощной артиллерийской подготовки началась наступательная операция. Шли ожесточенные бои. Не на жизнь - на смерть. 6 ноября утром над зданием ЦК партии мы увидели Красное знамя.

- Мы ликовали: наш город освобожден от фашистов! А мой брат ушел добровольцем на фронт, как только ему исполнилось 18 лет. Борис прошел всю войну, освобождал Прагу, Будапешт, Берлин.

МОЙ СЫН ПОШЕЛ ПО МОИМ СТОПАМ

После войны Леонид Ососков закончил техникум, затем политехнический институт в Киеве, но по направлению приехал в Киров. Работал в конструкторском бюро «Электропривод». - Мой сын Володя пошел по моим стопам, - с гордостью отмечает Леонид Алексеевич. - Закончил Кировский политехнический институт, работал инженером в КБ «Север». А в 1985 году прибыл на службу в органы внутренних дел по направлению трудового коллектива. Сначала был начальника пульта централизованной охраны вневедомственной охраны при ОВД Первомайского района. А после задержания опасного вооруженного преступника в 1989 году был награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Работал начальником отдела вневедомственной охраны при Первомайском РОВД, затем заместителем начальника Управления вневедомственной охраны по технике. А в 2005 погиб, исполняя свой долг... Я очень гордился и горжусь своим сыном.

СКАЗАНО

«Желаю, чтобы вы - наши дети, наше будущее - никогда не знали ужасов войны и сохранили мирное небо над головой и для своих потомков». Леонид Ососков, ветеран Великой Отечественной войны