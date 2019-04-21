Вербное воскресенье: обычаи праздника, церковные обряды и народные поверья

Ежегодно Вербное воскресенье выпадает на различные числа. Оно полностью зависит от времени проведения Пасхи: ровно за неделю до Светлого праздника православные христиане собирают веточки вербы и идут в церковь на богослужение. Традиционно предпоследняя неделя поста называется Вербной. Она имеет свои обычаи и традиции на каждый день.

В этом году Вербное воскресенье выпадает на 21 апреля. «Комсомольская правда» напоминает об устоявшихся традициях и рассказывает, как правильно отметить праздник.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Вербное воскресенье в древних писаниях имеет другие названия - Вход Господень в Иерусалим или неделя Ваий. Он напоминает о тех евангельских событиях, которые предшествуют крестному страданию Иисуса Христа и его воскрешению.

В этот день Христос спускался с Елисейской горы к стенам Иерусалима, а богомольцы встречали его, как победителя, пальмовыми ветвями. Иисус проходит по праздничным улицам Иерусалима, неся за собой Благую весть - Бог воскресил Лазаря. Народ прославлял его, пел в его честь гимны. Но иудейским священникам это не понравилось - они решили отдать судьбу Иисуса Христа в руки римского прокурора, обрекая сына божьего на смерть. С этого дня Иисусу осталось жить на земле пять дней.

Однако входу Христа в Иерусалим, то есть Вербному воскресенью, предшествует шестая неделя Великого поста.

ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

Главным атрибутом этой недели у православных славян считается верба. По обычаям веточки с пушистыми почками должны стоять в каждом доме. Однако если на улице мороз, то люди собирают ее заранее, чтобы дома в тепле она распустилась. После из вербы делают семейные обереги, венки или вплетают в косы. Но три дня Вербной недели имеют особое значение и свои традиции.

ПОНЕДЕЛЬНИК

В этот день тещи ходят в гости к своим зятьям и приносят им подарки. Считалось, что преподнесенный в этот день подарок сулит мирную, спокойную жизнь семьи, где муж не будет обижать жену.

ЛАЗАРЕВСКАЯ СУББОТА

В этот день, как гласит Евангелие, Иисус после того, как узнал, что его друг и сподвижник Лазарь умирает, отправляется к нему. Прибыв в Вифанию спустя четыре дня после смерти Лазаря, Иисус начинает усердно молиться у пещеры, где захоронили его товарища. И на просьбы к Богу совершить чудо, так и случилось: Лазарь воскрес.

В Лазаревскую субботу в церквях и храмах проходят богослужения с песнопениями, которые указывают на важный символ, укрепляющий веру. А после заката в этот день священнослужители начинают освящать ветки вербы, которые приносят прихожане. Это и считается началом празднования Вербного воскресенья.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

С утра люди могут продолжить освящать веточки вербы в церквях. Некоторые прихожане остаются на службу, вместе со священниками читают молитвы и участвуют в песнопениях.

Возвращаясь из церкви домой, люди издавна легонько стегают домочадцев вербой, чтобы жизнь была благодатной и здоровой. Прошлогоднюю вербу необходимо сжечь.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

Так как Вербное воскресенье - это один из значимых праздников христиан, то этот день лучше посвятить службе в церкви, а не домашним хлопотам.

В старину в этот день, как и на Благовещение, женщинам запрещалось расчесывать волосы.

Кроме того, под категорическим запретом стояло чревоугодие - конец шестой недели Великого поста не должен заканчиваться обильным застольем. Постящимся христианам можно позволить себе немного вина, постные блюда, приготовленные с растительным маслом, и немного рыбы.

ГДЕ ПРИГОДИТСЯ ОСВЯЩЕННАЯ ВЕРБОВАЯ ВЕТВЬ

Из церквей в дом в Вербное воскресенье люди не просто так приносили веточки вербы: они несли их, чтобы обезопасить себя и своих близких от болезней, ведь считалось, что у этого освященного растения есть огромная лечебная сила.

Поэтому, следуя медицинским приметам, люди заваривали вербу и принимали отвар от головной боли, лихорадки, температуры и даже бессонницы. Втирание отвара помогало от ревматических болей. А настойка на водке избавляла от кишечных инфекций и расстройств.

А вот листья ивы могли посоревноваться с подорожником в живительных соках для ран.

Также раньше женщины, страдающие бесплодием, глотали освященные распустившиеся почки. А младенцев купали в воде, настоянной на ивовых ветках, чтобы те спали спокойнее.

НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ И ПРИМЕТЫ

Издревле и этот церковный праздник не обошли народные приметы и обычаи. Многие переросли в настоящие ритуалы, которые переходят из поколения в поколение.

Если вербная веточка, опущенная в реку, отплывет от человека, то его ждет обогащение. А вот ветки, закрепленные на крыше, оберегали дом от болезней и душевных терзаний. От молний и пожара дом можно защитить, сохранив пепел от сожженной вербной веточки.

По приметам, если в Вербное воскресенье на улице тепло и сухо, то летом и осенью люди соберут большой урожай. Если сильный ветер разыгрался в этот день, то лето будет холодным. Мороз сулил богатый на пшеницу год. Если Вербная неделя ясная, но морозная, то осенью будет хороший урожай яровых.

Кроме того, девицы со стародавних времен в Вербное воскресенье призывали к себе любимого, и они обязательно встречались в этот день.

Об урожае говорили и сами распустившиеся на деревьях сережки: если их много, то и урожай будет хорош. Если почек мало, то и сборы будут скудны.

А самими веточками вербы в старину на Руси люди лечили больных и немощных людей. Знахарки и ведуньи хлестали хворого человека веточками с пушистыми почками по спине, приговаривая:

«Верба, верба, вербочка,

Золотая вербочка.

А я вербой похлещу

И скажу присловье:

Верба, дай здоровья!»