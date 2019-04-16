Проверка слухов: понтонный мост в Малмыжском районе унесло с ледоходом?

Земля слухами полнится. Еще один прошелся по социальным сетям. И касается он понтонного моста в Малмыжском районе. Эта переправа и так окружена скандалами. А тут еще один: мост через Вятку снесло паводком.

Жители Малмыжского района в субботу сняли видео, как единственная переправа с левого берега на правый в районе села Гоньба бесконтрольно плывет вниз по течению реки Вятки. Видео разместили в социальных сетях с комментариями: лед, сошедший с реки, снес и унес понтонный мост!

И якобы исполняющий обязанности главы администрации Малмыжского района Вячеслав Кошкин не подтвердил информацию о том, что мост снесло ледоходом. Мало того, он уверен, что в сети распространяют прошлогоднее фейковое видео. Все эти факты возмутили жителей района.

- Как такое возможно, что глава не в курсе? - возмущались местные. - Надо в этом разобраться!

В комментариях малмыжане написали, что мост уже уносило ледоходом пару лет назад.

МОСТ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Напомним, что мост в селе Гоньба - настоящий камень преткновения. Его длина - всего 25 метров. Но это самый короткий путь до райцентра. Дорога в объезд займет не один час пути. Около пяти тысяч жителей остаются практически отрезанными от цивилизации.

Мост в Гоньбе - единственное прямое сообщение с районным центромФото: Алена ЗАЙЦЕВА

Осенью прошлого года мост в Малмыжском районе стал объектом скандала между администрацией района, собственником и местными жителями.

Малмыжане кричали, что цена проезда по 25-метровому мосту в 600 рублей (туда-обратно. - Ред.) бьет по карману. Чиновники в ответ говорили, что они ни при чем, а собственники - что снижать цену проезда не собираются, так как дорогу к мосту, обещанную пять лет назад, так никто и не сделал.

Чиновники, предвидя последствия, которые могут наступить из-за того, что мостом стал управлять частник, дали переправе статус социально значимого объекта, чтобы баржи никто не продал по частям.

Но Ильдар Хакимов, один из владельцев понтонного моста, после решения суда возмутился, мол, власти ущемляют его права. И действительно, данный статус не позволил бы собственнику выставить мост на аукцион. Тогда Хакимов подал в суд на администрацию района. Судебные тяжбы длились долго, однако справедливость восторжествовала и мосту оставили его статус.

А это значит, что продать его теперь можно только через конкурс и только единым объектом (а не отдельно каждую баржу. - Ред.). До конкурса предприниматель Хакимов, который арендует мост, будет продолжать работать на переправе. Он же сможет заявиться на конкурс, если пожелает. К тому же теперь у правительства Кировской области появился шанс также заявиться на конкурс и выкупить мост, если только на это в бюджете региона найдутся деньги.

ОФИЦИАЛЬНО

Однако Вячеслав Кошкин пояснил «Комсомолке», что в социальных сетях ходят только слухи и что в районе нет никакого ЧП.

- Ох уж эти социальные сети! - вздыхает Вячеслав Владимирович. - Во-первых, мост не уплыл. На время весеннего половодья и ледохода на Вятке мост убирают, чтобы его не снесло льдом. Сам понтонный мост состоит из пяти частей -

барж. А что такое баржа - это плавучее средство. В этот раз четыре баржи развели, и как раз пошел лед. А ниже от места развода одну из барж нагнал катер, зацепил и «припарковал» к берегу. Все это было контролируемо, администрация в курсе: я сам стоял на берегу. Вот этот промежуток времени, когда одна из барж находилась еще в «свободном плавании», и засняли на видео. Вот оно разошлось везде! А фотографий и видео, где подплывает катер и увозит баржу, нет.

В течение дня все плавающие части моста были «пойманы» катером и поставлены на место - оставлены на берегу. В разобранном состоянии мост простоит месяца полтора, пока весь лед не сойдет и река вновь не вернется в свое русло.

- Сейчас лед идет, уровень воды постоянно растет, - объясняет Вячеслав Кошкин. - Полтора месяца жители будут жить без моста. Так было всегда. Это нормальная ситуация для этой переправы. Мост в целости и сохранности, и он будет функционировать. Никакой чрезвычайной ситуации нет.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Подобный случай произошел и в самом Кирове. Местные жители сняли на фото, как в районе Старого моста катер гнал вверх по реке «оторвавшуюся» баржу.